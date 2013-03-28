Популярные сообщения

Успешного менеджера отличает умение прогнозировать и предотвращать риски, присущие любому бизнесу. Однако, уделяя огромное внимание рискам бизнес-процессов, порой не задумываешься о том, что еще одним важным условием устойчивости и надежности бизнеса является здоровье каждого сотрудника, независимо от ранга и должности.
Совсем недавно я оказался в больнице со сломанной ногой. И этот инцидент заставил меня задуматься над вопросом: «Каким образом работодатель может повлиять на сохранность здоровья своих сотрудников, особенно в тех случаях, в которых от него мало что зависит?» Например, если работник увлекается экстремальными видами спорта и не очень-то хочет менять свои пристрастия. Согласитесь, подобное увлечение топ-менеджера, в случае возникновения каких-либо травм и потери им работоспособности, может повлечь крайне негативные последствия для всей компании. Впрочем, нетрудоспособность любого сотрудника способна отразиться на результативности всей команды.
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