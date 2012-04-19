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Viva, Герман Оскарович!

19.04.2012 15:34 6 3 846 просмотров
Случилось мне вчера побывать в отделении Сбербанка в г.Долгопрудном №7810/0057 по вопросу оплаты коммунальных платежей. Обычно у нас оплатой счетов занимается моя супруга. Я в это тонкое дело не лезу, ибо в присылаемых бумажках: квитанциях, извещениях, лицевых счетах и прочей важности разобраться не умею. Однако супруга, уехавши с ребенком на Кавказ, возложила на меня сию почетную обязанность по оплате коммуналки. На выбор были два варианта: Сбербанк и Почта России.

Со Сбербанком у меня отношения не сложились как-то давно, о чем я даже несколько раз писал у себя в блоге, например, в статье «С чего начинается гибель компании...»

С Почтой России было еще хуже, память постоянно рисовала картину нескончаемой очереди и крайне неспешную работу сотрудников.

В принципе, был еще выбор – оплатить все через Банк-Клиент в Банке Москвы или РосБанке, но супруга слезно просила получить синие штампики на квитанциях и не баловаться суперсовременными технологиями «Банк-Клиент», поскольку наш ЖЭК не до конца умеет правильно разносить выписки из банка по счетам клиентов, а учить его каждый месяц силы иссякли.

Выбор сделан, пошел в Сбербанк. Очереди, конечно же, никуда не делись, но сделать одну общую очередь и три одинаковых окошка (в каждом окне можно совершить любую операцию) – решение правильное, лучше одна общая очередь, чем три локальных. Впрочем, система электронной очереди (которой пока нет) все же не помешала бы.

Но это все были присказки. Сказка же заключается в том, что когда я подошел к окну, со мной поздоровался операционист, сказав: «Здравствуйте, рады Вас видеть в нашем банке»! Это было так необычно, что я даже несколько растерялся поначалу. В процессе обслуживания сотрудник была крайне вежлива, а в конце поблагодарила меня, что я воспользовался услугами Сбербанка.

Думаю, излишне говорить, что вчера я испытал культурный шок. Уверен, г-н Греф и его команда идут в правильном направлении в вопросах обслуживания, за что им от меня лично большое спасибо!

Единственно, что меня вчера позабавило в Сбербанке, так это форма, приведенная на рис.1.

Рис.1. Форма для опроса клиентов.

Как-то несерьезно это выглядело в общем контексте. Ну что мешало им сделать сайт с формой опроса и положить визитки с адресом сайта перед окошком операциониста? По крайней мере, для категории клиентов «до 40 лет» это будет удобнее.

Впрочем, я уверен, что скоро они и это сделают.

Комментарии 6

Дмитрий Корнеев  (kodv07)
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Алексей, поддержу вами сказанное выше ... Сбербанк делает серьезные выпады в сторону сервиса и ускорения обслуживания клиентов. В "моем", ближайшем отделении электронная очередь давно реализована (сказался комиссионный доход с ЖКХ платежей smile:) Сотрудники, как никогда милы и вежливы. И это всё на фоне того, что одни и те же операции им приходиться объяснять в день ... раз по ...цать.
Кроме того, надо отдать должное Сберу, что все эти, действительно улучшения, происходят с прежним персоналом!!!
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Дмитрий, поддерживаю мысль о странности, "как им это удается с прежним персоналом"
У меня иногда возникает мысль, а не клонировали ли их? smile:)
Дмитрий Корнеев  (kodv07)
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...не не заметил, там и млад и стар присутствует smile:))))
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Я имею ввиду, что они внешне те же, а внутри - клонированные и переученные smile:)
Но в любом случае - молодцы!
Дмитрий Корнеев  (kodv07)
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"Я имею ввиду, что они внешне те же, а внутри - клонированные..."
smile:) наверное, но моя мысль так дальше не побежала smile:)
В любом случае, результаты деятельности нового менеджмента на лицо: появился сервис, просвещают и поощряют стариков пользоваться банком и терминалами удаленно, .....ребрендинг не считаем - процедура освоения бюджета, и много другого о чем раньше и не помышляли ....но это может быть только в Москве, а что в провинциииииии? Лично я не знаю....
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Дмитрий, Вы правы. Страна должна знать своих героев в лицо (добавил место действия в заметку) smile:) Я был в отделении в Долгопрудном. Хоть это и недалеко от МКАД, но все же не Москва.
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