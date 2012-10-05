Вход
Профиль Блог Лента Активность

Каков результат вашей работы: ценность или погреться?

05.10.2012 11:26 8 2 157 просмотров
В школе я очень любил физику. Из этой любви на всю оставшуюся жизнь вынес главным образом интересную формулу:
работа W равна произведению силы F на перемещение S, или нагляднее (1).
(1)

Говоря простым производственным языком, результат вашей работы будет определяться исключительно прилагаемой вами силой и тем, насколько большой путь вы пройдете, прилагая ваши усилия.
Для простоты можно представить себе дворника, который катит тележку. Становится понятно, чем большую силу дворник будет прикладывать к тележке, чем дальше последняя уедет.

Проницательный читатель сразу же заметит, что в современной офисной (подразумеваем банковской) работе мы не катаем тележек, поэтому аналогия из физики несколько надуманна, и посоветует обратиться к «гуру» менеджмента (Друкеру, Дафту и др.), чтобы «корректнее» определить понятие результата офисной работы.

Заметив это, проницательный читатель будет, несомненно, прав, но не во всем и не всегда, ибо упустил из виду этот читатель, что физика работает всегда и везде, а «менеджмент» только в умах в него верующих. Но главное, что упускает проницательный читатель, забывающий про законы физики, так это то, что сила «F» - величина векторная, то есть, для получения необходимого вам результата работы «W» крайне важно эту силу прикладывать в правильном направлении. Представьте дворника, который вместо того, чтобы тянуть или толкать тележку для перемещения ее от подъезда к подъезду, толкает ее в бок. Совершенно логично, что тележка под напором дворника опрокидывается, но ни на йоту не приближается к заданной цели. Поскольку, если тележка движется в плоскости XoY вдоль оси Х, то и силу необходимо прикладывать вдоль этой самой оси X, но никак не вдоль оси Y. Почему? Потому что, правильная (полная) формула работы записывается, как указано в (2).
(2)

Кстати, кроме правильного приложения силы в плоскости XoY, совершенно необходимо учитывать, что живем-то мы в трехмерном мире, и, рассматривая мир в его реальной Декартовой мере, мы вводим третью ось Z. И тогда формула еще больше усложняется, но приводить ее здесь я не буду.

Итак, чтобы получить максимальный результат (максимально продвинуться) в вашей работе совершенно необходимо правильно прикладывать ваши усилия.

А где же погреться? А для этого есть другие формулы физики. Но приводить их я здесь также не буду, заметив лишь, что чем большую силу вы прикладываете и чем меньше продвигаетесь, тем больше вы греетесь, то есть большинство приложенных усилий тратятся не на продвижение, а на нагрев. Почему так происходит? В физике есть еще силы сопротивления (сила трения, сила тяжести, сила реакции и др.), которые необходимо преодолевать.

А теперь отвлекитесь на минутку и задумайтесь, не так ли и в вашей рабочей (домашней, личной) жизни?

Всем нам постоянно приходится преодолевать какие-то силы сопротивления. Если в результате вы хотите не греться, а получать ценность, задумайтесь о месте и направления приложения силы. И кстати, иногда, проанализировав имеющиеся силы и требуемые, бывает полезным вообще не выполнять работу.

Ну и напоследок: возможно ли, что эффект глобального потепления связан именно с тем, что выполняя работу, мы в результате чаще греемся, чем получаем ценность? Как вы считаете?

Комментарии 8

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
С моей колокольни глядя, формула офисной работы для конкретного чела (а так же отдела, департамента и проч.) не может быть "чистой".
Приходится учитывать не "какие-то силы противодействия", smile:nightmare: а конкретно мешающие: подножки, палки в колесах, порочащие сплетни, ..., чем так богат банковский мир.
Для тех, кто эти "силы сопротивления" создаёт smile:puke: не помешало бы составить такой же расчет работы, ибо чаще всего они больше ничем и не занимаются. Только мешают другим.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
Самое важно, что необходимо помнить, что Сила - понятие векторное, т.е. имеет направление и точку приложения, ну и естественно, само значение. Суммарная сила, действующая против - это равнодействующая всех сил (векторная сумма). И вполне может оказаться, что уделяется слишком много внимания конкретной противоборствующей силе, когда сумма противоборствующих сил равна нулю smile;)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
smile:!: Ну, да! Именно это я и имел в виду.

В офисном муравейнике работа одного чела слишком малая величина, чтобы сильно изменить вектор общей направленности. Но несколько палок в колесо общих трудов - и smile:relax: можно остановить процесс целиком.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
Это с одной стороны... А с другой стороны, есть обыкновенный сотрудник, который, если поймет суть векторной математики, сможет добиться выдающихся результатов, ибо против него, родимого, общий уровень противодействия крайне низок smile;)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"Обыкновенный сотрудник"...
smile:) Если обыкновенный сотрудник поймёт "суть векторной математики"...
Очень хорошо сказано! smile@= Если сотрудник (не обязательно обыкновенный) поймет - самое ему место в совете директоров (как минимум).
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Это есть ТЕМА отдельного разговора.
Интересно, smile:?: найдётся ли чел, способный грамотно это сформулировать?
Евгений Никоноров  (kuskus)
#
Если перекладывать офисную работу на векторную алгебру, то для того, чтобы достаточно продвинуться в одном конкретном направлении не обязательно прикладывать силу именно в этом направлении. Можно с разной степенью усилия двигаться в двух разных направлениях (конечно, чтобы между векторами усилий был острый угол). При этом, используя сложение векторов по правилу треугольника, можно не только продвинуться в этих двух направлениях приложения силы, но и получить суммарный результат в основном направлении (суммарный вектор силы). Т.о. мораль такова - для того, чтобы добиться оптимального результата, нужно грамотно распределять свои усилия.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
Очень правильное замечание насчет остроты угла smile;) Ибо для тупого угла и результаты сложения будут скорее "вычитанием" smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения