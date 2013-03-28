Популярные сообщения

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Бахвалов Андрей 28.03.2013 09:37 abakhvalov
Синдром здорового человека
Успешного менеджера отличает умение прогнозировать и предотвращать риски, присущие любому бизнесу. Однако, уделяя огромное внимание рискам бизнес-процессов, порой не задумываешься о том, что еще одним важным условием устойчивости и надежности бизнеса является здоровье каждого сотрудника, независимо от ранга и должности. Совсем недавно я оказался в больнице со сломанной ногой. И этот инцидент заставил меня задуматься над вопросом: «Каким образом работодатель может повлиять на сохранность здоровья своих сотрудников, особенно в тех случаях, в которых от него мало что зависит?» Например, если работник увлекается экстремальными видами спорта и не очень-то хочет менять свои пристрастия. Согласитесь, подобное увлечение топ-менеджера, в случае возникновения каких-либо травм и потери им работоспособности, может повлечь крайне негативные последствия для всей компании. Впрочем, нетрудоспособность любого сотрудника способна отразиться на результативности всей команды. Читать далее
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Бахвалов Андрей 19.02.2013 23:22 abakhvalov
Родная альма-матер вне родной страны
В начале февраля состоялось открытие нового учебного корпуса МГУ им. Ломоносова, в котором будут располагаться юридический факультет и Высшая школа государственного аудита. Новость, которая для меня как для выпускника МГУ не может пройти незамеченной. Тот факт, что родная альма-матер растет и расширяется, не может не радовать. МГУ – это ВУЗ, в стенах которого родилось множество великих идей и важных открытий. ВУЗ, который дал дорогу в жизнь многим известным политическим персонам и научным деятелям. Единственный из всех российских учебных заведений традиционно, до 2011 года, входивший в 100 лучших ВУЗов мира. Последние два года попасть в «сотню» лучших МГУ не удается. Причин, объясняющих данный факт, множество. Комментарии по этому поводу звучали в том числе и от ректора ВУЗа господина Садовничего. Однако важно другое – рейтинг российского образования с каждым годом становится все ниже и ниже, теряя статус, которым обладал буквально 10 лет назад. Читать далее
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