Аллергия на миллионы

Нельзя просто взять и захотеть миллион...

История

Сколько нужно денег для того чтобы начать свое дело?



У меня есть идея, как узнать ее рентабельность?



Куда вложить 500 000 рублей?

Поворот

Промывка мозгов

Как часто Вы видите различную рекламу с кричащими заголовками: "Стань миллионером", "Зарабатывать по 30 тысяч в день легко", "Вклады под 10% в месяц" и всякой подобной ерундой? Думаю, что не реже чем раз в неделю, а может быть и чаще. Но не смотря на такое мощное информационное воздействие, 99% всех людей, никогда не смотрели что скрывается за такой рекламой. И правильно, мы ведь знаем что это все обман, кому захочется делать нас миллионерами))На 25-ом году своей жизни, довелось мне познакомиться с одним заказчиком, которому нужно было починить сайт. Это был достаточно умный и образованный мужчина с которым было приятно общаться, и что не мало важно, он платил хорошие деньги за заказ. А сайт кроме белой страницы ничего не показывал, и любопытство просто раздирало, хотелось поскорее узнать чем человек зарабатывает на жизнь. В итоге, после пары часов кропотливой работы, передо мной, во всей красе, открылся очередной сайт для юных миллионеров. И вот тут я не выдержал и решил посмотреть, на что именно, "ведутся" люди.Первое, на что я обратил внимание, было видео, точное название не помню, но смысл примерно такой: "Ответы миллионера на ваши вопросы". На заставке был показан мужчина сидящий в кресле под пальмами на берегу моря, вот его и было решено посмотреть. Смотрел я его с таким настроем, как будто пришел в секту чтобы доказать, что я не стану сектантом))Первые вопросы:Должен сказать, что ответы на все эти вопросы меня удивили, все было по делу. Свое дело можно начать и с 10 000 рублей, главное чтобы у него было преимущество, например ваши услуги, качественнее или быстрее чем у других. Рентабельность можно проверить с помощью рекламы, например Вы придумали носки с подогревом, тогда не спешите их изготавливать, дайте рекламу, что продаются супер-носки. И если будут обращения от клиентов, тогда просто скажите, что к сожалению, товар закончился и будет в течение 10 дней, за это время Вы успеете купить их и перепродать. Пока ничего необычного, но я не сдавался и продолжал смотреть, пока не дождался, так интересующего, меня вопроса.Вот тут я приободрился, подумал сейчас он покажет свое настоящее лицо, скажет скорее несите свои денежки мне, я их приумножу и Вас научу. Но нет, его ответ окончательно меня огорчил, он сказал примерно следующее: "Если у Вас есть 500 тысяч и Вы не знаете что с ними делать, тогда вложите их себе в голову, сходите на курсы, наймите учителя/репетитора или просто получите экономическое образование, так как с такими деньгами можно делать что угодно."Такого разворота событий я не ожидал, сайт про миллионы, а денег у меня не просили, как так то? Более того, еще и получил полезную информацию. Находясь в раздумьях по этому поводу, в комментариях заметил много постов благодарности за рекомендованную книгуНу что же, от меня не убудет, пошел читать и тут понесло-о-ось, сначала одна книга Бодо Шефера, затем другая, третья и все! я в секте юных миллионеровВ итоге, благодаря одному случаю и одной книге для детей, я поверил! Поверил, что многое в своей жизни можно сделать лучше, что люди могут делиться своими секретами успеха просто так, а не потому что они хотят отобрать твои деньги. Начал следовать некоторым советам миллионеров и получил прибавку к заработной плате, в общем убедился на своем опыте, что это работает.Но единственное, что мне не удавалось дольше всего - это следовать одному совету Бодо Шефера, что инвестировать свои средства нужно в валюте,Конечно со временем, мне удалось выполнить и даже перевыполнить этот план, но об этом в других выпусках блога.