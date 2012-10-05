Каков результат вашей работы: ценность или погреться?

В школе я очень любил физику. Из этой любви на всю оставшуюся жизнь вынес главным образом интересную формулу:работа W равна произведению силы F на перемещение S, или нагляднее (1).(1)Говоря простым производственным языком, результат вашей работы будет определяться исключительно прилагаемой вами силой и тем, насколько большой путь вы пройдете, прилагая ваши усилия.Для простоты можно представить себе дворника, который катит тележку. Становится понятно, чем большую силу дворник будет прикладывать к тележке, чем дальше последняя уедет.Проницательный читатель сразу же заметит, что в современной офисной (подразумеваем банковской) работе мы не катаем тележек, поэтому аналогия из физики несколько надуманна, и посоветует обратиться к «гуру» менеджмента (Друкеру, Дафту и др.), чтобы «корректнее» определить понятие результата офисной работы.Заметив это, проницательный читатель будет, несомненно, прав, но не во всем и не всегда, ибо упустил из виду этот читатель, что физика работает всегда и везде, а «менеджмент» только в умах в него верующих. Но главное, что упускает проницательный читатель, забывающий про законы физики, так это то, что сила «F» - величина векторная, то есть, для получения необходимого вам результата работы «W» крайне важно эту силу прикладывать в правильном направлении. Представьте дворника, который вместо того, чтобы тянуть или толкать тележку для перемещения ее от подъезда к подъезду, толкает ее в бок. Совершенно логично, что тележка под напором дворника опрокидывается, но ни на йоту не приближается к заданной цели. Поскольку, если тележка движется в плоскости XoY вдоль оси Х, то и силу необходимо прикладывать вдоль этой самой оси X, но никак не вдоль оси Y. Почему? Потому что, правильная (полная) формула работы записывается, как указано в (2).(2)Кстати, кроме правильного приложения силы в плоскости XoY, совершенно необходимо учитывать, что живем-то мы в трехмерном мире, и, рассматривая мир в его реальной Декартовой мере, мы вводим третью ось Z. И тогда формула еще больше усложняется, но приводить ее здесь я не буду.А где же погреться? А для этого есть другие формулы физики. Но приводить их я здесь также не буду, заметив лишь, что чем большую силу вы прикладываете и чем меньше продвигаетесь, тем больше вы греетесь, то есть большинство приложенных усилий тратятся не на продвижение, а на нагрев. Почему так происходит? В физике есть еще силы сопротивления (сила трения, сила тяжести, сила реакции и др.), которые необходимо преодолевать.А теперь отвлекитесь на минутку и задумайтесь, не так ли и в вашей рабочей (домашней, личной) жизни?Ну и напоследок: возможно ли, что эффект глобального потепления связан именно с тем, что выполняя работу, мы в результате чаще греемся, чем получаем ценность? Как вы считаете?