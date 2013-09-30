Как любят кричать восторженные придурки в американских боевиках «Мы сделали это!». Ну что же хор Олимпийских поклонников с полным основанием может присоединиться к НИМ. Ибо свершилось! «В Древней Олимпии (также известной как родина «греческой любви» и весьма фривольными отношениями между женщинами на острове Лесбос) на западе греческого полуострова Пелопоннес состоялась торжественная церемония зажжения огня Зимних Олимпийских игр в Сочи. Огонь вспыхнул от параболического зеркала во время театрализованного представления с участием жриц, имитирующего древний обряд (попробуйте сами угадать какой именно обряд. Мне почему-то кроме обрядов плодородия ничего в голову не приходит;-)). Огонь волок хоккеист с весьма символической фамилией. Овечкин – кому же еще идти впереди стада олимпийских поклонников? Кстати, вчера же на рынке увидел банки «Кока-колы» в половину меньшего размера чем стандартные с надписями про «сочи 2014» по цене полноценных. Видать не только с бизнесменов на Олимпиаду трясут и из бюджета тянут – еще и на фанатах «американского образа жизни» решили немного подзаработать. Впрочем, мне данную категорию граждан нашей многострадальной страны нисколько не жалко. Даже когда ОНИ будут замерзать, восторженно пялясь в зомбификаторы на неистовых стероидоглотов и орать «Россия, вперед!», я не буду напоминать «А я же говорил!». Ничего подобного. Ибо как пел покойный Егор Летов «Что мы сеем, то и пожинаем» ©.Мне же хочется, по примеру многочисленных толкователей наследия безумного Нострадамуса, разобрать весьма пророческую старую песню группы «Алиса» - «Шабаш» (ну название понятно – песня посвящена Сочинскому шабашу в частности, и всему тому мракобесию которое царит в стране, в целом. Текст для уменьшения объема поста привожу частично – кому интересно найдите и послушайте песню).Со всей земли,Из гнезд насиженных,От КолымыДо моря Чёрного (прямой намек на СочиСлетались птицы на болота (тут явная ассоциация со стрехами и ИХ Вождем)В место гиблое (по другому нашу страну и не назовешь. Все благие начинания тут как в болото).На кой туда вело -Бог, леший ведает (ну мы то с вами знаем, КОМУ захотелось Олимпиады этой).Но исстариТянулись косякиК гранитным рекам,В небо-олово.Тянулись косякиДа жрали легкие.От стен сырых (эт про наводнение на Дальнем востоке)Воняло жареным (тут про пожары в психиатрических лечебницах. Хотя можно и с «Хромой лощадью» найти параллели),Да белые снега сверкали кровьюСолнцеприношения.Да ныли, скалилисьСобаки-нелюди (ну тут прямым текстом про Власть),Да чавкалаЗима-блокадница (которая нас ожидает после завершения Сочинского шабаша).Так погреба сырыеНа свет-волюОтпускали весну!Солнце с рассвета в седле,Кони храпят, да жрут удила.Пламя таится в угле,Небу - костры, ветру - зола.Песни под стон топора.Пляшет в огне чертополох (так как чертополох символ Шотландии, следовательно, намек на мировое масонство).Жги да гуляй до утра (это про поведение олимпийцев в ночных клубах),Сей по земле переполох!