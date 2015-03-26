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Об укреплении рубля и его перспективах.

26.03.2015 16:53 1 859 просмотров
Текущее укрепление рубля является временным.
Все действия ЦБР направлены на людей ограниченных временем или пространством, т.е. тех кто не может ждать или не видит возможностей, которые в скором времени появятся по евро.

Прежде всего нужно понимать, что с 2000 по 2008 развитие экономики РФ шло за счёт роста стоимости нефти.
Но нефть не может расти в бесконечность и в 2009 году мы в этом убедились, сейчас это повторилось вновь.
Каждый раз ЦБР пользовался этим и девальвировал рубль для обеспечения дальнейшего роста экономики.

Всё дальнейшее развитие России будет производиться за счёт рублевых депозитов и уменьшения доходов населения.
Если доходы населения могут проиндексировать, то индексации рублевых депозитов ждать не стоит.
И все мы скинулись на развитие экономики - у кого был 1 миллион рублей, тот отдал 500 тыс рублей и половину всех своих будущих рублевых доходов, у кого 2 млн рублей, тот отдал на развитие 1 млн и т.д. - кто сколько может, тем и поможет.

Ненужно огорчаться, можно пересидеть трудное время в валютах развитых стран.

Комментарии 1

probkovorot  (probkovorot)
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Цитата
Прежде всего нужно понимать, что с 2000 по 2008 развитие экономики РФ шло за счёт роста стоимости нефти.

А с налогами в это время ничего не происходило? Особенно после того как Ходора посадили? И СРП не отменяли?
Или вы этого просто не заметили?
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