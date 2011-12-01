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Молдаване атакуют

01.12.2011 11:00 5 1 137 просмотров
Сходил вчерась на самое, точнее, единственное полезное мероприятие, посвященное компьютерной безопасности. Подробности опишу, скорее всего, в обзоре, когда банки окончательно отпишутся мне, что совесть им не позволяет прокомментировать эту тему. Собственно, они уже это сделали. А пока так - слезы впечатлений.
Полиционеры. С нескрываемой гордостью. smile8) Даже, я бы сказал, заслуженной. "Мы окружили и споймали более десяти молдаван".
Вот оно че. Михалыч... Более десяти... Это вам не десять драконов живьем взять. Это пострашнее будет. Что за молдаване?
"Люди, которые строили дома в Подмосковье нынче.. ставят скиммеры".
Слава богу, теперь знаем, откуда ноги у скиммеров растут. Будем на каждого молдаванина смотреть соответствующе.
Тимур Аитов - полиционерам. Назидательно. smile:idea:
"Вам надо внедряться туда. К скимерам. У вас это лучше всего получается."
Теперь знаю, что у полиционеров получается лучше всего - внедряться к молдаванам.
Что еще полезного узнал? В лабораторию, занимающуюся компьютерной криминалистикой (государственную) за год притащили всего 30 скимминговых устройств. Но это прогресс. Это раза в три больше, чем в прошлом году.
Вопрос - где остальные? В переплавку пошли?

Комментарии 5

Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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"Вопрос - где остальные? В переплавку пошли? " Ну зачем же добру пропадать? Оно еще послужить может!))
Леонид Чуриков  (acter)
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Я так и подумал. Надо узнать, где бэушные скимеры продают))). Вспомнил, как спросил у начальницы киберлаборатории "а для таких банкоматов скимеры у вас есть?" и показываю на новенький пузатый банкоматище ВТБ, который в Торгово-промышленной палате установлен. "Есть", - отвечает. - "как не быть". Я успокоился))
Эдуард  (gibbs)
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только на шайтан машинах втб вижу постоянно обновляемые наклейки на клавеи и картоприемнике. или у втб проще пристроить эту штуку?
Першинг  (Першинг)
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Как страшно жить-то!
Леонид Чуриков  (acter)
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у втб не самые плохие (читай дешевые) банкоматы. С зеленым мигающим носом-лампочкой для ввода карт. Эта светящаяся фигулька когда-то считалась чуть ли не панацеей от скимеров. Сейчас она может считаться скорее украшением. Хотя совсем старенькие мошеннические устройства в такой лампо-нос не вставить, по крайней мере незаметно
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