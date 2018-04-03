Каждому, кто в банке Восточный по промокоду получит кредит
или кредитную карту, не обязательно с тарифом "Тепло",
банк подарит 500 рублей, добавив их на баланс.
По кредиту - безусловно, а по карте - если в первый месяц использования
карты расходы превысят 20000 рублей.
Для этого при личном обращении надо сообщить промокод 113835096
или сделать заявку онлайн, перейдя по ссылке:
http://www.vostbank.ru/friend/113835096
Промокодом можно воспользоваться неограниченному числу лиц.
Кредитная карта с тарифом "Тепло" дает кэшбек 5% на ЖКХ, связь и аптеки,
а за все остальные расходы возвращает 1%.
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