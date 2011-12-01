Популярные сообщения

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Леонид Чуриков 01.12.2011 11:00 acter
Молдаване атакуют
Сходил вчерась на самое, точнее, единственное полезное мероприятие, посвященное компьютерной безопасности. Подробности опишу, скорее всего, в обзоре, когда банки окончательно отпишутся мне, что совесть им не позволяет прокомментировать эту тему. Собственно, они уже это сделали. А пока так - слезы впечатлений. Полиционеры. С нескрываемой гордостью. Даже, я бы сказал, заслуженной. "Мы окружили и споймали более десяти молдаван". Вот оно че. Михалыч... Более десяти... Это вам не десять драконов живьем взять. Это пострашнее будет. Что за молдаване? "Люди, которые строили дома в Подмосковье нынче.. ставят скиммеры". Слава богу, теперь знаем, откуда ноги у скиммеров растут. Будем на каждого молдаванина смотреть соответствующе. Тимур Аитов - полиционерам. Назидательно. "Вам надо внедряться туда. К скимерам. У вас это лучше всего получается." Теперь знаю, что у полиционеров получается лучше всего - внедряться к молдаванам. Читать далее
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