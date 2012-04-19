Viva, Герман Оскарович!

Случилось мне вчера побывать в отделении Сбербанка в г.Долгопрудном №7810/0057 по вопросу оплаты коммунальных платежей. Обычно у нас оплатой счетов занимается моя супруга. Я в это тонкое дело не лезу, ибо в присылаемых бумажках: квитанциях, извещениях, лицевых счетах и прочей важности разобраться не умею. Однако супруга, уехавши с ребенком на Кавказ, возложила на меня сию почетную обязанность по оплате коммуналки. На выбор были два варианта: Сбербанк и Почта России.
Со Сбербанком у меня отношения не сложились как-то давно, о чем я даже несколько раз писал у себя в блоге, например, в статье «С чего начинается гибель компании...»
С Почтой России было еще хуже, память постоянно рисовала картину нескончаемой очереди и крайне неспешную работу сотрудников.
В принципе, был еще выбор – оплатить все через Банк-Клиент в Банке Москвы или РосБанке, но супруга слезно просила получить синие штампики на квитанциях и не баловаться суперсовременными технологиями «Банк-Клиент», поскольку наш ЖЭК не до конца умеет правильно разносить выписки из банка по счетам клиентов, а учить его каждый месяц силы иссякли.
Выбор сделан, пошел в Сбербанк. Очереди, конечно же, никуда не делись, но сделать одну общую очередь и три одинаковых окошка (в каждом окне можно совершить любую операцию) – решение правильное, лучше одна общая очередь, чем три локальных. Впрочем, система электронной очереди (которой пока нет) все же не помешала бы.
Но это все были присказки. Сказка же заключается в том, что когда я подошел к окну, со мной поздоровался операционист, сказав: «Здравствуйте, рады Вас видеть в нашем банке»! Это было так необычно, что я даже несколько растерялся поначалу. В процессе обслуживания сотрудник была крайне вежлива, а в конце поблагодарила меня, что я воспользовался услугами Сбербанка.
Думаю, излишне говорить, что вчера я испытал культурный шок. Уверен, г-н Греф и его команда идут в правильном направлении в вопросах обслуживания, за что им от меня лично большое спасибо!
Единственно, что меня вчера позабавило в Сбербанке, так это форма, приведенная на рис.1.
Рис.1. Форма для опроса клиентов.
Как-то несерьезно это выглядело в общем контексте. Ну что мешало им сделать сайт с формой опроса и положить визитки с адресом сайта перед окошком операциониста? По крайней мере, для категории клиентов «до 40 лет» это будет удобнее.
Впрочем, я уверен, что скоро они и это сделают.
Комментарии 6
Кроме того, надо отдать должное Сберу, что все эти, действительно улучшения, происходят с прежним персоналом!!!
У меня иногда возникает мысль, а не клонировали ли их?
Но в любом случае - молодцы!
наверное, но моя мысль так дальше не побежала
В любом случае, результаты деятельности нового менеджмента на лицо: появился сервис, просвещают и поощряют стариков пользоваться банком и терминалами удаленно, .....ребрендинг не считаем - процедура освоения бюджета, и много другого о чем раньше и не помышляли ....но это может быть только в Москве, а что в провинциииииии? Лично я не знаю....