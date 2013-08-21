Опасная итальянская забава

Средства массовой информации донесли весть, что Италия намеревается внести в повестку дня сентябрьского саммита "двадцатки" в Санкт-Петербурге вопрос о деятельности международных рейтинговых агентств. Вообще-то преобразование данной сферы регулярно обсуждается на этих встречах. Рим, впрочем, опять-таки если верить СМИ, желает сделать частью реформы выведение суверенных рейтингов из «сферы ответственности» частных компаний и передачу функции рейтингования государств какой-либо международной организации наподобие ОЭСР или Банка международных расчетов.



Поводом оказалось недавнее снижение рейтинга Италии «Стандард энд Пурз». Италия обиделась и желает отыграться. Это было бы забавно, если бы не было опасно.



Известно, что маятник «регулирование-дерегулирование», как и положено маятнику, периодически оказывается в крайних точках своей траектории. Нынче пора точки «регулирование». Прямо скажем, небеспричинно. Чем тогда опасен итальянский план? Тем, что крупная европейская страна подает дурной пример, предлагая, по большому счету, заметать мусор под ковер. Наивно думать, что международные организации, представляющие собой совокупность правительств (или близких «по смыслу» институтов, как в случае с BIS), смогут всегда руководствоваться только и исключительно соображениями объективности и нейтралитета. А вот соображениями целесообразности – наверняка. Это не преобразование, это обезображивание.



Конечно, суждение «большой тройки» так называемых международных рейтинговых агентств не есть истина в последней инстанции. В противном случае в анналах экономической истории 2007-2008 годы были бы отражены как-то иначе. Но вести разговор о смене одних игроков другими без смены модели поведения на этом рынке – пустое занятие. Потому-то в большем регулировании и видится своя положительная сторона. И надзорные органы, и широкая публика, кредиторы прежде всего, должны ясно понимать, что стоит за рейтинговой методологией и чего на самом деле стоят рейтинги. Не в деньгах, а в «единицах» содержательности, достоверности, ответственности.



Для России, кстати, проблема весьма актуальная.