Популярные сообщения

Вход
Профиль Блог Лента Активность
Михаил Афанасенков 18.11.2016 16:42 afanas
Всё, что нужно знать о программистах ВТБ24 (история одной переписки)
ВТБ24->мне Михаил Анатольевич! Обращаем внимание, что на Вашем онлайн‑счете есть денежные средства, которые необходимо перевести на карту, мастер‑счет или разместить их на накопительном счете для получения дохода. Ранее открытые онлайн‑счета подлежат закрытию. Используйте мастер‑счета для проведения необходимых операций в ВТБ24‑Онлайн на более выгодных условиях. ..... Я->ВТБ24 To: ВТБ24-Онлайн Subject: принудительное закрытие онлайн-счетов Добрый день! Правильно ли я понял, что покупка-продажа металла на ОМС становится для меня невозможной? В настоящее время она производится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО со старых онлайн-счетов, мастер счёт невозможно выбрать при совершении операции. "Хороша" привилегия, если по такому рутинному поводу нужно в отделение ехать, а интернет-банк становится нерабочим. Михаил Афанасенков. ВТБ24->мне Добрый день! Сообщаем, что Банк планирует отказаться от обслуживания онлайн-счетов. Читать далее
Комментировать
Михаил Афанасенков 25.12.2015 01:38 afanas
СБЕР раздобыл машину времени
Интересный, хотя не очень приятный случай произошёл на днях. Мой контрагент отправил мне на юрлицо ( я зарегистрирован как ИП ) от физлица сумму через операциониста СБЕРа, напечатав бумажную платёжку. В платёжке стояли мои текущие реквизиты, в банке "Региональный кредит" (в просторечии - Модульбанк). Но деньги подозрительно долго не появлялись, и я присмотрелся к чеку. Вот что оказывается вышло: Обратим внимание, что на чеке стоят совсем ДРУГИЕ реквизиты. Откуда их мог взять операционист??? Эти реквизиты у меня были год назад, пока у СБ-банка не отозвали лицензию. Получается, что СБЕР хранит всю базу данных и по ИНН подтаскивает реквизиты автоматом? Но почему тогда не подкачались новые реквизиты, на них уже изрядно платежей было, к тому же между ними были ещё и третьи реквизиты, в СДМ-банке. Загадка. Может кто, знакомый со СБЕРом поближе, прояснит??? PS Тривиальные вещи про то, что сначала операционист, а за тем, по-хорошему, и клиент, должны были сверить платёжку с отправкой можно не писать, они более-менее очевидны.
Комментировать
Михаил Афанасенков 26.06.2015 17:08 afanas
Секреты серийного вкладчика. Минимизируем курсовые разницы.
При размещении рублёвых вкладов при отзыве лицензии вкладчику практически ничего не грозит (разве что потеря процентов за две недели, не слишком великая, да совсем уж криминальный случай «вкладов в тетрадке вне реестра», который, к счастью, всё же не так часто встречается). А вот валютные вкладчики легко могут за две «асв-недели» попасть на курсовую разницу. При современных политических тенденциях, она, вероятнее всего, будет отрицательной, хотя тут уж как повезёт. Поясню на примере. Допустим, у вкладчика лежало 10000 долларов в банке «Транспортный», лицензию у него отозвали 20 мая 2015 – стало быть курс выдачи в АСВ был 49,18 (грубо) – получаем 491800 рублей и идём в обменник. Но это уже происходит через две недели, за это время курс ушёл до 53,5-55рублей. Грубо по курсу 54 мы получим 9107 долларов, т.е. потери - 9% - это проценты более чем за год по нынешним временам! Да, теоретически есть варианты, когда за эти же две недели курс мог и падать, но надеяться на это – это уже игра в рулетку, а мы – консервативные вкладчики, поэтому акции, форексы и прочие казино мы не рассматриваем, а пытаемся минимизировать подобные проблемы. Читать далее
Комментировать
Михаил Афанасенков 14.05.2015 17:57 afanas
У сильного всегда бессильный виноват (мысли вслух по поводу предложения Г.Грефа об ограничении выплат АСВ в одни руки).
Наконец-то Грефом найден коварный враг устойчивости честных банков – «серийный вкладчик». Он видите ли непрерывно перекладывает свои деньги в некие мелкие конторы-прачешные под высокий процент, а риски покрывает через АСВ, обирая тем самым крупные честные банки, оплачивающие взносы в это самое АСВ. И поэтому надо ему дать по рукам – как бы за соучастие в афёрах этих нечистоплотных «прачешных». Вот только неувязочка одна есть в этой красивой картинке – ни на одном из лишённых лицензии банков не было надписи «прачешная» над входом. Чтобы отвечать за свой выбор, нужно иметь возможность его делать осознанно, иметь возможность отличить «хороший» банк от «плохого». Какие есть способы для этого? Обычно сторонниками «ответственности вкладчика» предлагаются следующие варианты: 1) Процент по вкладу выше среднего по рынку. Далеко не всегда. Я хорошо помню предыдущий кризис (2008), когда МКБ брал депозиты под 20% на пять лет (рекламой с биноклем увешана была вся Москва), а Абсолют – под 17-18%, что с капитализацией давало те же 20%. Читать далее
6 Комментировать
Михаил Афанасенков 13.07.2014 17:20 afanas
Нужны ли банкам реально надёжные заёмщики ? (или «скоринг превыше всего»).
Последнее время в заметках на околобанковскую тематику регулярно всплывает связка «рост просрочки» - «снижение рисков» - «более строгий подход к отбору клиентов». На днях мне представилась возможность посмотреть на собственном примере как этот «строгий отбор» работает «вживую», и работает ли вообще. Читать далее
1 Комментировать

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения