DrimSim - симка для дешевого интернета за границей.

Я по Дримсиму прямо в восторге.У меня несколько лет были симки испанского оранжа, в том году перешел на эту. Почему?Во-первых, не было проблем со связью в Белоруссии, когда ехал в ЕС на машине. Оранж там бессилен, а наш роуминг совсем безбожныйА проехал я потом ЕС аж до Португалии. Т.е. интернет - абсолютно всегда и везде.Во вторых - удобное пополнение, в любой момент и без комиссий. В приложении привязываешь карту и платишь. После пополнения я карту сразу отвязываю до следующего раза, для спокойствия. Никаких автопополнений, не люблю я их. Впрочем, одного пополнения хватит на пару лет) Для меня загадка, зачем они увеличили минимальную сумму.В-третьих, списание только за фактически израсходованный трафик, покилобайтно, что важно - честно. Заметил, что иногда списывают как-то меньше. Но я - не против!Остатки баланса не сгорают целый год от последнего списания с баланса, именно списания, а не пополнения. Что тоже здОрово. Если и через год не будет активности - начнут списывать какую-то сумму, и при обнулении баланса аннулируют симку. Ну это ведь у всех опсосов. Но, так как симка работает и в России, достаточно хотя бы и дома на секундочку выйти в интернет в течение этого года, если поездка откладывается.То есть оранж курит в сторонке - там надо с бубнами заплатить минимум 10 евро плюс комсу посреднику, которому все равно надо будет карту светить, а потратить все эти 10 евро - максимум за месяц.И еще. Поддержка суперская. Установив приложение, все вопросы можно задать в чате еще до покупки симки. Ну и потом, конечно, тоже. Чат работает очень оперативно, круглые сутки, на русском.Симка работает по всему миру, дешевый интернет дает везде, всего 1 цент за мегабайт. Даже в РоссииНу, может, на глухих островах подороже будет - в тарифах, которые есть в приложении, у них перечислены, пожалуй, все страны... Есть 4G.Можно и голосом, но не сильно дешево. Симка - для интернета.Однако есть один очень приятный момент для голоса. Т.к. входящие звонки бесплатны даже в России, ваши друзья из ЕС могут звонить вам в Россию голосом по своим внутренним тарифам, как если бы вы были еще там! А для вас это будет совершенно бесплатно!А еще появилась привязка вашего номера к дримсим. Если звонить из приложения, будет высвечиваться ваш привязанный российский номер. А если зввонят на ваш номер, звонок идет в приложение. Ну и в целом звонки из приложения дешевые. Но это подробно саппорт раскажет.На симку привязаны несколько номеров: исходно - Англия, через чат бесплатно дадут номера Испании и Польши. Со всеми "плюшками" местного номера в соответствующих странах, между прочим!Стоит симка 10 евро. Если заказывать ее не на сайте, а по рефералу, симка обойдется в 3 евро. Привезут через сутки по указанному адресу, если в Москве. По регионам - можно в чате узнать.Кому 7 евров нахаляву - неважно, далее и читать уже незачем.Переход гарантированно засчитается только из мобилки, переход из нотбука может не сработать, увы. Симку заказывают уже из установленного приложения.Исходно симка пустая. Получив - пополните ее на 25 евро. В результате вам и мне на счет добавят по 7 евро, на вашем станет 32 евро. Т.е. вам симка обойдется не в 10, а в 3 евро. В этом и весь гешефтВажно:По этой ссылке надо перейти в магазин Яблока или Андроида, именно на мобилке и оттуда установить приложение.При регистрации полученной симки нужно будет отослать фото первой страницы загранпаспорта. Неприятно, конечно...В обязательном порядке во всех случаях использовать один и тот же email.Ниже сама реферральная ссылка: