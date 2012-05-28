Довелось мне в прошедшую субботу зайти в одно сетевое заведение японской кухни. Суши-ролы есть в этот день не хотелось, поэтому заказал греческий салат. Через десяток минут салат принесли, а вместе с ним и палочки. Спрашивать у официанта про логику не хотелось, поэтому я просто попросил принести столовые приборы. И вот здесь началась чехарда. Сначала принесли только вилку, потом после дополнительной просьбы принесли нож. Вилка оказалась десертной, а нож - со странной фигурной ручкой. На японский тот нож не смахивал, но держать его было не удобно, а посему официант опять отправился за нормальными вилкой и ножом. Пока официант находился в пути, я вспомнил времена, когда частенько ходил в «Кантри-Бар», что раньше был на Покровке. А вспомнился мне «Кантри-Бар» по той причине, что там впервые я увидел огромного размера ножи и вилки, которые на практике оказались весьма удобными. И эта фишка «Кантри-Бара», в том числе, позволила мне рекомендовать его многим друзьям и знакомым.Впрочем, человек имеет странное ассоциативное мышление, и дальше мои мысли уже потекли в банковском направлении. Вот покупает человек, скажем, автомобиль в кредит. А к автомобилю человеку надобно бы еще и колеса зимние/летние прикупить, а лучше еще и с дисками, а еще лучше уже собранные и отбалансированные. И парктроник с магнитолой поставить, и… И много еще чего хочется. Хочется, но кусается. Кусается потому, что у дилера все эти дополнительные опции машину золотой сделают. А если не у дилера покупать и устанавливать, то вписать эти траты в кредитный договор уже нельзя.Вот здесь и возник у меня вопрос: А почему, собственно, нельзя вписать в кредитный договор позже дополнительно приобретаемое оборудование для автомобиля? Ведь с точки зрения законодательства – это неотделимое улучшение предмета залога, ведущее к удорожанию залога. А с процедурной точки зрения – дополнительное соглашение к основному кредитному договору. И получается тогда, что колеса клиент сможет купить не за новый кредит в 36% годовых, а за дополнительный транш по старому кредиту в 15% годовых, что с точки зрения риск-менеджмента существенно выгоднее.Уже на выходе из Суши-Бара, я разговорился с управляющим заведения и порекомендовал ему купить обычные качественные столовые приборы. Управляющий оказался человеком вежливым и за совет поблагодарил. Но, похоже, не был он никогда в Кантри-Баре, а потому вряд ли внимет моему совету.Интересно, а что может помешать банкам завести свою фишку в автокредитах?