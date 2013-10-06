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Тепло ль Тебе девица? Тепло ль Тебе красная?

06.10.2013 10:00 12 730 просмотров
Местная Власть, федеральной подобно, в очередной раз подменяет выполнение своих обязательств (впрочем а есть ли у Власти вообще обязательства перед народом?) пустой демагогией и радужными обещаниями (навроде того что экономика России станет первой в Европе;-) ). В данном случает Власть, в лице уполномоченных предстваителей, во всеуслышание выразила готовность, даже невзирая на проведение Олимпиады и спасение дальневосточных утопленников, в аккурат первого октября обеспечить всем отопление в квартирах. Прям так громогласно и объявили, что мол «невзирая и безусловно…» ©. И даже телефон огласили, по которому ежели будут факты «перегибов на местах» (точнее невключения отопления) необходимо сигнализировать. И вот что по состоянию на 5 октября сообщает мне Константин, человек высокоморальный и законопослушный: «У нас дома ещё никак батареи не затопили. уже звонил несколько раз, в УК, и сегодня в "горячую линию" по отоплению . да там ничего особого, просто обман и пустые обещания были, на горячей линии просто записали адрес и усё, сказали будут разбираться» ©. Видимо все-таки не могЁть Власть одновременно и Олимпиаду потянуть и теплом население (простое население) обеспечить. А ведь зима еще не началась. А обещают зиму суровую в этом году. (Это я еще про кризис даже не привожу). Еще все впереди. Не придет ли на фоне олимпийского гимна «генерал Мороз» в наши дома? А? не пора ли народу самому решать что для него (народа) важнее: Олимпиада или тепло в квартирах? А то вспоминается сказка про Морозко – народ аки падчерица отправлен в лес на вымерзание дабы любимые дети (стероидоглоты) резвились вольготно. Печально сие.

Комментарии 7

Vlad3256  (Vlad3256)
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у нас то же топят как-то "условно". Вроде батареи и не совсем холодные, но весьма прохладно smile:dramatics:
XIIX  (XIIX)
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Так на улице ещё чай не "минус"? Пошто энерогоносители зря расходовать. smile:D
Тепло в доме вопрос равнонаправленный, то есть должны решаться как со сторны УК и поставщика тепла, так и со стороны собственника жилья.
У меня лоджия на две комнаты и зимой со старых деревянных рам дуло нещадно, но я застеклил стеклопакетом всю лоджию и, поверьте, стало значительно комфортней, а посему замену самих рам в комнатах я пока отложил на неопределенный срок.
Так что иногда не стоит ждать милостей от государства в лице муниципальных и других компаний. smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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уважаемый XIIX но Вы же понимаете, что я вовсе не о том речь веду, а о демагогии и пустозвонстве местной (да и федеральной) Власти smile:wall:
Vlad3256  (Vlad3256)
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вчера и у них затопили. Ура, товарищи!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шарухин Антон  (toshik80)
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НУ вот видите!
Получается сгущаете краски.
Самолеты тоже не всегда вовремя вылетают, и причины тому бывают разные.
Тут Юниаструм банк решил на 3 дня интернет-банк отключить (типа для профилактики и ускорения работы).
Мне вот очень хотелось пост написать, что типа не к добру это, скоро лицензию отнимут. Но поизучав сайт банка где было объявление на этот счет решил не делать этого.
Ну много где профилактика нужна.
А не пробовали выяснить из-за чего позже дали отопление?
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:D гиперболизирую
А не пробовали выяснить из-за чего позже дали отопление?появится человек в сети - попробую уточнить smile:ок:
Vlad3256  (Vlad3256)
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выяснить не удалось smile:(
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