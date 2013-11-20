Первая запись в блоге

В разных кругах общения мы носим различные ярлыки. На работе я юрист. Дома отец. На отдыхе игрок и велосипедист. На данном сайте я вкладчик и зануда. Зануда, потому что память хорошая X





Вкладчиком я стал давно. Еще задолго до совершеннолетия бабушка завела мне сберкнижку, в тогда еще Сбербанке СССР и положила туда 25 рублей. Бешенные деньки для 10 летнего пацана. 125 порций мороженного. Вот бы мне их наличными, думалось мне. Но наличными не давали. Видимо уже тогда я осознал разницу между налом и безналом)). Понятно что в 1991 эти деньги пропали, и возможно когда-нибудь сбербанк выдаст мне компенсацию в двукратном размере, при том, что цены выросли в 100 раз, а если считать по жетону метро так и в 560 X







Сейчас я имею вклады в 2х десятках банков, и сберкнижка тоже есть. На ней правда, только 10 рублей). Я люблю максимальные проценты, но ни разу не получал деньги у АСВ. Потому, что жадность тоже имеет свои границы, и я стараюсь не вкладываться в банки бизнес которых криминален или просто мне непонятен.