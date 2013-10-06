Пустить профессиональных спортсменов на колбасу! (с)

Попался мне сегодня текст. Очень даже неплохой надо сказать. Привожу практически целиком (только ненормативную лексику убрал)."Профессиональные спортсмены в России — живущие на деньги налогоплательщиков генетические фрики с разрушенным в результате постоянной однообразной физической работой интеллектом, смеющие учить жизни огромную страну, оплачивающую их художественные корчи в потном трико.Почему им всем до сих пор не стали добровольно-принудительно удалять речевой аппарат (цирковому пони, каковым является профессиональный спортсмен, он все равно без надобности — в лучшем случае оно им начинает рекламировать чипсы, в худшем — заседать в национальном парламенте), решительно непонятно.Даже условный Борис Моисеев, рассуждающий о вопросах бытия, вызывает меньше раздражения — потому что Моисеев живет на свои, собираемые с экзальтированных сорокалетних теток, а существо Роднина делала свою карьеру на наши налоги, и теперь, постарев и став бесполезной, вместо того, чтобы быть пущенной на колбасу «Чемпионская» (ну, как монголы делали колбасы из загнанных лошадок), всерьез пытается бухтеть что-то в своем твиттере.Омерзительнее финансируемого государством профессионального спорта только выращенные этим спортом иждивенцы, паразиты и содержанки, не понимающие, кто они и где они находятся.Вообще, количество антинтеллектуалов, занимающих общественные ниши интеллигенции, в России просто поразительно. Спортсмены, певцы, сотрудники тайной полиции, партийные работники, рабочие… кто угодно, кроме собственно интеллигенции.На короткий злой текст про Роднину поступило несколько возражений. Разберем их.1. «Профессиональные спортсмены защищают честь страны!»Честь страны защищают интеллектуалы, бизнесмены и военные. В Канаде великий хоккей — сильно это помогло Канаде? В Бразилии великий футбол — сильно это помогло Бразилии? Бразилии помогла собственная программа авиастроения и начало производства атомных подводных лодок. Узнав, что Бразилия начала строить собственный океанский флот, все стали относиться к ней серьезно вне зависимости от футбольных результатов. Китай выиграл адовое количество золота на Олимпиаде в Пекине, но мы следим за Китаем из-за его населения и экономики, нас его спорт вообще не волнует. Престиж зарабатывается мозгами, деньгами и кровью, а не тараканьими бегами. Профессиональный спорт в современном смысле появился лишь в XX веке — и как-то простите до этого Россия умудрялась защищать свою честь без перекачанных анаболиками генетических мутантов (которые, впрочем, не идут штурмовать окопы в силовой броне, а зачем-то крутят все эти тройные тулупы или как называются нелепые движения, подготовка к показу которых стоит сотни тысяч долларов? Ах да, расхищение госбюджета!).Но само собой, что если армия развалена, экономика в кризисе, ученые бастуют, а бизнесмены и интеллигенты бегут через границу, то единственное, что способно спасти честь державы — это танцы чебурашек на льду. Вы извините, не хотел бы я родину такую, если ее честь зависит от чебурашек.2. «Вы против спорта!»Мы за спорт — любительский, массовый. Подготовка суператлетов, единичного товара, стоящего миллионы долларов, к массовому спорту, оздоравливающему население, никак не относится. Сэкономленные на родниных и кабаевых деньги надо пускать на строительство спортивных центров в спальных районах. Это — дело. А если граждане дальше хотят корчиться на льду, то они могут найти себе коммерческого спонсора — любой каприз за ВАШИ деньги. Но ваши. За государственные же деньги давайте помогать не бесполезным шоу-бездельникам, кавказцам и естественным монополиям, а большей части населения страны. Шокирующая мысль, согласен.3. «Вы говорите «наши деньги», а ведь все налоги платит «Газпром»!Во-первых, у «Газпрома» в прошлом году снизилась добыча и экспорт, он в кризисе и снижение налогового бремени ему бы не помешало. Лучше пустить сэкономленные на ледовых клоунах деньги на геологоразведку, НИОКР и дальнейшую газификацию России (на данный момент — откровенно позорную).Во-вторых, даже уклоняющиеся от налогов граждане платят налоги косвенные, акцизы на бензин, алкоголь и табак, 18% НДС с каждой покупки (особенно красочные выглядящие при приобретении дорогих вещей. Покупали что-то дорогое недавно? Посмотрите платежку, многотысячная циферка НДС — это все Родниной), таможенные сборы, транспортный налог и т.п. Просто проживая в России и потребляя товары и услуги, вы отдаете массу денег государству, которое тратит их на вот это вот, в чулках с блестками, из Госдумы.В-третьих, в условиях экономической стагнации и планирующегося секвестра бюджета на 5% в год, вложения в генетических мутантов (при планирующейся отмене материнского капитала) — несомненно, сильный ход. Зачем нам тысячи детей? Давайте обменяем их на десяток фриков, которые, постояв для приличия в футболках «Россия», затем уедут продолжать карьеру в США.Профессиональный спорт должен существовать исключительно за ЧАСТНЫЕ деньги, а государство должно еще брать серьезные суммы с чебурашек, желающих выступать под его флагом. Пускай крутят педали, приносят России пользу, вместо упоительных историй про «честь». С национальной честью мы без чебурашек разберемся, ты давай процент со своих чемпионских гонораров плати, чтоб мы на них бассейны для детей строили.» (с)