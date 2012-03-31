Три закона управления (Борьба за качество. Часть 6.)

Теперь пришло время рассмотреть те самые три закона управления, о которых многие знают, некоторые помнят, но практически никто не применяет. Сразу оговорюсь, что речь будет идти исключительно о Теории автоматического управления, которая большинством обязана биологическим системам. Из наблюдения биологических систем и впоследствии социальных систем черпалось большинство постулатов ТАУ, которые сегодня либо забыты, либо принято которые относить исключительно к компетенции механических (технических) систем, что, впрочем, является огромным заблуждением.Начнем, как водится, с примеров. Рассмотрим следующую систему, приведенную на рис.1.Рис.1. Система управления потоком клиентов в отделении.Предположим, есть у нас отделение соперационистами, обслуживающими по одному клиенту за единицу времени. Далее есть механизм на входе, который умеет открывать и закрывать двери (в нашем случае это будет круговая дверь). Одновременно могут быть задействованы все операционисты, но создавать очередь внутри отделения недопустимо (допускается кратковременное создание очереди не более чем изчеловек). Недостатка в клиентах нет (перед дверью в отделение стоит очередь). Цель – максимизировать количество обслуженных клиентов.Регулировать мы будем количество обслуженных клиентов с помощью простой операции – управлением скоростью вращения круговой двери. Как видно из схемы на рис.1 в действительности мы управляем не общим количеством клиентов, а скоростью поступления клиентов в отделение, максимизация же скорости, что очевидно, приводит к максимизации общего количества обслуженных клиентов.Если бы время обслуживания каждого клиента было строго регламентировано, то в описанной ситуации мы могли бы сопоставить нашему бизнесу функцию, где– это количество обслуженных клиентов, а– это время, например в минутах. Очевидно, имея простую аналитическую зависимость, мы можем получить максимальную скорость, с которой клиенты должны заходить в отделение (клиентов в минуту). В таком случае, управление заключалось бы лишь в поддержании постоянного потока клиентов. В нашем варианте это невозможно, а посему необходимо иметь возможность регулировать скорость потока клиентов в зависимости от скорости обслуживания клиентов операционистами.Приведенные выше рассуждения позволяют нам определить следующие понятия:1.– это управление по скорости изменения функции (в нашем примере это управление по разности между обслуженными клиентами за текущий промежуток времени и предыдущий). Проиллюстрировать можно так, если за предыдущий период времени мы обслужили количество клиентов больше запланированного, то мы должны уменьшить скорость вращения дверей, если менее, то команду – увеличить скорость вращения.2.– это управление по суммарному количеству за промежуток времени. Проиллюстрировать можно, например, так, если нам надо обслужить 500 клиентов за час и не более, то при постоянном потоке 10 клиентов в минуту на 51 минуте мы даем команду уменьшить скорость вращения дверей, иначе, если мы не набираем к 51 минуте заветные 500 человек, даем команду увеличить скорость вращения дверей.3.– это управление по мгновенному значению (мгновенному количеству клиентов, как в нашем примере). В данном законе управления скоростью вращения дверей зависит от количества желающих в них войти, т.е. имеет место пропорциональная связь.4.с получением следующих распространенных комбинаций:a.– пропорционально-интегральный закон управления.b.– пропорционально-дифференциальный закон управления.c.– пропорционально-интегрально-дифференциальный закон управления.Дабы не утомлять читателя далее высшей математикой, согласимся с двумя аксиомами:1. Существуют два класса систем*, называемых «Линейными» и «Не линейными». Линейные системы – это системы, которые можно описать с помощью обыкновенных дифференциальных уравнений.2. Любую сколь угодно сложную исходную систему (в том числе нелинейную** ) можно с заранее заданной точностью свести к линейной системе.Данные аксиомы (в действительности это теоремы, которые не сложно доказать) позволяют нам применить аппарат высшей математики, называемый Преобразование Лапласа к исследованию систем. В действительности, нас интересует не столько сам аппарат Преобразований Лапласа, сколько знания, что:1. Символамипринято обозначать значения коэффициентов усиления соответственно в пропорциональном, интегральном и дифференциальном регулировании.2. Символомпринято обозначать операцию дифференцирования.3. Дробьюпринято обозначать операцию интегрирования.В следующей части мы постараемся понять, зачем нам нужен был Лаплас и 3 закона управления…p.s.Кстати, по описанному выше алгоритму управления скоростью вращения круговых дверей работают многие известные торговые центры за рубежом.=================================* Под системой мы понимаем абсолютно любую систему, которую можно представить в виде последовательно-параллельного соединения простейших звеньев.** Отметим, что реальные системы, будь то бизнес, экономические, финансовые, технические, биологические или любые другие, изначально являются не линейными.