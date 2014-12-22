Нашел интересную возможность получить долларовую прибыль. Работает в иностранных интернет-магазинах (Aliexpress, Booking.com и т.п.).
Магазины хотят клиентов. И эти магазины готовы платить за привлечение клиентов. На этом наживаются рекламные сайты, которые делятся деньгами (которые им платят магазины за привлечение клиентов) с клиентами. При этом новым "адептам" дают небольшой входной бонус, скажем, долларов в 5-10.
Например, хотим купить витамины в VitaCost на $50. Они дают скидку в $10 на первую покупку (итого остается $40). После регистрации возвращается на любой из cash-back сайтов:
ExtraBux {$5 за регистрацию}
MrRabates
eBates
BeFrugal {$10 за регистрацию}
Далее находим магазин VitaCost в каталоге одного из указанных cashback сайтов. Например, воспользуемся ExtraBux, которые дают 7% cashback и $10 новым клиентам. Итого получаем:
{$50 {стоимость покупки} - $10{скидка новым клиентам от VitaCost} } * (100%-7%) - $10 {новым клиентам от ExtraBux} = $27.2
В итоге, сэкономили $22.8, что составляет 54%.
CashBack падает на PayPal. Таким образом, его можно использовать для оплаты покупок напрямую, либо вывести на счет в российский банк.
Аналогично можно поступить со многими другими интернет-магазинами, например, iHerb.
Максимальную эффективность можно получить за счет бонусов как новый клиент, т.е. с каждого cash-back сайта можно как минимум раз что-то поиметь
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