DrimSim - симка для дешевого интернета за границей.

Я по Дримсиму прямо в восторге.
У меня несколько лет были симки испанского оранжа, в том году перешел на эту. Почему?
Во-первых, не было проблем со связью в Белоруссии, когда ехал в ЕС на машине. Оранж там бессилен, а наш роуминг совсем безбожный
А проехал я потом ЕС аж до Португалии. Т.е. интернет - абсолютно всегда и везде.
Во вторых - удобное пополнение, в любой момент и без комиссий. В приложении привязываешь карту и платишь. После пополнения я карту сразу отвязываю до следующего раза, для спокойствия. Никаких автопополнений, не люблю я их. Впрочем, одного пополнения хватит на пару лет ) Для меня загадка, зачем они увеличили минимальную сумму.
В-третьих, списание только за фактически израсходованный трафик, покилобайтно, что важно - честно. Заметил, что иногда списывают как-то меньше. Но я - не против! Остатки баланса не сгорают целый год от последнего списания с баланса, именно списания, а не пополнения. Что тоже здОрово. Если и через год не будет активности - начнут списывать какую-то сумму, и при обнулении баланса аннулируют симку. Ну это ведь у всех опсосов. Но, так как симка работает и в России, достаточно хотя бы и дома на секундочку выйти в интернет в течение этого года, если поездка откладывается.
То есть оранж курит в сторонке - там надо с бубнами заплатить минимум 10 евро плюс комсу посреднику, которому все равно надо будет карту светить, а потратить все эти 10 евро - максимум за месяц.
И еще. Поддержка суперская. Установив приложение, все вопросы можно задать в чате еще до покупки симки. Ну и потом, конечно, тоже. Чат работает очень оперативно, круглые сутки, на русском.
Симка работает по всему миру, дешевый интернет дает везде, всего 1 цент за мегабайт. Даже в России Ну, может, на глухих островах подороже будет - в тарифах, которые есть в приложении, у них перечислены, пожалуй, все страны... Есть 4G.
Можно и голосом, но не сильно дешево . Симка - для интернета.
Однако есть один очень приятный момент для голоса. Т.к. входящие звонки бесплатны даже в России, ваши друзья из ЕС могут звонить вам в Россию голосом по своим внутренним тарифам, как если бы вы были еще там! А для вас это будет совершенно бесплатно!
А еще появилась привязка вашего номера к дримсим. Если звонить из приложения, будет высвечиваться ваш привязанный российский номер. А если зввонят на ваш номер, звонок идет в приложение. Ну и в целом звонки из приложения дешевые. Но это подробно саппорт раскажет.
На симку привязаны несколько номеров: исходно - Англия, через чат бесплатно дадут номера Испании и Польши. Со всеми "плюшками" местного номера в соответствующих странах, между прочим!
Стоит симка 10 евро. Если заказывать ее не на сайте, а по рефералу, симка обойдется в 3 евро. Привезут через сутки по указанному адресу, если в Москве. По регионам - можно в чате узнать.
Кому 7 евров нахаляву - неважно, далее и читать уже незачем.
Переход гарантированно засчитается только из мобилки, переход из нотбука может не сработать, увы. Симку заказывают уже из установленного приложения.
Исходно симка пустая. Получив - пополните ее на 25 евро. В результате вам и мне на счет добавят по 7 евро, на вашем станет 32 евро. Т.е. вам симка обойдется не в 10, а в 3 евро. В этом и весь гешефт .
Важно:
По этой ссылке надо перейти в магазин Яблока или Андроида, именно на мобилке и оттуда установить приложение.
При регистрации полученной симки нужно будет отослать фото первой страницы загранпаспорта. Неприятно, конечно...
В обязательном порядке во всех случаях использовать один и тот же email.
Ниже сама реферральная ссылка:
https://drimsim.app.link/YtVOKahLJF
Комментарии 1
Сначала поставил приложение и активировал Промо код "Vinskiy" - Симка за 8 Евро вместо 10. Потом пробовал другие промо-не работали. а Заказал в итоге через реф. ссылку из этого топикаю
За симку с карты сняли 8 Евро, и это значило что получить 5 Евро на счет уже нельзя по правилам.
Я связался с поддержкой, подробно описал ситуацию что промо код меня не устроил и я хочу по реферальной программе, но заплатил уже 8/10 Евро. В общем в порядке исключения добавили на счет 3 евро как реф. программе.
Данный пост призван научить как делать НЕ надо. а именно: Не надо активировать промо-код если не собираетесь им пользоваться.
А для получения 5 Евро на счет после первого пополнения ДримСима вот моя реферальная ссылка:
https://drimsim.app.link/YtVOKahLJF
Кликаем, устанавливаем приложение или просто заказываем сим(при заказе внизу справа поля будет надпись "ты реферал" - значит все ОК и 5 Евро вы получите(на крайняк обращаетесь в поддержку, присылаете им мою ссылку и получаете 5 Евро на счет)
Всем удачи в поездках и будте на связи!