Тепло ль Тебе девица? Тепло ль Тебе красная?

Местная Власть, федеральной подобно, в очередной раз подменяет выполнение своих обязательств (впрочем а есть ли у Власти вообще обязательства перед народом?) пустой демагогией и радужными обещаниями (навроде того что экономика России станет первой в Европе;-) ). В данном случает Власть, в лице уполномоченных предстваителей, во всеуслышание выразила готовность, даже невзирая на проведение Олимпиады и спасение дальневосточных утопленников, в аккурат первого октября обеспечить всем отопление в квартирах. Прям так громогласно и объявили, что мол «невзирая и безусловно…» ©. И даже телефон огласили, по которому ежели будут факты «перегибов на местах» (точнее невключения отопления) необходимо сигнализировать. И вот что по состоянию на 5 октября сообщает мне Константин, человек высокоморальный и законопослушный: «У нас дома ещё никак батареи не затопили. уже звонил несколько раз, в УК, и сегодня в "горячую линию" по отоплению . да там ничего особого, просто обман и пустые обещания были, на горячей линии просто записали адрес и усё, сказали будут разбираться» ©. Видимо все-таки не могЁть Власть одновременно и Олимпиаду потянуть и теплом население (простое население) обеспечить. А ведь зима еще не началась. А обещают зиму суровую в этом году. (Это я еще про кризис даже не привожу). Еще все впереди. Не придет ли на фоне олимпийского гимна «генерал Мороз» в наши дома? А? не пора ли народу самому решать что для него (народа) важнее: Олимпиада или тепло в квартирах? А то вспоминается сказка про Морозко – народ аки падчерица отправлен в лес на вымерзание дабы любимые дети (стероидоглоты) резвились вольготно. Печально сие.