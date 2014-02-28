Сегодня утром с удивлением обнаружил в почте: "Банки.ру [Блоги] У вашего блога новый подписчик"
Так как уже где-то с полгода на данном ресурсе не веду блог, по причине ухода Филиппа Ильина-Адаева и несогласия администрации с мнением автора , то тем, кому мои посты интересны - напишите мне на мэйл - сброшу ссылку на ресурс, где веду блог в настоящий момент.
С искренним уважением к Банки.Ру
Владимир
Комментарии 8
ЗЫ скинь ссыль в личку
и так меня после "Баллады о Путинленде" попросили не подставлять
а дальше - больше
я Вам приглашения в пару-тройку сообществ кинул