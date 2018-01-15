В этом году "ПромСвязьБанк" опять устроил игру "Охоту за золотом". Правила по игре за этот год мало чем отличаются от оных за прошлый год. Используется тот же самый алгоритм (см. п.10 Правил) определения призов второго уровня (см. п.9.2 Правил). Они поленились что-либо менять.
Приз определяется на основании двух параметров:
"I" - номер глобального (в пределах совокупности всех участников) хода;
"T" - секунда совершения хода (0..59).
Совокупность этих параметров дает третий параметр, "Z". На основании параметра "Z" определяется факт выигрыша. Соответственно, задавая значение параметров "T" и "I" мы можем подобрать желаемое значение "Z".
Сложность заключается в том, что из двух параметров ("T" и "I") мы можем повлиять лишь на "T". Иными словами, мы можем совершить ход в нужную секунду. Желательно перед этим синхронизировать часы. Параметр "I" можно оценить на основании результата прошлого года (см. график ниже). В этом году у ПСБ случилась санация, да и покупательская способность населения снижается от года к году. Следовательно, можно предположить, что значение параметра "I" будет иметь меньшее значение, например, не более 1,5 млн ходов.
В пределах заданного значения диапазона "I" получаем следующее распределение количество призов заданного вида в зависимости от секунды совершения хода, т.е. параметра "T". По оси абсцисс - номер секунды, в которую совершается ход; по оси ординат - вероятность найти данный приз в предположении, что все 1,5млн ходов делались только в эту секунду. Точный расчет параметров "I", "T" и"Z" для рассматриваемых призов представлен здесь.
Котировки призов зафиксированы на "01.11.2017" (см. п.9.2.1 Правил)
"Золото" - 2381.26 руб/г;
"Серебро" - 31.27 руб/г;
"Баллы" - 0.1 руб/балл.
При перерасчете в рублевый эквивалент получим следующее
Из графиков видно
1. на 41 секунде даже за 1,5 млн ходов не может быть слитка серебра в 500г сколько не ходи.
2. на 47 секунде самая большая вероятность (0,00073%) найти слиток серебра в 500г.
3. наибольшая вероятность найти 0,2г золота на 54 секунде (0,0321%), чуть меньшая вероятность на 4 секунде (0,03053%), 9 секунде (0,03027%), 14 секунде (0,03107%), 19 секунде (0,03073%), 29 секунде (0,03073%), 44 секунде (0,0302%), 50 секунде (0,03033%) и 59 секунде (0,03007%).
4. наибольшая вероятность найти 1г золота на 18 секунде (0,01447%) и 48 секунде (0,0124%).
5. на 24 секунде самая большая вероятность (0,3057%) найти 3000 баллов.
6. самые "ценные" ходы можно совершить на 6 секунде (289 руб), 18 секунде (287 руб), 24 секунде (288 руб), 37 секунде (285 руб) и 43 секунде (287 руб).
Следует помнить, что призов определенного типа ограниченное количество (см. таблицу п.9.2 Правил).
Экономический эффект от "Охоты за золотом 2" можно увеличить, если набирать ходы за счет оплаты отелей
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