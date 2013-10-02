Застрахуй берлогу и спи спокойно?

Дмитрий Анатольевич последнее время то ли под воздействием новых гей-гаждетов то ли «план Путина» ЕГО не отпускает, но рождает мысли одна другой «краше». Инновационнее, я бы даже сказал. Модернизационность так и прет из НЕГО. Чего стоит, к примеру, ЕГО идея принудить всех к обязательному страхованию жилья? Причем вызванная благими пожеланиями и заботой о нас сирых. «Мы каждый раз будем доставать по 50-60 миллиардов рублей при возникновении бедствий. Не дай Бог, конечно, чтобы еще что-то такое произошло. Наша страна большая и очень сложная, и мы каждый раз будем тратить деньги, если не научимся должным образом страховать жилье» © http://www.km.ru/nedvizhimost/2013/09/30/dmitrii-medvedev/721750-medvedev-potreboval-reshit-vopros-obyazatelnogo-stra Значится на убогогейские Одимпиады по 70 миллиардов выбрасывать ЕМУ не жалко, а помочь людям – эт увольте? А зачем вообще нужна тогда Власть если мы сами будем свое жилье страховать? Да и страховать то как? «Мне не важно, как это будет называться, я считаю, что это в два раза более цивилизованно, чем каждый раз в пожарном порядке выделять средства» © а мне вот важно. Пуская Дмитрий Анатольевич примет чего-нибудь отрезвляющего и возьмет калькулятор. И посчитает каков должен быть страховой взнос чтобы набрать эти «50-60 миллиардов рублей» ©. Я просто не знаю каково в нашей стране количество собственников жилья. Потом меня очень интересует что будет с этими деньгами происходить? Куда их страховая компания будет «инвестировать»? Поддерживать госкорпорации или откармливать стероидоглотов? Может быть оплачивать пати уважаемых спортсменов с трансветитами по ночным клубам? Или деньги тихо-мирно «рассосутся»? Если уже у пенсионеров стали крохи отбирать ради Олимпиад, то до чего мы дальше докатимся? Опять же – насколько я знаю, страховые компании очень неохотно (и это еще мягко сказано) выплачивают страховое возмещение. Или Дмитрию Анатольевичу просто хочется создать очередную «кормушку»? Медок то нынче дорог А партия кушать хочет. Опять же много хороших людей не пристроено. Новая поросль гомоэлитариев. Опять же, подрастает. Вот тут и необходимо очередное «кидалово» навроде софинансирования пенсии.
Я вот думаю, когда Власть начнет с нас налоги брать только за то, что мы есть и дышим воздухом? «Я другой такой страны не знаю…» ©
Комментарии 8
Наводнение,массовые беспорядки,стихийные бедствия,ядерный взрыв,цунами,торнадо,то надо полагать будет
НИстандартная страховка,которая будет работать не по каждому чиху,а только в случае ядерного удара