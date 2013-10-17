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Почему я?

17.10.2013 20:00 9 764 просмотра
В январе 2013 года буханка хлеба стоила 10,90. Сейчас эта же буханка стоит 12,5 (если повезет найти). Рост 14,67 % при какой там официальной инфляции, оглашаемой последышами Чурова? Банка кильки черноморской в томатном соусе стоила 14,9. Сейчас 17.90. Рост 20,13 %. Где там Чуров? А лук стоил 12.70 и это зимой. А сейчас, в октябре 17.60 – 38,58 % (а ведь еще в конце сентября был по 11.60). Десяток яйц стоил 37,90 сейчас 47.50 – 25,33%. И подобных примеров можно было бы приводить вплоть до послезавтра, но взял продукты, составляющие основу моего пищевого рациона, как «социально близкие»smile;-).

Спрашивается, почему я, не потребляя «продукцию» (надо же как-то цензурно назвать ЭТО) «производимую» гей-эстрадой и гомо-спорсменами должен платить из своего кармана за ИХ шабаши и вакханалии? За рост ИХ благосостояния посредством моего обнищания? Может быть справедливее будет увеличить налоги для тех, кто потребляет ЭТО? А? А с нормальных людей налоговое бремя снять вообще? Пускай у человека будет выбор – иметь телевизор и платить налоги, или не иметь этого зловонного ящика и быть свободным от обязательств перед гомо-элитой?

Вот еще цитатка в тему. "Почему вообще возникает дефицит пенсионного бюджета? Если бюджет не может покрывать дыры в пенсионном фонде, то почему этот же самый бюджет может покрывать расходы на грандиозные спортивные мероприятия? Эксперты уже подсчитали, что на одну только сочинскую Олимпиаду из кармана каждого гражданина (включая младенцев) изъяли более 6000 рублей» (с). http://www.otr-online.ru/programmi/programmparts_9730.html

Комментарии 6

Vlad3256  (Vlad3256)
#
так и у нас килька по 50 руб есть
и хлеб за 16.50
и яйца за 120 (видимо сам Губернатор высиживает smile;) )
я то приводил минимальные цены
Константин - а вы в каком городе?
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
так и у нас килька по 50 руб есть
В стекле? Наша дороже будет smile:)
Цитата
я то приводил минимальные цены
аналогично ..неужели я похож на нечестного "фраера" smile:D
Цитата
вы в каком городе?
Анжеро-Судженск
..байка местная ходит, что город имеет чуть ли не самое красивейшее название на всём "шарике" smile;)
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:o название красивое smile:thumbsup: а это где? smile:oops:
килька в жести. В стекле вообще не видел не разу
И Денисов  (барбос)
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Я вот недавно тоже в минутный ступор вошел. Давеча по ТВ по одной программе сказали - неурожай овощных из-за наводнений, картошка резко стала дорожать, а по другой - инфляция резко снизилась. К чему бы это резко готовиться?
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:cry: а картошка из Эквадора потому что
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile:wall: а яйца уже 52.30 smile:evil:
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