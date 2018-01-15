Популярные сообщения

Условимся называть минимальным такое бронирование, которое отвечает критерию максимальной выгоды использования любой из нижеприведенных схем (I, II, III, IV) по стратегии экономии. Желаемое (изначальное) бронирование разбивается на максимальное количество минимальных бронирований. Разбиение может осуществляться как по количеству ночей, так и/или по количеству гостей.
Особый интерес эти схемы представляет для лиц, которые бронируют отели в своих рабочих командировках. Действительно, в бухгалтерской отчетности cashback никак не фигурирует. Единственное условие - бронировать самостоятельно.
Условимся называть базовым такое бронирование, стоимость которого предлагает Booking.com.
Условимся называть итоговой стоимостью бронирования такую стоимость бронирования, которая побудет получена путем вычета cashback из базовой стоимости. Т.е. фактические расходы.
I. минимальное бронирование меньше $25
1. зарегистрироваться на сайте и ввести там Lety-код "
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