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По воробьям?

03.06.2012 10:09 4 3 374 просмотра
В далеких 1998-99 годах я работал в ПромСтройБанке. В том самом, который сокращенно назывался ПСБ, в том самом, который совместно еще с четырьмя крупнейшими банками России благополучно утонул.

Сегодня на рынке есть новый ПСБ. Только расшифровывается он теперь ПромСвязьБанк. И вот недавно этот самый ПСБ запустил совершенно замечательную (по моим личным оценкам) маркетинговую программу. Об этой программе уже писал Вадим Логинов в "Промсвязьбанк выстреливает "Злыми птицами". Я же решил написать свою заметку после того, как ознакомился со статьей "Angry Birds Shoot for Plastic", обсуждение которой привело к интересной дискуссии с авторами концепции и их оппонентами в Facebook.

Как обычно и бывает, сформировалось два лагеря. В первом те, кто верит, что 100 тысяч дебетовых карт выдать не проблематично, во втором те, кто не верит. Оставив в стороне технические, политические, технологические и прочие трудности с распространением карт, а также саму проблему «верю - не верю», я хочу обратить внимание на маркетинговую составляющую идеи.

Я специально начал свое повествование о ПромСтройБанке. По моим оценкам, у подавляющего большинства населения старше 40 лет сокращение ПСБ до сих пор ассоциируется с ПромСтройБанком. И только люди близкие к банковским кругам понимают, что ПСБ – это ПромСвязьБанк. Таким образом, для ПромСвязьБанка в настоящий момент вырисовывается отличнейшая перспектива малой кровью сделать так, чтобы ПСБ зазвучало именно как ПромСвязьБанк.

Очевидно, для этой цели принято решение работать через БУДУЩУЮ наиболее экономически активную часть населения, то есть, через детей и «юных взрослых». Также очевидно, что банк выбрал грамотную стратегию продвижения своего бренда через присоединение к более известному бренду. И не менее очевидным выглядит решение начать именно с дебетовых карт, продвигая не столько сами карты, сколько скидки на оплату «местных Angry Birds-themed продуктов». Сразу же возникает вопрос, много ли мы видели местных продуктов с логотипом «Angry Birds», на которые будут предоставляться скидки? Но тут же возникает встречный вопрос, а много ли мы слышали о программах «Малина» и «Кукуруза» лет десять назад?

Лично для меня затея ПСБ при грамотном управлении и развитии выглядит весьма далеко идущей. И если в ПСБ найдутся грамотные менеджеры (верю, что даже если пока и нет таких, то обязательно найдутся))), то вполне возможно, что сейчас мы находимся на пороге рождения новой «Малины».

Думаю, бессмысленно спорить с тем, что логотип «Angry Birds» - это мощный двигатель покупок для целевой аудитории «до 25-27 лет». А это значит, что у ПСБ действительно есть очень хороший шанс сработать сразу на настоящее и будущее, выстрелив «Злыми птицами» и по воробьям и по лебедям.

Но есть в этой затее и темная сторона. Поскольку птичий бренд изначально сильнее, надеюсь, что ПСБ не переусердствует и не станет ПтичСвязьБанком.

Комментарии 4

Виктор Чучупал  (xwhale)
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Я тут провёл мини-опрос среди своих знакомых (карточных пользователей разных возрастов) по поводу этого кобрэнда. В том числе и любителей "птиц". И не нашёл никого, кому данная идея пришлась бы по вкусу. Во-первых, как выяснилось, никому не понятен и не интересен сам ПСБ. Нет, что-такое слышали, но скорее в режиме "мне оно не надо". На это наложилось непонятное позиционирование карт - "ну птицы, ну и что? это не повод в непонятный банк денег нести".
Т.е. как бы среди моих знакомых целевой аудитории как-то не нашлось. Выборка, конечно, нифига не репрезентативная, не спорю, но как-то заставляет задуматься.

PS: ПтичСвинБанком тогда уж smile:)
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Виктор, любую идею, даже самую успешную, можно безнадежно "прожить" в отхожем месте. Для этого не требуется ничего. Нет, вернее, для этого ТРЕБУЕТСЯ НИЧЕГО, т.е. ничего не делать.
Вы правы, что в случае, если будут только карты с птицами, то результат будет скорее всего "мне оно не надо".
Я не знаю, смогут ли в ПСБ вытянуть эту идею до масштабов Малины, но лично мне совершенно очевидно, что если сейчас правильно спозиционироваться, то будущее может оказаться даже более радужным, чем я его описал в своей заметке. Боюсь, что многие просто недооценивают силу игромании, но еще большее количество людей просто не представляют, где и как продавать и развивать эту идею с птицами.
Наверное я так оптимистично смотрю на эту идею потому, что у меня ушло бы на реализацию не более года-полутора. Но, это я. А это они. Так что, поживем, увидим smile;)
Sterh_fb  (Sterh_fb)
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Виктор, Вы попробуйте провести опрос, среди любителей MMOG.... просто навскидку World of Warcraft, RO, Lineage II. Совсем другая ситуация, игры с собственной "валютой", покупками - продажами, проблемами с вводом и выводом "валюты", вот они на ура воспримут кобренд... не со злыми птицами, конечно smile:), плюшки небольшие в виде спецкурсов для держателей кобрендинговых карт и проект будет жить smile:) Птицы, на мой взгляд, направление верное, но просто "фантики" не нужны, посему не взлетит....
Sterh_fb  (Sterh_fb)
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[img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=172811&pic=d9424011d261d23c53b041098ff5c3cb&page=0#top[/img]

Это в стиле "русского" креатива, просто "сдернуть" чужую идею......
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