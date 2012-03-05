Слышат ли ваши сотрудники клиентов? (Борьба за качество)

Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Это моя первая запись в блоге и я хочу посветить ее наиболее важной теме в современной России - качеству работ и услуг. Постепенно мы рассмотрим многие аспекты создания ОКК (и не только) в банковской сфере , а пока начну с...



В центре Москвы есть один известный Китайский ресторан. Лет 7 назад я там был, мне понравилось. Недавно я решил повторить свой поход. Позвонил, забронировал столик. В назначенный день и час мы с супругой зашли в это заведение. Каково же было мое удивление, когда нас попытались разместить в кафе (на первом этаже кафе, на втором - ресторан), аргументируя тем, что мы забронировали столик на первом этаже. После 5 минут тщетных разговоров с девушкой-администратором мы оделись и покинули это заведение, навсегда вычеркнув его из своей жизни.



Могла ли администратор решить проблему? Безусловно! Но она меня не слышала. Более того, она и не пыталась меня слушать, постоянно перебивая и рассказывая мне про свои трудности.

Если бы она хоть на секунду отвлеклась от осознания значимости собственной персоны и занялась решением моих проблем (для чего она там и нужна), то уже через 20 секунд бы поняла, что надо просто внимательно выслушать клиента и сделать так, чтобы этот клиент не ушел к конкурентам, захватив с собой около 1000 друзей и знакомых.

Какое отношение ресторан имеет к банкам? У них примерно равные показатели конкуренции. В следующей публикации мы научимся, как почти бесплатно сделать аудит качества работы ваших клиентских менеджеров, а пока зайдите в любое отделение любого банка и задайте вопрос менеджеру, обратив внимание на то, как вас будут слушать.