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Застрахуй берлогу и спи спокойно?

02.10.2013 18:33 8 745 просмотров
Дмитрий Анатольевич последнее время то ли под воздействием новых гей-гаждетов то ли «план Путина» ЕГО не отпускает, но рождает мысли одна другой «краше». Инновационнее, я бы даже сказал. Модернизационность так и прет из НЕГО. Чего стоит, к примеру, ЕГО идея принудить всех к обязательному страхованию жилья? Причем вызванная благими пожеланиями и заботой о нас сирых. «Мы каждый раз будем доставать по 50-60 миллиардов рублей при возникновении бедствий. Не дай Бог, конечно, чтобы еще что-то такое произошло. Наша страна большая и очень сложная, и мы каждый раз будем тратить деньги, если не научимся должным образом страховать жилье» © http://www.km.ru/nedvizhimost/2013/09/30/dmitrii-medvedev/721750-medvedev-potreboval-reshit-vopros-obyazatelnogo-stra Значится на убогогейские Одимпиады по 70 миллиардов выбрасывать ЕМУ не жалко, а помочь людям – эт увольте? А зачем вообще нужна тогда Власть если мы сами будем свое жилье страховать? Да и страховать то как? «Мне не важно, как это будет называться, я считаю, что это в два раза более цивилизованно, чем каждый раз в пожарном порядке выделять средства» © а мне вот важно. Пуская Дмитрий Анатольевич примет чего-нибудь отрезвляющего и возьмет калькулятор. И посчитает каков должен быть страховой взнос чтобы набрать эти «50-60 миллиардов рублей» ©. Я просто не знаю каково в нашей стране количество собственников жилья. Потом меня очень интересует что будет с этими деньгами происходить? Куда их страховая компания будет «инвестировать»? Поддерживать госкорпорации или откармливать стероидоглотов? Может быть оплачивать пати уважаемых спортсменов с трансветитами по ночным клубам? Или деньги тихо-мирно «рассосутся»? Если уже у пенсионеров стали крохи отбирать ради Олимпиад, то до чего мы дальше докатимся? Опять же – насколько я знаю, страховые компании очень неохотно (и это еще мягко сказано) выплачивают страховое возмещение. Или Дмитрию Анатольевичу просто хочется создать очередную «кормушку»? Медок то нынче дорог smile;-) А партия кушать хочет. Опять же много хороших людей не пристроено. Новая поросль гомоэлитариев. Опять же, подрастает. Вот тут и необходимо очередное «кидалово» навроде софинансирования пенсии.
Я вот думаю, когда Власть начнет с нас налоги брать только за то, что мы есть и дышим воздухом? «Я другой такой страны не знаю…» ©

Комментарии 8

Mephistophilus  (Desperado17)
#
Аха учитывая что стандартная страховка исключает такие риски как:
Наводнение,массовые беспорядки,стихийные бедствия,ядерный взрыв,цунами,торнадо,то надо полагать будет НИстандартная страховка,которая будет работать не по каждому чиху,а только в случае ядерного удара smile:D smile:(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
и страховое возмещение будут получать только выжившие тараканы smile@= smile:nightmare:
К  (shlomo_chavez)
#
Чем дальше в Лес, тем толще партизаны. Причем все вражеские..
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:-X эт не партизаны. Эт "полевые командиры" smile:achtung:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Слишком много риторических вопросов!(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D такой вот я неугомонно-риторический smile:oops:
XIIX  (XIIX)
#
Вот только думаю, что свои квартиры ДАМ не будет страховать, а зачем, если вся Россия в ответе перед ним!
Vlad3256  (Vlad3256)
#
перефразируя классика: "Мы в ответе за тех, кого прикормили" smile:(
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