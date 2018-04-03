Каждому, кто в банке Восточный по промокоду получитили, не обязательно с тарифом "Тепло",банк подарит 500 рублей, добавив их на баланс.По кредиту - безусловно, а по карте - если в первый месяц использованиякарты расходы превысят 20000 рублей.Для этого при личном обращении надо сообщить промокодили сделать заявку онлайн, перейдя по ссылке:Промокодом можно воспользоваться неограниченному числу лиц.Кредитная карта с тарифом "Тепло" дает кэшбек 5% на ЖКХ, связь и аптеки,а за все остальные расходы возвращает 1%.