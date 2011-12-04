Ответ банка.

Добрый день, уважаемая Светлана!

Мне очень жаль, что Вы столкнулись с подобной ситуацией и я прекрасно понимаю Ваше негодование по поводу произошедшего, но сообщить Вам какую-либо информацию по Вашему заявлению до окончания проверки банком я не смогу. Как Вы указали в заявлении, Вы передали мошенникам Ваш номер мобильного через поддельный сайт, после чего так же передали им одноразовый пароль. Сейчас эта информация, совместно с техническими данными системы, проверяется службой безопасности.

Информация о том, что подобным образом действуют мошенники была размещена не только 22 ноября, в указанную дату была выполнена одна из смс-рассылок, она с начала года была размещена на сайте банка, в руководстве пользователя к Сбербанку Онлайн, а так же на странице входа под текстом «Рекомендации по безопасному использованию системы».

Я хочу заметить, что наш банк при рассмотрение подобных случаев остается полностью на стороне клиента и если есть возможность вернуть денежные средства всегда их возвращает. Но поскольку необходимо собрать большое количество информации, такие случаи мошенничества рассматриваются более длительный срок.

С уважением, Михаил Беляев.



Уважаемый, Михаил. У меня нет возможности ответить на Ваши обвинения на горячей линии, куда я писала. Отвечаю в своем блоге. Свой номер телефона и одноразовый пароль я вводила на ваш сайт, во всяком случае, он ничем не отличался от сайта Сбербанка. Антивирус МТС, который я ежемесячно оплачиваю у меня стоит. «Рекомендации по безопасному использованию системы» я тщательно изучала перед пользованием услугой Сбебанк онлайн. В ней говорилось Не терять Карту, Не называть пароли. Ничего про поддельные сайты , про поддельные окна для паролей там не писали, и про засекреченность мобильного телефона тоже. Ваши рекомендации были не полные и уже не актуальные к тем способам мошенничества, которые уже применялись. И если уже с начала года Вы позволяете регулярно грабить клиентов Сбербанка , и считаете, что достаточно написать Меры безопасности и откреститься от воровства, то как Вам вообще можно доверять деньги государства, пенсии малообеспеченных слоев населения и других клиентов??

И еще вопрос: если мошенники воспользовались один раз паролем для входа в мой кабинет, то откуда они взяли оставшиеся 6 паролей, которые не приходили на мой телефон, однако, был сделан перевод с моего пенсионного счета на карту, а затем 5 переводов с карты на яндекс мани?? На яндекс мани я никогда ничего не переводила!!!