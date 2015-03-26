Об укреплении рубля и его перспективах.

Текущее укрепление рубля является временным.

Все действия ЦБР направлены на людей ограниченных временем или пространством, т.е. тех кто не может ждать или не видит возможностей, которые в скором времени появятся по евро.



Прежде всего нужно понимать, что с 2000 по 2008 развитие экономики РФ шло за счёт роста стоимости нефти.

Но нефть не может расти в бесконечность и в 2009 году мы в этом убедились, сейчас это повторилось вновь.

Каждый раз ЦБР пользовался этим и девальвировал рубль для обеспечения дальнейшего роста экономики.



Всё дальнейшее развитие России будет производиться за счёт рублевых депозитов и уменьшения доходов населения.

Если доходы населения могут проиндексировать, то индексации рублевых депозитов ждать не стоит.

И все мы скинулись на развитие экономики - у кого был 1 миллион рублей, тот отдал 500 тыс рублей и половину всех своих будущих рублевых доходов, у кого 2 млн рублей, тот отдал на развитие 1 млн и т.д. - кто сколько может, тем и поможет.



Ненужно огорчаться, можно пересидеть трудное время в валютах развитых стран.