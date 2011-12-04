Популярные сообщения

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Светлана 04.12.2011 16:17 agata2010
Ответ банка.
Добрый день, уважаемая Светлана! Мне очень жаль, что Вы столкнулись с подобной ситуацией и я прекрасно понимаю Ваше негодование по поводу произошедшего, но сообщить Вам какую-либо информацию по Вашему заявлению до окончания проверки банком я не смогу. Как Вы указали в заявлении, Вы передали мошенникам Ваш номер мобильного через поддельный сайт, после чего так же передали им одноразовый пароль. Сейчас эта информация, совместно с техническими данными системы, проверяется службой безопасности. Информация о том, что подобным образом действуют мошенники была размещена не только 22 ноября, в указанную дату была выполнена одна из смс-рассылок, она с начала года была размещена на сайте банка, в руководстве пользователя к Сбербанку Онлайн, а так же на странице входа под текстом «Рекомендации по безопасному использованию системы». Я хочу заметить, что наш банк при рассмотрение подобных случаев остается полностью на стороне клиента и если есть возможность вернуть денежные средства всегда их возвращает. Читать далее
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Светлана 28.11.2011 12:25 agata2010
Спасибо, за советы. Написала в...
Спасибо, за советы. Написала в рейтинг и на горячую линию. В банке моё заявление больше месяца рассматривают. В контакте уже целая группа таких обманутых, банк деньги не возвращает. Как минимум 4 мес работают мошенники по одной схеме. Их не ловят.
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Светлана 27.11.2011 21:31 agata2010
Меня зовут Светлана. Мне 39 ле...
Меня зовут Светлана. Мне 39 лет. Я инвалид 1 группы. Воспитываю сына одна. 16 октября 2011 через Сбербанк онлайн мошенники украли у меня деньги. Сбербанк игнорирует мои обращения и обращения других пострадавших. Посоветуйте как можно вернуть деньги.
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