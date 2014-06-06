Про кредитки

Часто читаю фразы типа - необходимо повысить долю безналичных платежей. Внедрить кредитные карты во все сферы нашей жизни, обязать предпринимателей принимать карты повсеместно. При этом люди активно кивают на Европу - во где мол все хорошо с картами.



Сам я частенько бываю в западной Европе. Да и сейчас на какое то время заскочил в Барселону, центр самой экономически развитой части Испании - Каталонии. И надо сказать везде есть специфика. Например за несколько дней мне не разу не удалось расплатиться карточкой. В автобусе-экспрессе от аэропорта не только карту не приняли, но и банкноты берут номиналом не более 20 евро. В магазинах для того чтобы платить картой сумма покупки должна быть более 10-12 евро (зависит от магазина, это крупные маркеты, в лавках я редко покупаю) а мои покупки больше 6-7 не тянули... Да и местное население карты не балует - несколько раз передо мной набирали евро на 40 продуктов, расплачиваясь кешем. В ресторанах мне тоже как то не везло, все вежливо спрашивали нал, то терминал у них не работал то еще что-то непереводимое.Единственные кто с легкостью взял карту были китайцы из магазина электроники, да и то нежно любимый мной Авангард банк отказал в проведении операции на 11 евро - видимо посчитал, что только мошенники оплачивают такие мизерные суммы...



В России - все намного лучше с этим. Карту берут везде где я делаю покупки, часто даже просят, чтобы не давать сдачу дефицитными сотками-полтинниками. Суммы никого не смущают - и 29р платил и 40000. Во Франции например попытка оплатить картой 300 евро в магазине электроники вызвала круглые глаза и совещание продавцов. В этом местечке такие покупки оплачивают только чеками...



В общем то Россия и так неплохо идет вперед в этом вопросе, излишнее рвение не нужно)