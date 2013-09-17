Популярные сообщения

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Андрей Журавлёв 4 17.09.2013 16:30 ajuravliov
В деревне Олимпийская дожди
Ещё неделю назад собирался поделиться впечатлениями от посещения предолимпийского Сочи. Однако если кто-то скажет мне, что даже после двух-трёх дней вне офиса ты можешь тут же начать жить по плану, то я не поверю. Ну ни в жисть! Я же не просто так на ЧБК прокатился, а на традиционные посиделки-постоялки-поскакалки, устраиваемые в эту пору Ассоциацией «Россия». (Поясню: посиделки – потому как всё-таки заседаем и заслушиваем; постоялки – ибо перерывы и party суть формат общения в вертикальном положении; поскакалки – так ведь какие вечерние мероприятия без удалой пляски.) В общем пока рассортировывал карточки и писал письма старым друзьям и новым – бог даст! – клиентам, накатил четверг. А в четверг и следовавшую за ним пятницу в Москве был один уважаемый человек, которого ни по каким меркам нельзя было оставить без внимания. Человека зовут Гуань Цзянджун. Он – председатель совета директоров рейтингового агентства «Юниверсал Кредит Рейтинг Груп», оно же UCRG со штаб-квартирой в Гонконге. Читать далее
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Андрей Журавлёв 4 02.09.2013 17:28 ajuravliov
О пользе домашней еды
Пока даже сам не пойму, почему родился такой гастрономический заголовок. Что-то, видимо, на уровне подсознания. Надеюсь, ясность придёт до того, как закончу заметку. На самом-то деле я всё о том же - о рейтингах: каждый кулик своё болото хвалит. На сей раз рука к перу, а перо к бумаге потянулись оттого, что взяла досада. Сначала был разговор со знакомым, который вспомнил последнюю встречу банкиров с руководством ЦБ в «Бору» в феврале этого года. В этот раз я мероприятие, увы, пропустил и, как выяснилось, кое-что упустил. Знакомый же мой вспомнил слова Сергея Михайловича Игнатьева, которые оставалось понять только так, что Банку России было бы комфортнее, если бы при рефинансировании кредитных организаций ему не приходилось принимать в расчет рейтинги так называемых национальных рейтинговых агентств, и он мог бы ограничиться мнением зарубежной «большой тройки» (Б-3). Было ли это сказано, нет ли - бог весть. За что купил, за то и продаю. А вскорости попалась на глаза авторская колонка, в которой уже представитель бизнеса рассуждал практически в том же ключе. Читать далее
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Андрей Журавлёв 4 22.08.2013 18:17 ajuravliov
Мегапотребность
Свершилось: в лице Сергея Швецова финансовый рынок обрёл куратора в новом мегарегуляторе. Как бы ни отнеслись игроки этого рынка к данному назначению, для них наступила определённость, что уже хорошо. Наступила она для всех-всех-всех тех, кто был поднадзорен ФСФР – страховщиков, управляющих, НПФ, МФО. А вот для КРА её по-прежнему нет. Ибо КРА – это кредитные рейтинговые агентства. А кредитные рейтинговые агентства входят в сферу ответственности Министерства финансов: оно их аккредитует. Аккредитация даёт право использовать рейтинг от соответствующего КРА для доступа к бюджетным и квази-бюджетным ресурсам – от временно свободных денежных средств регионов до РКО в рамках проектов Роснано. В министерстве даже существует Экспертный совет по деятельности рейтинговых агентств. Правда, второе по номеру и последнее по сроку заседание состоялось в ноябре 2011-го. Чем не показатель отношения к рейтингу как институту финансового рынка? Власти интересуют системные риски. Читать далее
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Андрей Журавлёв 4 21.08.2013 18:10 ajuravliov
Опасная итальянская забава
Средства массовой информации донесли весть, что Италия намеревается внести в повестку дня сентябрьского саммита "двадцатки" в Санкт-Петербурге вопрос о деятельности международных рейтинговых агентств. Вообще-то преобразование данной сферы регулярно обсуждается на этих встречах. Рим, впрочем, опять-таки если верить СМИ, желает сделать частью реформы выведение суверенных рейтингов из «сферы ответственности» частных компаний и передачу функции рейтингования государств какой-либо международной организации наподобие ОЭСР или Банка международных расчетов. Поводом оказалось недавнее снижение рейтинга Италии «Стандард энд Пурз». Италия обиделась и желает отыграться. Это было бы забавно, если бы не было опасно. Известно, что маятник «регулирование-дерегулирование», как и положено маятнику, периодически оказывается в крайних точках своей траектории. Нынче пора точки «регулирование». Прямо скажем, небеспричинно. Чем тогда опасен итальянский план? Читать далее
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