О пользе домашней еды

Пока даже сам не пойму, почему родился такой гастрономический заголовок. Что-то, видимо, на уровне подсознания. Надеюсь, ясность придёт до того, как закончу заметку.



На самом-то деле я всё о том же - о рейтингах: каждый кулик своё болото хвалит. На сей раз рука к перу, а перо к бумаге потянулись оттого, что взяла досада.



Сначала был разговор со знакомым, который вспомнил последнюю встречу банкиров с руководством ЦБ в «Бору» в феврале этого года. В этот раз я мероприятие, увы, пропустил и, как выяснилось, кое-что упустил. Знакомый же мой вспомнил слова Сергея Михайловича Игнатьева, которые оставалось понять только так, что Банку России было бы комфортнее, если бы при рефинансировании кредитных организаций ему не приходилось принимать в расчет рейтинги так называемых национальных рейтинговых агентств, и он мог бы ограничиться мнением зарубежной «большой тройки» (Б-3). Было ли это сказано, нет ли - бог весть. За что купил, за то и продаю.



А вскорости попалась на глаза авторская колонка, в которой уже представитель бизнеса рассуждал практически в том же ключе.



Вот тут-то досада взяла своё. Вспомнился Александр Сергеевич - не тот, который наше всё, а тот, который убиенный российский дипломат - с его хрестоматийным «излить всю желчь и всю досаду», так что буду изливать.



Почему опора на рейтинги исключительно трёх ведущих западных агентств мне представляется неудачной идеей? За ту роль, которую они сыграли в качестве катализаторов финансового кризиса 2007 и далее годов, их не пристыдил только ленивый. Так что речь вовсе не об этом. Тем более речь не о том, что они нехороши оттого, что суть представители американского капитала с его волчьим оскалом. Это ерунда всё. Речь о сугубо прикладной вещи: насколько адекватны их оценки кредитоспособности эмитентов, оперирующих за пределами США, то есть того «ареала», в котором происходило становление сегодняшних лидеров рейтингового дела.



Как выглядит рейтинговая процедура от Б-3? Берётся методика, разработанная в своё время для американского рынка и впоследствии совершенствовавшаяся, отталкиваясь от его же опыта. Это, знаете, вроде такой ячеистой конструкции, вправленной в рамку. Берут её и на компанию накладывают. Болтается какая-то деталь в ячейке или не лезет в неё – всё, привет горячий, рейтингом не вышла. Ну а когда к полученному таким манером результату присовокупляют страновой риск, получаем итоговый рейтинг по так называемой международной шкале.



Это, конечно, о-о-очень схематично подано, но суть отражает вполне. И что в итоге? А вот, в частности, что. Если взять рейтинги, присвоенные «большой тройкой» нашим банкам, то, в зависимости от агентства, медиана находится в пределах «В» - «В+»/«В1». Это соответствует вероятности дефолта из расчёта 1:5. На самом же деле, как продемонстрировала жизнь, реализовавшиеся дефолты имеют соотношение 1:14. А это уже совсем другой рейтинг – «ВВ»/«Ва». Или взять облигации с ипотечным покрытием. Американские бумаги до превращения в токсичный актив, от которого все стремились избавиться, рейтинговались на уровне «ААА» (старший транш). Российские – «А-», несмотря на совершенно иноё качество пула заёмщиков и на то, что эти облигации оставались в портфелях инвесторов и в разгар кризиса.



Короче говоря, не улавливают «международные» методики специфические российские (а также китайские, кенийские, индийские – по списку) факторы силы, то есть устойчивости к стрессам. Ладно, не будем про справедливость, но где объективность, граждане?

И, кстати, кто, когда придумал это деление на международные рейтинговые агентства да национальные рейтинговые агентства? Занятно, но, кажется, только на постсоветском пространстве такая градация и существует. В иных местностях как-то обходятся одним прилагательным – «рейтинговое». Конечно, оно, агентство это, притом может быть квалифицированным или неквалифицированным, пекущемся о репутации своей и отрасли – и не пекущемся, готовым на всё ради выгоды или способным сдерживать свои коммерческие порывы во имя принципов. Но эти свойства не имеют однозначно выраженной национальной привязки.



Разумеется, когда рейтинги выглядят больше как формальность, чего заморачиваться насчёт их адекватности, информативности? Это ведь просто пароль, который нужен для получения рефинансирования в ЦБ, для снижения нагрузки на капитал, для доступа к бюджетным деньгам. Не знаешь пароля – постой в сторонке, а знаешь – проходи, и неважно, откуда ты его знаешь. А всякие наивные и прекраснодушные пусть думают, что рейтинг - важное подспорье в деле управления рисками.



Жаль, что среди этих наивных и прекраснодушных, похоже, пока не появлялся наш регулятор. Впрочем, нынче он у нас новый, глядишь, что-то изменится. Нужно-то всего ничего – чтобы ЦБ взял на себя подтверждение качества методологий и процессов рейтинговых агентств, дабы рейтинги отражали настоящий – насколько практически возможно – уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов. Думается мне, что рынок признает прикладную полезность таких рейтингов. Правда, мода сезона, популяризируемая «Группой 20» и другими, призывает опираться на собственные, внутренние системы управления риском. Но мода есть мода, приходит и уходит. А золотой принцип риск-менеджмента – «вторая пара глаз» - останется. Применение этого принципа на деле – и есть функция рейтинговых агентств.



…Так вот, о домашней еде.

Понятное дело, все мы время от времени ходим в ресторан. То, что мы при этом помещаем в свой организм, может быть вкусным, экзотическим, ярким, дорогим – каким угодно. Какой эта еда практически никогда не будет – здоровой и натуральной. Такая – только дома. Хотя зависит от хозяйки, конечно.