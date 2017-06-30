Условимся называть минимальным такое бронирование, которое отвечает критерию максимальной выгоды использования любой из нижеприведенных схем (I, II, III, IV) по стратегии экономии. Желаемое (изначальное) бронирование разбивается на максимальное количество минимальных бронирований. Разбиение может осуществляться как по количеству ночей, так и/или по количеству гостей.
Особый интерес эти схемы представляет для лиц, которые бронируют отели в своих рабочих командировках. Действительно, в бухгалтерской отчетности cashback никак не фигурирует. Единственное условие - бронировать самостоятельно.
Условимся называть базовым такое бронирование, стоимость которого предлагает Booking.com.
Условимся называть итоговой стоимостью бронирования такую стоимость бронирования, которая побудет получена путем вычета cashback из базовой стоимости. Т.е. фактические расходы.
I. минимальное бронирование меньше $25
1. зарегистрироваться на сайте и ввести там Lety-код "ZOTOV_2018"
2. перейти по ссылке
3. найти в предложенных вариантах нужный вариант и осуществить бронирование
4. через некоторое время ожидать через сайт получения 186 рублей за каждое бронирование
II. минимальное бронирование либо одновременно больше $25 и меньше 1800 рублей, либо больше 6660 рублей
1. перейти по ссылке
2. перейти по ссылке
3. найти в предложенных вариантах нужный вариант и осуществить бронирование
4. через некоторое время ожидать получения $10 за регистрацию в сервисе и 6% за само бронирование
примечание: "приветственные" $10 дают только один раз на аккаунт, но можно каждый раз просить друзей заводить по новому аккаунту для получения заветных денег
III. минимальное бронирование больше 1800 рублей, но меньше 2000 рублей
1. перейти по ссылке
2. найти в предложенных вариантах нужный вариант и осуществить бронирование
3. через некоторое время ожидать получения 900 рублей на банковскую карту, которая указана в аккаунте сайта booking.com.
примечание: на один аккаунт cайта booking.com можно получить 900 рублей только один раз (включая те аккаунты, которые ранее использовались для бронирований без переходов по подобным ссылкам); можно каждый раз договариваться с владельцами аккаунтов, которые еще не были задействованы для получения заветных денег; можно использовать одну банковскую карту на несколько аккаунтов
IV. минимальное бронирование от 2000 рублей, но меньше 5520 рублей
1. перейти по любой из ссылок
• одна
• другая
• первая
• девятая
• двенадцатая
• тринадцатая
2. найти в предложенных вариантах нужный вариант и осуществить бронирование
3. через некоторое время ожидать получения 1000 рублей на банковскую карту, которая указана в аккаунте сайта booking.com.
примечание: на один аккаунт cайта booking.com можно получить 1000 рублей только один раз (включая те аккаунты, которые ранее использовались для бронирований без переходов по подобным ссылкам); можно каждый раз договариваться с владельцами аккаунтов, которые еще не были задействованы для получения заветных денег; можно использовать одну банковскую карту на несколько аккаунтов
V. минимальное бронирование больше 5520 рублей
1. если вариант отсутствует на Hotels.com, то использовать схему "IV."
2. зарегистрироваться здесь.
3. перейти по ссылке.
4. нажать кнопку "Shop now".
5. найти в предложенных вариантах нужный вариант отеля и осуществить бронирование.
примечание: при бронировании через Hotels.com каждая одиннадцатая ночь проживания бесплатна, т.е. представляет собой cashback 9%. Помимо этого, при выполнении шага №2 выплачиваются "приветственные" $10 после того как накопленный cashback превысит $111.
Каждая из этих схем применяется для определенного значения минимального бронирования. Дополнительно учитывается экономия при оплате банковской картой с бонусной категорией (mcc) "Отели". В данном расчете взято значение "5%". Такую величину cashback можно получить, например, при оплате картой "Польза" от "Хоум Кредит Банка". А если платить кредитной картой, а не дебетовой, то можно еще немного сэкономить за счет использования кредитных средств.
На рисунке ниже изображена величина cashback в зависимости значения минимального бронирования для приведенных схемы.
Из рисунка выше видно, что при переходе от одной схемы к другой схеме около значений минимального бронирования 1500руб (~$25), 1800рублей и 2000рублей существуют скачки функции. И эти скачки значительны. Так, например, при подходе (показано стрелочками) к значению "1500руб" слева (I) cashback составляет всего 12.4%; при подходе справа (II) - 46%. Разница составляет порядка 34%. Это определяет предпосылки к стремлению перехода от использования схемы I к использованию схемы II, т.е. увеличению стоимости минимального бронирования. Этот скачок хорошо виден, если построить зависимость стоимости итогового бронирования от стоимости минимального бронирования. График приведен ниже.
Таким образом при некоторых значениях минимального бронирования рационально осуществить более дорогое базовое бронирование. При этом стоимость итогового бронирования останется такой же.
Пример 1
Осуществим минимальное бронирование на 1000р по схеме I. Получим итоговую стоимость в 811 рублей. Однако, выбрав минимальное бронирование стоимостью 1500р по схеме II, мы получим эту же самую итоговую стоимость в 811 рублей. При этом в базовое бронирование за 1500р может быть включен, например, завтрак стоимостью, скажем, 300р. По схеме I на такое бронирование с завтраком ушло бы 811р + 300р = 1111рублей, а по схеме II только 811рублей.
Пример 2.
Пусть требуется забронировать две ночи в хостеле за 550 рублей каждая. По схеме I итоговая стоимость составляет 913.8 рублей. Однако, если забронировать еще одну, "лишнюю", ночь за 400 рублей, то станет возможным использовать схему II. По ней итоговое бронирование обойдется в 857рублей.
Вывод: иногда оптимальный действием является выбор бронирования большей минимальной стоимости, что дает возможность использовать более оптимальную схему. На графике ниже такие точки отмечены жирным.
примечание: в данном расчете используется курс доллара США равный 60 rub/usd
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