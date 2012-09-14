А какой у вас темп работы?

Цитата
|– Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? – с уважением спросил врач.
– Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, – назидательно объяснил хозяин. – Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел.
М. Булгаков. Собачье сердце
Здравствуйте дорогие друзья! Закончилась пора летнего расслабления, начинается новый учебный и рабочий год. В связи с этим первую свою заметку в новом сезоне хочу посвятить рабочему темпу. Какой он, тот самый рабочий темп, который принят вами и в вашей компании: медленный, быстрый, размеренный...?
В последние несколько месяцев открылась удивительная картина, что по-настоящему успешные люди в действительности никуда не торопятся... Нет, есть одно, что они спешат делать, они торопятся жить. Но во всем остальном они никуда не спешат. Они работают в размеренном темпе, добиваясь значительно больших результатов, нежели их коллеги. Вначале это открытие несколько сбило с толку, поскольку это разительно отличалось от того, что нам навязывает кинематограф и журналистика.
Интересную мысль об основах успешности высказал Jason Davis, профессор Центра Предпринимательства и Школы менеджмента Слоана Массачусетского Технологического института:
1. Не планировать задачи, пока недостаточно вводной информации;
2. Планировать задачи, по максимуму привлекая внешние ресурсы;
3. Не допускать многозадачности и не заниматься многозадачностью;
4. Не работать в условиях неопределенности;
5. Не спешить.
Уверен, данная мысль профессора, высказанная им в ходе дискуссии о влиянии скорости работы на качество работы (тот самый пресловутый треугольник: быстро-дешево-качественно) весьма актуальна в настоящее время в нашей стране более, чем когда бы-то не было.
А вы как считаете?
Комментарии 6
Уже давно "варюсь" в IT сфере. Внедряю учетные системы на предприятиях, торговое оборудование, эквайринг в том числе.
Не работать в условиях неопределенности это конечно теоретически правильно, но что делать если срок подачи декларации указан 20 сентября, а к 1 сентября нет постановления правильства утверждающего формы этой декларации (бумажную и электронную). А декларация в среднем "тянет" на 100 страниц по каждому предприятию. Что делать? Совсем ничего? Или все-таки как-то готовиться. А как готовиться если гигант IT индустрии фирма "1С" ничего не сообщает, когда она выпустит свое решение? А срок подходит
И вот когда наконец 4 сентября становится все более менее понятно нужна неделя чтобы изучить материалы и обеспечить сдачу. А другие заказчики (кто не связан с этой декларацией) требуют решения своих вопросов. Дак как тут не заниматься многозадачностью. Раздаются звонки и кому-то отвечаешь, а другим железное "Принято к сведению. С Вами свяжемся позднее" (у банков кстати перенял такой способ жестить). И народ обижается, делает орг.выводы...
С внешними ресурсами тоже не все просто. Они работают в два раза медленнее и качество не всегда на высоте.
Вот и приходится постоянно лавировать в условиях неопределенности идти на нарушение обязательств и потом восстанавливать отношения. Потому как непонятно, что завтра тебе приподнесет наше дорогое государство и любимые заказчики.
1) эпистемологическая неопределенность - самый простой пример: принеси мне то, не знаю что;
2) параметрическая неопределенность - это когда есть диапазон возможных значений параметров объекта и предполагается, что все значения равновероятны, при этом также предполагается, что границы диапазона известны точно, иначе это уже вариант №1.
Умение работать в условиях неопределенности подразумевает минимизацию критерия "риск" и максимизацию критерия "качество" (в абстрактном понимании данных критериев) . Однако, известно, что в условиях априорной равновероятности событий (значений параметров объекта) наилучший вариант - ничего не делать. В таком случае мы гарантированно получаем среднее значение риска и качества.
Кстати, Вы совершенно справедливо замечаете, что качество падает, когда Вы пытаетесь "работать в условиях неопределенности".
Эта тема ("умение работать в условиях неопределенности") в последнее время весьма популярна среди Хедхантеров, ищущих подобных людей. Впрочем, простим им это непонимание самой сути неопределенности
Опять же задача может быть достичь "качества", но темп задачи "быстрота": любого рода тренировки. Так, например, любой музыкант знает, что произведения надо сначала разучить в медленном темпе, даже если это "Полет шмеля" Римского-Корсакова. Или послушайте фугу ре мажор Баха - в разном темпе вы услушите совершенно различные оттенки и у Вас будет различное восприятие казалось бы одного и того же произведения.
Возвращаясь к поставленной задаче - необходимо выстроить "вес" для указанных выше параметров задаче: что важнее - быстро; дешево; или качественно. Остальные параметры подгоняются в процессе реализации.
Можно со мной поспорить, что некоторые вещи выполняются например и дешево, и качественно; или например и быстро и качественно - соглашусь лишь отчасти: это может быть связано с недооценкой труда и трудящегося в данной местности или при данных обстоятельствах... многие художники, поэты, ремесленники и т.д. умирали в нищете...