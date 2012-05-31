Обилие литературных шедевров с названиями типа "Как похудеть (выйти замуж/жениться, разбогатеть, оздоровиться.... 50 правил (советов)" окончательно ввело меня в состояние шока. Последней каплей стало то, что вчера прислали на рецензию книгу "Как похудеть без диет. 49 простых правил". Книга сама по себе замечательна, но рассчитанная больше на то, что человек ее читающий, утолит жажду водой из этой книги, отчего и есть станет меньше и, вероятно, после этого похудеет.
Почему же сегодня так модно давать именно 50 +- 1 совет в книгах? Почему не начать с 5 +-1 совета?
Устав от разочарований, вчера я учредил проект "Без воды", в котором его участники будут писать книги из 5+-1 советов и правил.
Ну а начал я сам с книги "Как похудеть. 5 простых правил", написанной мной вчера. Книгу скачать можно на моем сайте абсолютно бесплатно.
Почему пишу о том как похудеть на банковском форуме? Забыл вчера в книге добавить 6 совет для похудения - взять кредит ))
Комментарии 7
В книге собраны результаты работы нашего НИИ Математического Моделирования за 2 года по спец. проектам ))
И результаты эти подтверждают и физику школьную и биологию... и мудрость житейскую ))
Толково. Обязательно прочту предыдущие пункты - наверняка дешевле получиться.
6 совет для похудения - взять кредит...
Вы знаете совет действительно работает. Я действительно похудел.
Однако и побочные эффекты у этого метода есть: мне всего 35 а седины в висках уже предостаточно
Опубликовано в журнале «Качай Мускулы», №10, 2003 г., стр.52-54
Минздрав и Андрей Попов предупреждают – лишний жир опасен для вашего здоровья! В этом номере мы продолжаем, рубрику БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, о том, как совместить фитнес и бизнес. Ведёт рубрику двукратный чемпион мира по фитнесу, чемпион России по фитнесу, вице чемпион открытого кубка России по бодибилдингу, представитель федерации WFF по Москве и Московской области, а так же директор филиала крупной транспортно-туристической компании Андрей Попов.
Итак, начнём! О чём пойдёт речь в этом номере? Статья в этом номере будет полностью посвящена диете. Я постараюсь не забивать вам голову сложными схемами и формулами подсчёта калорий, а буду давать простые и понятные советы. Итак, начнём! Диета, как много в этом звуке для сердца Русского слилось. Каждому человеку понятен смысл слова диета. А насколько точно вы можете сказать, что такое диета? Рассмотрим самые распространённые суждения на тему диеты. Главное заблуждение это знак равенства между диетой и голодом. Второе заблуждение это то, что от мяса толстеешь, а от фруктов худеешь. Третье это то, что есть такие чудесные пилюли, съев которые обязательно похудеешь безо всяких диет и это неопровержимая истина для многих.
Достаточно посмотреть какие объемы продаж у герболайфщиков и остальной братии, которая очень хочет продать нам это чудо, рекламируя его в метро, автобусах, на Т.В. и т.д. Любой человек, особенно склонный к полноте, может раздавать советы о диете на право и на лево. Основу большинства диет составляет постулат «хочешь похудеть, трать калорий больше, чем потребляешь». Я не собираюсь опровергать постулатов, я хочу кое-что вам объяснить. Вот скажите, как вы думаете, если вы будете потреблять 3000 калорий в день, а тратить 3500 калорий, вы похудеете? Конечно да, ответите вы! А теперь небольшое уточнение, эти 3000 калорий вы получаете, кушая только животный жир, например сало.
Понятно к чему я веду? Основой и лейтмотивом моего повествования будет рассказ не о том, сколько калорий вы употребляете, а о том какие калории вы употребляете. Хотя количество потребляемых и расходуемых калорий тоже важно. Так как о расходе калорий я писал подробно в прошлых номерах, в этой статье я хочу рассказать о тех калориях, которые мы употребляем. Первый совет, не нужно резко садится на диету. В любую диету нужно входить плавно. Тогда не придётся переносить срок начала диеты с понедельника на 1-е число, с 1-го числа на следующий год и т.д. Начнём с простого. Откажитесь сначала от соусов и майонезов. Можете заменить ваш любимый соус, на соевый соус. Овощные салаты заправляйте не сметаной и майонезом, а небольшим количеством растительного масла. Если этот первый шаг для вас слишком суров и вы не можете отказаться от жирных соусов, читать статью дальше не имеет смысла. Через неделю откажитесь от всего сладкого, торты и плюшки вам противопоказаны.
Замените, на этом этапе, сладости на курагу, вяленые персики и диетические продукты. В последнее время появилось много обезжиренных продуктов питания и диабетических продуктов, в составе которых нет сахара. Третья неделя это отказ от алкоголя, в том числе и от пива. Алкоголь очень калорийный. До этого я говорил о продуктах, которые можно просто убрать и всё. Теперь поговорим о продуктах, которые потребуют замены в вашем рационе.
То есть для вашей жизнедеятельности и для тренировок нужна энергия. Из каких продуктов питания получать необходимую энергию? Убирая, на четвёртой неделе, из вашего рациона питания сладкие фрукты вы должны добавить белковую пищу. Далее проще рассказывать о том, что можно кушать, чем о том, что нельзя. Основой вашей диеты, на несколько месяцев, должна стать белковая еда. Как организму получить белок без лишнего жира?
