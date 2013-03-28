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Синдром здорового человека

28.03.2013 09:37 2 3 001 просмотр
Успешного менеджера отличает умение прогнозировать и предотвращать риски, присущие любому бизнесу. Однако, уделяя огромное внимание рискам бизнес-процессов, порой не задумываешься о том, что еще одним важным условием устойчивости и надежности бизнеса является здоровье каждого сотрудника, независимо от ранга и должности.
Совсем недавно я оказался в больнице со сломанной ногой. И этот инцидент заставил меня задуматься над вопросом: «Каким образом работодатель может повлиять на сохранность здоровья своих сотрудников, особенно в тех случаях, в которых от него мало что зависит?» Например, если работник увлекается экстремальными видами спорта и не очень-то хочет менять свои пристрастия. Согласитесь, подобное увлечение топ-менеджера, в случае возникновения каких-либо травм и потери им работоспособности, может повлечь крайне негативные последствия для всей компании. Впрочем, нетрудоспособность любого сотрудника способна отразиться на результативности всей команды.

Как не допустить возникновения подобных ситуаций и какие меры принимать к сотрудникам, предпочитающим изредка погонять адреналин наперекор здравому смыслу. Не запрещать же менеджерам компании ездить на горных лыжах, например. Если в ситуации со мной я сам наказал себя отсутствием полноценного больничного и незамедлительным выходом на работу после операции, то, как же быть в целом в ситуациях со значимыми для бизнеса и бизнес-процессов персонами? Просто призывать их к ответственности и предлагать на время отказаться от любимого хобби, или же административными мерами наказывать за происшествия, повлекшие травмы в результате занятия экстремальными видами спорта. Где та тонкая грань между приоритетами бизнеса и здравым смыслом?

Комментарии 2

Игорь  (EvRoUmka)
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Цитата
предлагать на время отказаться от любимого хобби ... наказывать за происшествия

Так можно далеко зайти, если развить данную мысль, то можно прийти к тому, чтобы сотрудников держать в специальных камерах (а то мало ли на них по дороге на работу кирпич упадет или машина собьет), кормить по строгой диете (а то потравятся - мало ли что сами едят) и т.д.

Не вижу, чем этот риск принципиально отличается от других рисков имеющихся в бизнесе. Выход из строя критичного сервера останавливает бизнес процесс - решением обычно бывает создание резервных систем, готовых оперативно заменить вышедшую из строя, наладка процессов резервного окпирования информации. Так и тут, если есть человек, чьи компетенции критичны для поддержания баизнес процесса, значит надо иметь еще сотрудника/сотрудников, которые будут достаточно квалифицированы и иметь требуемые знания для его подмены.
extraordinary  (extraordinary)
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Извините, но у вас, как эффективного менеджера, действительно ни одной здравой мысли кроме как "наказывать" не возникло? Описанная вами проблема давно изучена и имеет множество инструментов для решения, только на российском рынке этим мало кто хочет заниматься, кроме филиалов западных компаний. А так у нас умеют только наказывать, а про пряник к кнуту и поощрение забывают.
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