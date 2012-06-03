По воробьям?

В далеких 1998-99 годах я работал в ПромСтройБанке. В том самом, который сокращенно назывался ПСБ, в том самом, который совместно еще с четырьмя крупнейшими банками России благополучно утонул.
Сегодня на рынке есть новый ПСБ. Только расшифровывается он теперь ПромСвязьБанк. И вот недавно этот самый ПСБ запустил совершенно замечательную (по моим личным оценкам) маркетинговую программу. Об этой программе уже писал Вадим Логинов в "Промсвязьбанк выстреливает "Злыми птицами". Я же решил написать свою заметку после того, как ознакомился со статьей "Angry Birds Shoot for Plastic", обсуждение которой привело к интересной дискуссии с авторами концепции и их оппонентами в Facebook.
Как обычно и бывает, сформировалось два лагеря. В первом те, кто верит, что 100 тысяч дебетовых карт выдать не проблематично, во втором те, кто не верит. Оставив в стороне технические, политические, технологические и прочие трудности с распространением карт, а также саму проблему «верю - не верю», я хочу обратить внимание на маркетинговую составляющую идеи.
Я специально начал свое повествование о ПромСтройБанке. По моим оценкам, у подавляющего большинства населения старше 40 лет сокращение ПСБ до сих пор ассоциируется с ПромСтройБанком. И только люди близкие к банковским кругам понимают, что ПСБ – это ПромСвязьБанк. Таким образом, для ПромСвязьБанка в настоящий момент вырисовывается отличнейшая перспектива малой кровью сделать так, чтобы ПСБ зазвучало именно как ПромСвязьБанк.
Очевидно, для этой цели принято решение работать через БУДУЩУЮ наиболее экономически активную часть населения, то есть, через детей и «юных взрослых». Также очевидно, что банк выбрал грамотную стратегию продвижения своего бренда через присоединение к более известному бренду. И не менее очевидным выглядит решение начать именно с дебетовых карт, продвигая не столько сами карты, сколько скидки на оплату «местных Angry Birds-themed продуктов». Сразу же возникает вопрос, много ли мы видели местных продуктов с логотипом «Angry Birds», на которые будут предоставляться скидки? Но тут же возникает встречный вопрос, а много ли мы слышали о программах «Малина» и «Кукуруза» лет десять назад?
Лично для меня затея ПСБ при грамотном управлении и развитии выглядит весьма далеко идущей. И если в ПСБ найдутся грамотные менеджеры (верю, что даже если пока и нет таких, то обязательно найдутся))), то вполне возможно, что сейчас мы находимся на пороге рождения новой «Малины».
Думаю, бессмысленно спорить с тем, что логотип «Angry Birds» - это мощный двигатель покупок для целевой аудитории «до 25-27 лет». А это значит, что у ПСБ действительно есть очень хороший шанс сработать сразу на настоящее и будущее, выстрелив «Злыми птицами» и по воробьям и по лебедям.
Но есть в этой затее и темная сторона. Поскольку птичий бренд изначально сильнее, надеюсь, что ПСБ не переусердствует и не станет ПтичСвязьБанком.
Комментарии 4
Т.е. как бы среди моих знакомых целевой аудитории как-то не нашлось. Выборка, конечно, нифига не репрезентативная, не спорю, но как-то заставляет задуматься.
PS: ПтичСвинБанком тогда уж
Вы правы, что в случае, если будут только карты с птицами, то результат будет скорее всего "мне оно не надо".
Я не знаю, смогут ли в ПСБ вытянуть эту идею до масштабов Малины, но лично мне совершенно очевидно, что если сейчас правильно спозиционироваться, то будущее может оказаться даже более радужным, чем я его описал в своей заметке. Боюсь, что многие просто недооценивают силу игромании, но еще большее количество людей просто не представляют, где и как продавать и развивать эту идею с птицами.
Наверное я так оптимистично смотрю на эту идею потому, что у меня ушло бы на реализацию не более года-полутора. Но, это я. А это они. Так что, поживем, увидим
Это в стиле "русского" креатива, просто "сдернуть" чужую идею......