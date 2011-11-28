Спасибо, за советы. Написала в...
28.11.2011 12:25
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Спасибо, за советы. Написала в рейтинг и на горячую линию. В банке моё заявление больше месяца рассматривают. В контакте уже целая группа таких обманутых, банк деньги не возвращает. Как минимум 4 мес работают мошенники по одной схеме. Их не ловят.
Комментарии 7
17 октября 2011г. я написала заявление в Сбербанк о незаконном списании денег с моего пенсионного счета мошенниками, через Сбербанк Онлайн. До сих пор никакого ответа я не получила! Все сроки ответа на заявление, которые мне называли уже истекли. Служба поддержки ответов не дает. Банк меня просто игнорирует! И ни один сотрудник не позвонил и не поинтересовался как и что произошло. И я не одна, таких людей уже много. Некоторым банк уже отказал. Полиция уголовные дела ни по какому случаю не заводит.