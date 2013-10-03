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Пришли девчонки - стоят в сторонке

03.10.2013 21:59 13 970 просмотров
Самопожертвованию отдельных путиноидов можно только позавидовать. (фраза удалена по убедительной просьбе уважаемого Семена Семеновича, исключительно из уважения к нему;-)). Тут все гораздо круче. Можно даже выразиться «мужественнее». Судите сами: «Спикер Госдумы Сергей Нарышкин пригласил европейских парламентариев в московские гей-клубы, чтобы они убедились в отсутствии дискриминации ЛГБТ-сообщества в России. "Есть много так называемых гей-клубов, - передает РИА "Новости" слова единороса на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. - Я не бывал, но свидетели (вообще-то свидетели бывают у происшествий и преступлений. Тут бы лучше говоритьоб «уверенных пользователях» smile;-) ) говорят, что там очень хорошо (ну ооооочень хорошо!!!), комфортно, эти люди хорошо проводят время (за счет пенсионеров или за счет моих налогов ОНИ там «хорошо» проводят время?). Если кто хочет получить в этом подтверждение, пожалуйста, я приглашаю в Москву (То то я себя так некомфортно в Москве чуствую). К сожалению, я сам не смогу с вами посетить клуб, но я обязательно о вас позабочусь (ибо являюсь его хозяином?)". © http://grani.ru/Politics/Russia/Parliament/Duma/m.219585.html Так и хочется сказать, что ОН готов грудью встать на защиту дружбы Барака Обамовича и Владимира Владимировича, но боюсь в данном конкретном случае, надо говорить не о груди а совсем о другой части тела, назвать которую мне мешает воспитание и врожденная интеллигентность smile;-).
Кстати. Почитатели талантов ЕГО, призывающие к вручению Нобелевской премии мира и клеймящие Барака Обамовича за милитаризм как минимум страдают склерозом (про отсутствие логики молчу, ибо это и вовсе для них непонятная категория. ОНИ же «голосуют сердцем» ©). Ну как можно вручать премию мира тому, кто публично призывал «мочить в сортирах» ©. Или на церемонии вручения сортиров не будет?

Комментарии 5

Vlad3256  (Vlad3256)
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Ну теперь то Ваша душенька довольна? smile:oops:
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:uncap: да не за что. комментариев не жду smile:pardon:
Vlad3256  (Vlad3256)
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и вообще то, уважаемый Семен Семенович - а то, как живут сейчас российские люди - это не оскорбительно для памяти Героя и всех тех, кто отдал свои жизни? подумайте, пожалуйста, над этим
smile:uncap:
Vlad3256  (Vlad3256)
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Причем тут защита дружбы В.В. и Барака Обамовича? вот, смотрите, на фото smile:D
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