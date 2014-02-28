С искренним уважением к Банки.Ру

Сегодня утром с удивлением обнаружил в почте: "Банки.ру [Блоги] У вашего блога новый подписчик"Так как уже где-то с полгода на данном ресурсе не веду блог, по причине ухода Филиппа Ильина-Адаева и несогласия администрации с мнением автора, то тем, кому мои посты интересны - напишите мне на мэйл - сброшу ссылку на ресурс, где веду блог в настоящий момент.С искренним уважением к Банки.РуВладимир