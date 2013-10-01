Не только в нашей стране славной своей спортшизофренией происходят иррациональные события. Америка, посредством гей-голливудства, насаждающая нам демократию тоже не отстает в этом плане. Впрочем. Чего еще ожидать от страны победившего психоанализа и от нации мучающейся комплексом вины перед неграми? «Расистская организация Ку-клукс-клан (ККК), деятельность которой неоднократно пресекалась в Соединенных Штатах, получила право на проведение протестной акции. Она будет направлена против темнокожего президента страны Барака Обамы и нелегальных иммигрантов, проживающих в США.» © http://top.rbc.ru/politics/01/10/2013/879842.shtml Нет, ну кто бы мог подумать? Праворадикалы и против «черного ястраба» Обамы. Вполне в духе царящей в нашей стране шизофрении. То САМ Великий и ужасный призывает к миру во всем мире (с прицелом на Нобелевскую премию мира - Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира - http://www.kommersant.ru/doc/2309783) при этом ратуя о создании стрелкового концерна (очередная «кормушка» для избранных). То нанопремьер призывает спасать из пенсионных денег «крупный и средний бизнес» (даже боюсь спросить, чей именно) при этом говоря «что не надо идти на крайние меры ради спасения ненужных рабочих мест». Получается, что мало того, что с моих налогов Депардье и стероидоглотов с мячепинами кормят, так я еще и за счет своей пенсии должен чей-то бизнес спасать? Не жирно ли будет, г-н Медведев? А не лучше ли отдать мне мои пенсионные «накопления»? Я уж сам ими распоряжусь и не буду ждать милостей от гомо-элиты!!!То же ив отношении стабфондов. Отдайте мне мою часть!!!! А то на словах это «народное достояние», а на деле – спасательный круг для «ближнего круга». Если Вам средств не хватает, то нечего грабить простых людей. Полно денег (нечестно нажитых) у паразитов: мячепинов, стероидоглотов, Депардье всех мастей. И прочей гомоэлиты. Пускай ОНИ и поделятся, и спасут СВОЙ бизнес. А у меня ни бизнес ИХНИЙ ни привычный ИМ уклад жизни спасать нет никакого желания.
И вообще. Пора Власти завязывать с психоактивными веществами (в частности, с «планом Путина» ). Ну или хотя бы ждать пока «отпустит» перед публичными выступлениями. Вот почему я , в рамках профосмотра, проверялся у психиатра и нарколога, а ОНИ не проверяются? Закон должен быть един для всех!!!!Или ОНИ только сочинять законы горазды, а жить по законам должно быдло?
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