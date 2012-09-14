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А какой у вас темп работы?

14.09.2012 15:48 6 6 230 просмотров
Цитата
– Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? – с уважением спросил врач.
– Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, – назидательно объяснил хозяин. – Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел.

М. Булгаков. Собачье сердце

Здравствуйте дорогие друзья! Закончилась пора летнего расслабления, начинается новый учебный и рабочий год. В связи с этим первую свою заметку в новом сезоне хочу посвятить рабочему темпу. Какой он, тот самый рабочий темп, который принят вами и в вашей компании: медленный, быстрый, размеренный...?

В последние несколько месяцев открылась удивительная картина, что по-настоящему успешные люди в действительности никуда не торопятся... Нет, есть одно, что они спешат делать, они торопятся жить. Но во всем остальном они никуда не спешат. Они работают в размеренном темпе, добиваясь значительно больших результатов, нежели их коллеги. Вначале это открытие несколько сбило с толку, поскольку это разительно отличалось от того, что нам навязывает кинематограф и журналистика.

Интересную мысль об основах успешности высказал Jason Davis, профессор Центра Предпринимательства и Школы менеджмента Слоана Массачусетского Технологического института:
1. Не планировать задачи, пока недостаточно вводной информации;
2. Планировать задачи, по максимуму привлекая внешние ресурсы;
3. Не допускать многозадачности и не заниматься многозадачностью;
4. Не работать в условиях неопределенности;
5. Не спешить.

Уверен, данная мысль профессора, высказанная им в ходе дискуссии о влиянии скорости работы на качество работы (тот самый пресловутый треугольник: быстро-дешево-качественно) весьма актуальна в настоящее время в нашей стране более, чем когда бы-то не было.
А вы как считаете?

Комментарии 6

Шарухин Антон  (toshik80)
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В теории всегда все хорошо, а вот на практике....
Уже давно "варюсь" в IT сфере. Внедряю учетные системы на предприятиях, торговое оборудование, эквайринг в том числе.

Не работать в условиях неопределенности это конечно теоретически правильно, но что делать если срок подачи декларации указан 20 сентября, а к 1 сентября нет постановления правильства утверждающего формы этой декларации (бумажную и электронную). А декларация в среднем "тянет" на 100 страниц по каждому предприятию. Что делать? Совсем ничего? Или все-таки как-то готовиться. А как готовиться если гигант IT индустрии фирма "1С" ничего не сообщает, когда она выпустит свое решение? А срок подходит
И вот когда наконец 4 сентября становится все более менее понятно нужна неделя чтобы изучить материалы и обеспечить сдачу. А другие заказчики (кто не связан с этой декларацией) требуют решения своих вопросов. Дак как тут не заниматься многозадачностью. Раздаются звонки и кому-то отвечаешь, а другим железное "Принято к сведению. С Вами свяжемся позднее" (у банков кстати перенял такой способ жестить). И народ обижается, делает орг.выводы...
С внешними ресурсами тоже не все просто. Они работают в два раза медленнее и качество не всегда на высоте.
Вот и приходится постоянно лавировать в условиях неопределенности идти на нарушение обязательств и потом восстанавливать отношения. Потому как непонятно, что завтра тебе приподнесет наше дорогое государство и любимые заказчики.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Антон, в Вашем случае нет факторов неопределенности, скорее наоборот - полная определенность. Условия неопределенности могут возникать в двух случаях:
1) эпистемологическая неопределенность - самый простой пример: принеси мне то, не знаю что;
2) параметрическая неопределенность - это когда есть диапазон возможных значений параметров объекта и предполагается, что все значения равновероятны, при этом также предполагается, что границы диапазона известны точно, иначе это уже вариант №1.

Умение работать в условиях неопределенности подразумевает минимизацию критерия "риск" и максимизацию критерия "качество" (в абстрактном понимании данных критериев) . Однако, известно, что в условиях априорной равновероятности событий (значений параметров объекта) наилучший вариант - ничего не делать. В таком случае мы гарантированно получаем среднее значение риска и качества.

Кстати, Вы совершенно справедливо замечаете, что качество падает, когда Вы пытаетесь "работать в условиях неопределенности".
Эта тема ("умение работать в условиях неопределенности") в последнее время весьма популярна среди Хедхантеров, ищущих подобных людей. Впрочем, простим им это непонимание самой сути неопределенности smile;)
Владимир Светлый  (lawmaster)
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У меня либо очень быстрый темп работы, что меня жутко напрягает, либо очень размеренный. Все зависит от периода и настроения руководства. Постоянная неопределенность в виде "сделай красиво".
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Владимир, за собой я заметил, что когда я пытаюсь работать быстро, у меня уходит на 40% больше времени на решение каких-либо задач, в отличие от размеренной работы, когда оптимально сочетается "подумать-выполнить-оценить".
Станислав Полищук  (stanija)
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Добрый день! На мой взгляд темп работы зависит от поставленной задачи. Для достижения "качества" надо иметь всегда возможность выполнять задачи в "среднем" темпе, не слишком быстро, и не слишком медленно. Когда я периодически наблюдаю за людьми мастеровыми (будь то строители, скульпторы, башмачники и т.п.) то лучших результатов добиваются именно те, кто выполнял задачу в таком "среднем" темпе.
Опять же задача может быть достичь "качества", но темп задачи "быстрота": любого рода тренировки. Так, например, любой музыкант знает, что произведения надо сначала разучить в медленном темпе, даже если это "Полет шмеля" Римского-Корсакова. Или послушайте фугу ре мажор Баха - в разном темпе вы услушите совершенно различные оттенки и у Вас будет различное восприятие казалось бы одного и того же произведения.
Возвращаясь к поставленной задаче - необходимо выстроить "вес" для указанных выше параметров задаче: что важнее - быстро; дешево; или качественно. Остальные параметры подгоняются в процессе реализации.
Можно со мной поспорить, что некоторые вещи выполняются например и дешево, и качественно; или например и быстро и качественно - соглашусь лишь отчасти: это может быть связано с недооценкой труда и трудящегося в данной местности или при данных обстоятельствах... многие художники, поэты, ремесленники и т.д. умирали в нищете...
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Станислав, мой опыт говорит, что спорить с Вами бессмысленно, Вы правы - быстро и качественно не бывает smile:)
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