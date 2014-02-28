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С искренним уважением к Банки.Ру

28.02.2014 17:03 8 1 536 просмотров
Сегодня утром с удивлением обнаружил в почте: "Банки.ру [Блоги] У вашего блога новый подписчик" smile:o
Так как уже где-то с полгода на данном ресурсе не веду блог, по причине ухода Филиппа Ильина-Адаева и несогласия администрации с мнением автора smile;-), то тем, кому мои посты интересны - напишите мне на мэйл - сброшу ссылку на ресурс, где веду блог в настоящий момент.
С искренним уважением к Банки.Ру
Владимир smile:uncap:

Комментарии 8

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Жаль! Может все-таки здесь зеркало будет?
ЗЫ скинь ссыль в личку
Vlad3256  (Vlad3256)
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да я бы не против, но сайт неохота подставлять smile:pardon:
и так меня после "Баллады о Путинленде" попросили не подставлять
а дальше - больше smile:nightmare:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Грустно!(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Вы там напишите что-нибудь, дабы мог Вас в друзья добавить smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Дал запрос в друзья!)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:thumbsup: принято!
я Вам приглашения в пару-тройку сообществ кинул smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Хорошо!)
Vlad3256  (Vlad3256)
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да что такое? еще один подписчик. люди читать что ль не умеют? smile;)
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