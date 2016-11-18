Популярные сообщения

При размещении рублёвых вкладов при отзыве лицензии вкладчику практически ничего не грозит (разве что потеря процентов за две недели, не слишком великая, да совсем уж криминальный случай «вкладов в тетрадке вне реестра», который, к счастью, всё же не так часто встречается). А вот валютные вкладчики легко могут за две «асв-недели» попасть на курсовую разницу. При современных политических тенденциях, она, вероятнее всего, будет отрицательной, хотя тут уж как повезёт.
Поясню на примере. Допустим, у вкладчика лежало 10000 долларов в банке «Транспортный», лицензию у него отозвали 20 мая 2015 – стало быть курс выдачи в АСВ был 49,18 (грубо) – получаем 491800 рублей и идём в обменник. Но это уже происходит через две недели, за это время курс ушёл до 53,5-55рублей. Грубо по курсу 54 мы получим 9107 долларов, т.е. потери - 9% - это проценты более чем за год по нынешним временам! Да, теоретически есть варианты, когда за эти же две недели курс мог и падать, но надеяться на это – это уже игра в рулетку, а мы – консервативные вкладчики, поэтому акции, форексы и прочие казино мы не рассматриваем, а пытаемся минимизировать подобные проблемы.
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