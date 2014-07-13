Нужны ли банкам реально надёжные заёмщики ? (или «скоринг превыше всего»).

Последнее время в заметках на околобанковскую тематику регулярно всплывает связка «рост просрочки» - «снижение рисков» - «более строгий подход к отбору клиентов». На днях мне представилась возможность посмотреть на собственном примере как этот «строгий отбор» работает «вживую», и работает ли вообще.На фоне одновременных непоняток с банками, валютами, фондовыми пузырями, и даже, страшно сказать, самим долларом, пришла в голову идея – а не прикупить ли очередную квартирку на заёмные банковские средства?Откопировал я документы и поехал в ипотечный центр одного из моих банков, как раз того, где была ранее досрочно погашена ипотека. Крупный такой банк, из первой десятки. И прямо заявил кредитному менеджеру, что меня интересует не просто кредит, а низкая ставка, и что я знаю, что такие ставки у этого банка в принципе есть (ну например если заёмщик получает ЗП через карточки этого банка). А почему я - самый хороший заёмщик, я и приехал доказывать.Во-первых, у меня идеальная кредитная история – погашенный досрочно, за три года вместо пятнадцати, ипотечный кредит на трёхкомнатную квартиру, без единой просрочки платежей разумеется, плюс несколько штук золотых (и при этом бесплатных) кредитных карт в разных банках, по которым не то что просрочки, ни одного рубля процентов не начислялось никогда – всегда укладывался в грейс-период. Но этим мало кого удивишь, поехали дальше…Во-вторых, и в-главных, у меня несколько квартир в собственности в Москве (несколько – это не одна, не две, а –, всё же не зря я много лет в 1990х-2000х проработал финдиректором холдинга, вкладывая всё без остатка в недвижимость), все квартиры с евроремонтом и давно сдаются в аренду. «В-белую»! Через риэлтерскую фирму-посредника (доверительное управление, плюс всё страхуется), доход только безналом на счёт ИП, плачу 6% налога, все налоговые декларации есть, банковские выписки есть. Там всё видно. Все свидетельства о собственности тоже есть.Но, увы, менеджер всё это слушал вполуха - ему не терпелось дозаполнить стандартные поля анкеты. Работа по трудовой книжке – нет. Стало быть –(это моё юрлицо – ИП – типа «арендный бизнес», а я – его «владелец»). И, стало быть, получай одну из самых высоких ставок в банке – 13,5% (14% за минусом 0,5% скидки за кредитную историю в этом банке и мой статус надёжного клиента).Я прекрасно понимаю, почему банки не любят «владельцев бизнеса» - в массе своей наш мелкий бизнес – уровня торговых ларьков, т.е. - рискованное занятие. То налоговая наедет, то криминал, то конкуренты, то цены упадут, то спрос; прибыль в итоге легко превращается в убытки. Поэтому в автоматизированной (скоринговой) модели наёмный работник стоит выше бизнесмена. И понятно, что для мелких потреб-кредитов автоматизированный скоринг выгоднее персонального подхода. Но ипотека – это не мелкие кредиты, тут и время есть всё проверить, и деньги немаленькие на кону, поэтому и существуют кредитные менеджеры, чтобы «отделять мух от котлет». Например, в моём случае, сравним меня с абстрактным Василием Пупкиным, который принёс справку из ООО «Рога и Копыта», что он там работает «менеджером» и получает 100тысяч, а жить собирается в «ипотечной» квартире, ибо другой своей у него пока нету.Какие риски (в сравнении) имеет банк в двух случаях?- риск что Вася на самом деле не работает там, а просто по знакомству справку сделал, или даже числится («трудовая лежит»), да даже и работает, но грузчиком и за 25 тысяч всего. За много лет работы я столько этих справок видел, с абстрактными цифрами дохода, ибо печать поставить не проблема при дружбе с секретаршей, а подпись главбуха подделать любой может, у банка же нет образца. И та же секретарша по телефону легко подтверждала, что «да, Пупкин работает у нас, всё верно» . В моём случае таких рисков попросту нет – наличие квартир пробивается через ЕГРП независимо от моих бумажек.- риск, что Вася заболеет, уйдёт в запой, нахамит директору, и его попросту уволят. Бывает. Нередко. Была работа – нет работы. В моём же случае я например недавно сидел дома месяц в гипсе – ничего не произошло, деньги продолжали исправно поступать. Если же проблема у арендаторов – риэлтер их выселяет и тут же находит новых, рынок в Москве большой, спрос всегда есть.- риск, что «заболеет» ООО «Рога и Копыта» и попросту закроется и всех (или часть) уволят не по их вине, а по сокращению штатов. Более чем реально, лень искать статистику, на моих глазах много чего позакрывалось… В моём случае арендный рынок не может «закрыться», в худшем случае просто упадёт спрос, и соответственно - цены. Ну будет у меня доход на 20-30% меньше, но там и так с запасом хватает. И, важно отметить, что спрос на аренду при кризисе упадёт именномассовых увольнений и банкротств фирм, т.е. сначала «полетят» Васи Пупкины, и лишь с задержкой – мои доходы.- наконец, риск, что рухнет цена на недвижимость, и залог обесценится, станет менее непогашенного кредита. В худшем случае (одновременное прекращение платежей) Васю придётся выселять на улицу. Если к тому моменту у него будут малые дети, начнётся огромный геморрой с органами опеки и т.д. Суд, журналисты, опять нападки на хищных «ростовщиков-мироедов, выбрасывающих детей на улицу». В моём случае даже при падении цены втрое (!) и полном прекращении аренды продать две-три квартиры и расплатиться – никаких проблем, никого выселять не надо, все квартиры юридически свободны (что опять-таки легко проверяется через запрос расширенной выписки в соответствующих органах).Можно легко продолжить, но и этого хватит. Но, тем не менее, Вася получит кредит под МЕНЬШИЙ процент, ибо за него – скоринг! Он имеет «постоянную» работу, а я – "безработный" и "владелец бизнеса". Думать кредитному менеджеру не положено. Забил в модель – получил стандартное условие. И это – приговор. Если кто-то думает, что речь только об одном банке, то везде примерно то же самое, судя по стандартным анкетам на сайтах и стандартным условиям. Попробовал подать заявку через банки.ру в ещё один банк – прислали анкету на трёх листах, где всего одна строчка про «имеющуюся недвижимость», одна строчка про «прочие доходы», зато полторы страницы про место работы, должность, трудовой стаж и т.п. Думаю всё сведётся ровно к тому же скорингу, заполнять не стал.Одного не понимаю - зачем держать в штате кредитных «экспертов», если думать им запрещено? Оставить одних операционистов-консультантов, которые помогут клиенту заполнить на компьютере стандартную анкетку и получить стандартный автоматический ответ. Но что-то мне подсказывает, что при таком подходе просрочка у банков продолжит расти. А я, пожалуй, пойду к знакомым за справкой про «Рога и Копыта», так дешевле выйдет 