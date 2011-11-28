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Спасибо, за советы. Написала в...

28.11.2011 12:25 7 1 104 просмотра
Спасибо, за советы. Написала в рейтинг и на горячую линию. В банке моё заявление больше месяца рассматривают. В контакте уже целая группа таких обманутых, банк деньги не возвращает. Как минимум 4 мес работают мошенники по одной схеме. Их не ловят.

Комментарии 7

Светлана  (agata2010)
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16 октября 2011г., при попытке зайти в свой личный кабинет на сайте Сбербанка, мошенники крадут все мои сбережения. Ни пароли, ни телефон я мошенникам не называла, карту Сбербанка не теряла !!! Сделала отмену пароля, как было написано на сайте сбербанка. До этого он регулярно показывал СБОЙ СИСТЕМЫ. И мне стали приходить смс о снятии денег со счета. Кто ж знал, что нет такой операции в Сбербанке онлайн. В Личный кабинет я так и не зашла. Только 22 ноября 2011 (через месяц!) пришла смс рассылка от Сбербанка о том, что так действуют мошенники!!! Почему раньше никто не предупреждал, ни в отделении банка, ни по телефону? Почему банк не застраховал и не посоветовал застраховать мой пенсионный счет. Если сбербанк сокращает операторов и переводит всех на пользование интернетом, то надо и озаботиться защитой своих клиентов.
17 октября 2011г. я написала заявление в Сбербанк о незаконном списании денег с моего пенсионного счета мошенниками, через Сбербанк Онлайн. До сих пор никакого ответа я не получила! Все сроки ответа на заявление, которые мне называли уже истекли. Служба поддержки ответов не дает. Банк меня просто игнорирует! И ни один сотрудник не позвонил и не поинтересовался как и что произошло. И я не одна, таких людей уже много. Некоторым банк уже отказал. Полиция уголовные дела ни по какому случаю не заводит.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Светлана, еще раз повторю вопрос: денег много украли?
Светлана  (agata2010)
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А с какой целью Вы интересовались? Любопытство?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Нет. Желание помочь. Напишите мне на boss@banki.ru, во вторник отвечу.
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