Популярные сообщения

Добрый день, уважаемая Светлана!
Мне очень жаль, что Вы столкнулись с подобной ситуацией и я прекрасно понимаю Ваше негодование по поводу произошедшего, но сообщить Вам какую-либо информацию по Вашему заявлению до окончания проверки банком я не смогу. Как Вы указали в заявлении, Вы передали мошенникам Ваш номер мобильного через поддельный сайт, после чего так же передали им одноразовый пароль. Сейчас эта информация, совместно с техническими данными системы, проверяется службой безопасности.
Информация о том, что подобным образом действуют мошенники была размещена не только 22 ноября, в указанную дату была выполнена одна из смс-рассылок, она с начала года была размещена на сайте банка, в руководстве пользователя к Сбербанку Онлайн, а так же на странице входа под текстом «Рекомендации по безопасному использованию системы».
Я хочу заметить, что наш банк при рассмотрение подобных случаев остается полностью на стороне клиента и если есть возможность вернуть денежные средства всегда их возвращает.
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