Всё, что нужно знать о программистах ВТБ24 (история одной переписки)

ВТБ24->мне



Михаил Анатольевич!

Обращаем внимание, что на Вашем онлайн‑счете есть денежные средства, которые необходимо перевести на карту, мастер‑счет или разместить их на накопительном счете для получения дохода.

Ранее открытые онлайн‑счета подлежат закрытию.

Используйте мастер‑счета для проведения необходимых операций в ВТБ24‑Онлайн на более выгодных условиях.

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Я->ВТБ24



To: ВТБ24-Онлайн

Subject: принудительное закрытие онлайн-счетов

Добрый день!

Правильно ли я понял, что покупка-продажа металла на ОМС становится для меня невозможной?

В настоящее время она производится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО со старых онлайн-счетов, мастер счёт невозможно выбрать при совершении операции.

"Хороша" привилегия, если по такому рутинному поводу нужно в отделение ехать, а интернет-банк становится нерабочим.

Михаил Афанасенков.



ВТБ24->мне



Добрый день!

Сообщаем, что Банк планирует отказаться от обслуживания онлайн-счетов. Точного срока закрытия счетов на данный момент не установлено. Пока счет не закрыт, его можно использовать.



К сожалению, функционал пополнения брокерского счета и ОМС с мастер-счета в ВТБ-Онлайн технически не реализован. Банком запланировано внедрение функционала по управлению счетами. К сожалению, сроки реализации данного функционала не установлены.



От лица банка приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства.



С уважением,

Куликова Елена

Отдел клиентской поддержки



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