А какой у вас темп работы?

Цитата – Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? – с уважением спросил врач.

– Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, – назидательно объяснил хозяин. – Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел.

М. Булгаков. Собачье сердцеЗдравствуйте дорогие друзья! Закончилась пора летнего расслабления, начинается новый учебный и рабочий год. В связи с этим первую свою заметку в новом сезоне хочу посвятить рабочему темпу. Какой он, тот самый рабочий темп, который принят вами и в вашей компании: медленный, быстрый, размеренный...?В последние несколько месяцев открылась удивительная картина, что по-настоящему успешные люди в действительности никуда не торопятся... Нет, есть одно, что они спешат делать, они торопятся жить. Но во всем остальном они никуда не спешат. Они работают в размеренном темпе, добиваясь значительно больших результатов, нежели их коллеги. Вначале это открытие несколько сбило с толку, поскольку это разительно отличалось от того, что нам навязывает кинематограф и журналистика.Интересную мысль об основах успешности высказал Jason Davis, профессор Центра Предпринимательства и Школы менеджмента Слоана Массачусетского Технологического института:1. Не планировать задачи, пока недостаточно вводной информации;2. Планировать задачи, по максимуму привлекая внешние ресурсы;3. Не допускать многозадачности и не заниматься многозадачностью;4. Не работать в условиях неопределенности;5. Не спешить.Уверен, данная мысль профессора, высказанная им в ходе дискуссии о влиянии скорости работы на качество работы (тот самый пресловутый треугольник: быстро-дешево-качественно) весьма актуальна в настоящее время в нашей стране более, чем когда бы-то не было.А вы как считаете?