Как любят кричать восторженные придурки в американских боевиках «Мы сделали это!». Ну что же хор Олимпийских поклонников с полным основанием может присоединиться к НИМ. Ибо свершилось! «В Древней Олимпии (также известной как родина «греческой любви» и весьма фривольными отношениями между женщинами на острове Лесбос) на западе греческого полуострова Пелопоннес состоялась торжественная церемония зажжения огня Зимних Олимпийских игр в Сочи. Огонь вспыхнул от параболического зеркала во время театрализованного представления с участием жриц, имитирующего древний обряд (попробуйте сами угадать какой именно обряд. Мне почему-то кроме обрядов плодородия ничего в голову не приходит;-)). Огонь волок хоккеист с весьма символической фамилией. Овечкин – кому же еще идти впереди стада олимпийских поклонников? Кстати, вчера же на рынке увидел банки «Кока-колы» в половину меньшего размера чем стандартные с надписями про «сочи 2014» по цене полноценных. Видать не только с бизнесменов на Олимпиаду трясут и из бюджета тянут – еще и на фанатах «американского образа жизни» решили немного подзаработать. Впрочем, мне данную категорию граждан нашей многострадальной страны нисколько не жалко. Даже когда ОНИ будут замерзать, восторженно пялясь в зомбификаторы на неистовых стероидоглотов и орать «Россия, вперед!», я не буду напоминать «А я же говорил!». Ничего подобного. Ибо как пел покойный Егор Летов «Что мы сеем, то и пожинаем» ©.
Мне же хочется, по примеру многочисленных толкователей наследия безумного Нострадамуса, разобрать весьма пророческую старую песню группы «Алиса» - «Шабаш» (ну название понятно – песня посвящена Сочинскому шабашу в частности, и всему тому мракобесию которое царит в стране, в целом. Текст для уменьшения объема поста привожу частично – кому интересно найдите и послушайте песню).
Со всей земли,
Из гнезд насиженных,
От Колымы
До моря Чёрного (прямой намек на Сочи )
Слетались птицы на болота (тут явная ассоциация со стрехами и ИХ Вождем)
В место гиблое (по другому нашу страну и не назовешь. Все благие начинания тут как в болото).
На кой туда вело -
Бог, леший ведает (ну мы то с вами знаем, КОМУ захотелось Олимпиады этой).
Но исстари
Тянулись косяки
К гранитным рекам,
В небо-олово.
Тянулись косяки
Да жрали легкие.
От стен сырых (эт про наводнение на Дальнем востоке)
Воняло жареным (тут про пожары в психиатрических лечебницах. Хотя можно и с «Хромой лощадью» найти параллели),
Да белые снега сверкали кровью
Солнцеприношения.
Да ныли, скалились
Собаки-нелюди (ну тут прямым текстом про Власть ),
Да чавкала
Зима-блокадница (которая нас ожидает после завершения Сочинского шабаша).
Так погреба сырые
На свет-волю
Отпускали весну!
Солнце с рассвета в седле,
Кони храпят, да жрут удила.
Пламя таится в угле,
Небу - костры, ветру - зола.
Песни под стон топора.
Пляшет в огне чертополох (так как чертополох символ Шотландии, следовательно, намек на мировое масонство ).
Жги да гуляй до утра (это про поведение олимпийцев в ночных клубах),
Сей по земле переполох!
Комментарии 3
То есть налоги на неё будут взиматься, а вот собранные денежки пойдут на текущие выплаты страховой части.
И в последствии Родина Путена эти деньги старикам не вернёт.
Вот так. Эти омерзительные прыгуны, скакуны, гимнасточки и прочие быдлоиды готовы скакать на потеху путену даже на стариковские деньги.
В моем городишке есть бабулька. Не знаю как, но она дожила до 80-и с лишним лет.
Так вот на свою пенсию она может позволить себе квартплату, что-то самое необходимое из белья и одежды и покупает себе в день пенсии ОДИН окорочок (куриный), чтобы побаловать свои вкусовые рецепторы в этот светлый день получения пенсии. (Хотел поставить смайлик, но ненашел такого, которым можно выразить свое отношение к происходящей вакханалии).
А трясут на эту олимпиадишку действительно со всех. Завтра в мою фирму приезжает совместная проверка роспотребнадзора и безопасности (ведомство Онищенко, который сам является воплощением смерти на земле). Команда - жать на максимум. В части поиска зацепок для выписки штрафов.
Автора поддерживаю: "Нахрена страна такая, лучше буду сиротой".