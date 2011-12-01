Молдаване атакуют

Сходил вчерась на самое, точнее, единственное полезное мероприятие, посвященное компьютерной безопасности. Подробности опишу, скорее всего, в обзоре, когда банки окончательно отпишутся мне, что совесть им не позволяет прокомментировать эту тему. Собственно, они уже это сделали. А пока так - слезы впечатлений.Полиционеры. С нескрываемой гордостью.Даже, я бы сказал, заслуженной. "Мы окружили и споймали более десяти молдаван".Вот оно че. Михалыч... Более десяти... Это вам не десять драконов живьем взять. Это пострашнее будет. Что за молдаване?"Люди, которые строили дома в Подмосковье нынче.. ставят скиммеры".Слава богу, теперь знаем, откуда ноги у скиммеров растут. Будем на каждого молдаванина смотреть соответствующе.Тимур Аитов - полиционерам. Назидательно."Вам надо внедряться туда. К скимерам. У вас это лучше всего получается."Теперь знаю, что у полиционеров получается лучше всего - внедряться к молдаванам.Что еще полезного узнал? В лабораторию, занимающуюся компьютерной криминалистикой (государственную) за год притащили всего 30 скимминговых устройств. Но это прогресс. Это раза в три больше, чем в прошлом году.Вопрос - где остальные? В переплавку пошли?