Популярные сообщения

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Сергей 15.01.2018 14:36 a44
"Охота за золотом 2"
В этом году "ПромСвязьБанк" опять устроил игру "Охоту за золотом". Правила по игре за этот год мало чем отличаются от оных за прошлый год. Используется тот же самый алгоритм (см. п.10 Правил) определения призов второго уровня (см. п.9.2 Правил). Они поленились что-либо менять. Приз определяется на основании двух параметров: "I" - номер глобального (в пределах совокупности всех участников) хода; "T" - секунда совершения хода (0..59). Совокупность этих параметров дает третий параметр, "Z". На основании параметра "Z" определяется факт выигрыша. Соответственно, задавая значение параметров "T" и "I" мы можем подобрать желаемое значение "Z". Сложность заключается в том, что из двух параметров ("T" и "I" мы можем повлиять лишь на "T". Иными словами, мы можем совершить ход в нужную секунду. Желательно перед этим синхронизировать часы. Читать далее
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Сергей 29.10.2017 20:12 a44
Осваиваем "МКБ Бонус"
На этой неделе частичка "национального достояния" граждан этой страны оказалась в распоряжении МКБ. Теперь из примечательного у этой кредитной организации есть не только бонусная программа, но и деньги "от Иваныча". Можно порадоваться за концерн "Россиум" и косвенно за клиентов МКБ. Теперь у банка уж точно есть деньги на погашение собственных обязательств по своей бонусной программе. Итак, в этом "сезоне" бонусная программа дает cashback собственными "фантиками" в размере 10% за операции в "МКБ Онлайн" (квартплата, электричество, мобильная связь и интернет). Создать "базу" для возврата средств предлагается в том числе в кафе и ресторанах. Это может быть обед в столовой или заказ еды домой. Задача сводится к тому, чтоб набрать "базу возврата" в размере до 5000 рублей в месяц в категориях компенсации и сконвертировать соответствующее количество баллов программы " Читать далее
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Сергей 30.06.2017 12:35 a44
Стратегия оптимальной экономии при бронировании отелей
Условимся называть минимальным такое бронирование, которое отвечает критерию максимальной выгоды использования любой из нижеприведенных схем (I, II, III, IV) по стратегии экономии. Желаемое (изначальное) бронирование разбивается на максимальное количество минимальных бронирований. Разбиение может осуществляться как по количеству ночей, так и/или по количеству гостей. Особый интерес эти схемы представляет для лиц, которые бронируют отели в своих рабочих командировках. Действительно, в бухгалтерской отчетности cashback никак не фигурирует. Единственное условие - бронировать самостоятельно. Условимся называть базовым такое бронирование, стоимость которого предлагает Booking.com. Условимся называть итоговой стоимостью бронирования такую стоимость бронирования, которая побудет получена путем вычета cashback из базовой стоимости. Т.е. фактические расходы. I. минимальное бронирование меньше $25 1. зарегистрироваться на сайте и ввести там Lety-код " Читать далее
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Сергей 22.12.2014 10:05 a44
CashBack в долларах (USD)
Нашел интересную возможность получить долларовую прибыль. Работает в иностранных интернет-магазинах (Aliexpress, Booking.com и т.п.). Магазины хотят клиентов. И эти магазины готовы платить за привлечение клиентов. На этом наживаются рекламные сайты, которые делятся деньгами (которые им платят магазины за привлечение клиентов) с клиентами. При этом новым "адептам" дают небольшой входной бонус, скажем, долларов в 5-10. Например, хотим купить витамины в VitaCost на $50. Они дают скидку в $10 на первую покупку (итого остается $40). После регистрации возвращается на любой из cash-back сайтов: ExtraBux {$5 за регистрацию} MrRabates eBates BeFrugal {$10 за регистрацию} Далее находим магазин VitaCost в каталоге одного из указанных cashback сайтов. Например, воспользуемся ExtraBux, которые дают 7% cashback и $10 новым клиентам. Итого получаем: {$50 {стоимость покупки} - $10{скидка новым клиентам от VitaCost} } * (100%-<B>7%</B> - $10 {новым клиентам от ExtraBux} = $27. Читать далее
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