Из таких продуктов как филе белой рыбы (хек, окунь) это наиболее усваиваемый белок, морепродукты (кальмары, креветки, крабы), яичные белки (желтки придётся выбрасывать) и набившие оскомину куриные грудки. Хочу заострить ваше внимание на способе приготовления этих продуктов. Никакой жарки! Про соусы и майонезы мы забыли ещё на первой неделе. Идеальный вариант приготовления продуктов на диете это варка или пароварка. Можно тушить, но лучше все-таки отварить. Кроме этого необходимо один – два раза в день пить белковый коктейль. Именно белковый, а не углеводный или углеводно-белковый. Лучше всего белковый «изолят», в котором содержание жиров близко к нулю.
Внимательно изучите состав того продукта, который вы покупаете. К сожалению, чем выше содержание белка и белка наиболее качественного, легко усвояемого, тем дороже стоимость. Теперь прежде чем что-то приобрести из продуктов внимательно ознакомьтесь с составом белков, жиров и углеводов. К примеру, икра богата белком и очень вкусная, но жира в этом продукте значительно больше. Тем более жир в икре животного происхождения. Так что смотрите не только на содержание белков, но и на содержание жиров и углеводов. Углеводы ваш организм должен получать из риса, гречки, овощей и хлебцев. То есть после месяца плавного вхождения в диету мы с вами подошли к самому важному и трудному этапу. Следующие два месяца вам необходимо соблюдать несколько правил.
Главное правило это отсутствие чувства голода, для этого вы должны есть помалу, но очень часто, по 6-8 раз в день. Следующие правило это то, что основу вашего питания должна составлять белковая пища. Количество белка можно не считать, главное чтобы сумма дневного потребления белка не превышала 3-4 грамм на один килограмм собственного веса. Иначе ваша печень не сможет переработать такое огромное количество белка. Но будьте внимательны, если вы весите 100 кг. и максимальная дневная норма белка для вас 300-400 грамм, это не значит что вам нужно съесть всего 300-400 грамм куриных грудок. В куриных грудках содержится примерно 20% белка. То есть ваша максимальная доза куриных грудок в день 1,5-2 кг. Но это максимальная норма, а оптимальная примерно 1 кг. куриных грудок, если измерять приём белка в куриных грудках. К подсчёту углеводов необходимо подходить более тщательно. Возьмём для примера человека с весом в 100 кг.
Для этого человека оптимальным было бы потребление в день 200 граммов сложных углеводов (рис, гречка, хлебцы), в сухом эквиваленте. Причем в выходные желательно доводить потребление углеводов до 400 грамм. Из фруктов можно кушать либо 2 зелёных яблока в день, либо несколько киви, либо половину ананаса. То есть либо – либо, не всё вместе и не более того. Пить нужно воду, простую, негазированную. Никаких консервированных соков, только свежевыжатые соки. Если будет очень тяжело, то в первые недели жёсткой диеты можно устраивать себе небольшое послабление в воскресенье. Это послабление скоре носит психологический характер. Съешьте одно мороженое или то, что вам больше всего хочется, но в разумных пределах. Кстати йогурты вам тоже противопоказаны. Вот овощи можете есть. Особенно огурцы и зелень, т.к. зелёные овощи способствуют выводу всякой гадости из организма. Ведь даже людям, страдающим заболеваниями печени, доктора советуют побольше зелёных овощей.
Если вам очень тяжело, то можете добавить в свой дневной рацион немного кураги и сухофруктов, они помогут вашему пищеварению. Самое сложное это правильно выйти из диеты. Сеть на диету просто, сложнее удерживать себя в жёстких рамках во время диеты, но самое сложное это не сорваться и не начать есть всё подряд и в огромных количествах по окончанию диеты. Это я утверждаю исходя из своего личного опыта. Практически ни разу мне не удалось правильно выйти из диеты. А правильно выйти, как и войти, значит плавно, добавлять потихоньку разные продукты, которых вы были лишены во время борьбы с лишним жиром. Вначале добавьте фрукты, затем немного орехов, затем можно и картошку с телятиной. Но самое главное это то, что ваш организм привык обходится без сахара.
Вы легко можете обходится без сахара в повседневной жизни, а если хочется сладкого, то в продаже есть множество диетических, обезжиренных продуктов, батончики мюсли, к примеру. С соусами та же ситуация. После такой диеты вам будет не сложно обойтись без майонезов, соусов и жирной сметаны. Попробуйте воспользоваться моими советами, это не так сложно как вам кажется. Бросить курить, к примеру, гораздо сложнее, но тем не менее, миллионы людей сделали это. У вас может возникнуть множество вопросов, появятся какие-то трудности. Вы всегда можете задать мне свои вопросы на сайте http://fitsport.ru/. Этой статьёй я заканчиваю рубрику «Будьте здоровы», но я не говорю вам «прощайте», я говорю вам «до свидания». Буду рад увидеть вас 22 ноября 2003 года на чемпионате мира по фитнесу, федерации WFF, который пройдёт в Москве в гостинице «Космос».