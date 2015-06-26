Секреты серийного вкладчика. Минимизируем курсовые разницы.

При размещении рублёвых вкладов при отзыве лицензии вкладчику практически ничего не грозит (разве что потеря процентов за две недели, не слишком великая, да совсем уж криминальный случай «вкладов в тетрадке вне реестра», который, к счастью, всё же не так часто встречается). А вот валютные вкладчики легко могут за две «асв-недели» попасть на курсовую разницу. При современных политических тенденциях, она, вероятнее всего, будет отрицательной, хотя тут уж как повезёт.

Поясню на примере. Допустим, у вкладчика лежало 10000 долларов в банке «Транспортный», лицензию у него отозвали 20 мая 2015 – стало быть курс выдачи в АСВ был 49,18 (грубо) – получаем 491800 рублей и идём в обменник. Но это уже происходит через две недели, за это время курс ушёл до 53,5-55рублей. Грубо по курсу 54 мы получим 9107 долларов, т.е. потери - 9% - это проценты более чем за год по нынешним временам! Да, теоретически есть варианты, когда за эти же две недели курс мог и падать, но надеяться на это – это уже игра в рулетку, а мы – консервативные вкладчики, поэтому акции, форексы и прочие казино мы не рассматриваем, а пытаемся минимизировать подобные проблемы.

Оказывается, проблема курсовых разниц относительно легко минимизируется. Для этого нужно всего лишь использовать расходно-пополняемые рублёвые вклады с неснижаемым остатком (чаще всего их называют «комфортный», «универсальный», «кошелёк», «расчётный» или нечто вроде, не путать с вкладами «до-востребования», где проценты мизерные). Как это работает? Рассмотрим сначала более простой случай, когда в нашей «корзине валют» рубли составляют более половины, т.е. допустим 60% мы храним в рублях, а 40% в долларах. В этом случае из 60% мы 40% кладём на «комфортный» вклад, тем самым чуть уменьшая рублёвый доход, но зато у нас полностью весь валютный вклад «покрыт» отзываемыми в любой момент рублями. Если сбережений так много, что эти 40% больше лимита АСВ, то ещё лучше – кладём на «комфортный» вклад ровно лимит АСВ (ну, чуть меньше, чтобы проценты не зашкалили лимит). В более сложном случае, когда валюты больше половины придётся положить полностью все рубли на «комфортный» (опять-таки если их не больше лимита АСВ), а вот валюту разбить на НЕСКОЛЬКО банков, чтобы в каждом было не более, чем рублёвое покрытие. Для примера – у нас четыре миллиона рублей сбережений, из них 3млн – в валюте. Кладём 1млн рублей на «комфортный», а валюту делим на три банка, по миллиону в рублёвом эквиваленте. И опять-таки, если сбережений так много, что и рублей и долларов больше лимита АСВ, то на «комфортном» должен лежать ровно один лимит АСВ. Ну и, разумеется, валюта тоже поделена на несколько банков, автоматически не более одного лимита. Так или иначе, мы должны иметь ситуацию, что при отзыве лицензии у любого из наших «валютных» банков, мы можем пойти и снять тут же НЕМЕДЛЕННО соответствующую сумму рублей с «комфортного» счёта (как нетрудно догадаться, рубли должны лежать в ДРУГОМ банке, не в "валютном"). Тут следует внимательно выбирать банк – заказ «за 2-3 дня через кассу» категорически не годится. Я использую банки с интернет-клиентом и дебетовой картой с высоким лимитом снятия. Перекидываешь на карту, снимаешь в банкомате. Сверхлимитное можно «добрать» в отделении. Если отделений много – ещё лучше – понемногу можно надёргать в каждом сразу, без предзаказа. Сразу на эти рубли покупаем валюту, В ДЕНЬ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ. Конечно, текущий курс обменника не соответствует курсу ЦБ, но разница в полдня заведомо меньше, чем в две недели!!! Так, например, при отзыве лицензии у МАСТ-банка на днях, я потерял на курсе всего десять копеек, успев купить валюту по 54,30 (отозвали по 54,20).

Купленную валюту размещаем на подходящий депозит. И, наконец, последняя операция – через две недели получаем рубли у АСВ и возвращаем их на опустевший «комфортный» вклад. Система приведена в исходное состояние. Потери минимизированы.