Популярные сообщения

Пока даже сам не пойму, почему родился такой гастрономический заголовок. Что-то, видимо, на уровне подсознания. Надеюсь, ясность придёт до того, как закончу заметку.
На самом-то деле я всё о том же - о рейтингах: каждый кулик своё болото хвалит. На сей раз рука к перу, а перо к бумаге потянулись оттого, что взяла досада.
Сначала был разговор со знакомым, который вспомнил последнюю встречу банкиров с руководством ЦБ в «Бору» в феврале этого года. В этот раз я мероприятие, увы, пропустил и, как выяснилось, кое-что упустил. Знакомый же мой вспомнил слова Сергея Михайловича Игнатьева, которые оставалось понять только так, что Банку России было бы комфортнее, если бы при рефинансировании кредитных организаций ему не приходилось принимать в расчет рейтинги так называемых национальных рейтинговых агентств, и он мог бы ограничиться мнением зарубежной «большой тройки» (Б-3). Было ли это сказано, нет ли - бог весть. За что купил, за то и продаю.
А вскорости попалась на глаза авторская колонка, в которой уже представитель бизнеса рассуждал практически в том же ключе.
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