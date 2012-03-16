МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
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Комментарии 6
Вы обладаете удивительной памятью.
И, честно говоря, не уверен, что обладаете совестью и смелостью, равно как и многими другими качествами, которые достойны уважения.
Я наслышан о Вашем занимательном выступлении на iCom, теперь вот и эта заметка.
Напомню, что я лично отвечал Вам на Ваши подозрения в адрес ЮКБ - полгода назад - http://www.facebook.com/photo.php?fbid=278600212166950&set=a.174538399239799.45818.100000509197181&type=1
Ответом было Ваше (цитирую): "Ок, теперь понятно".
Так что же изменилось?
Или Вы не хозяин своих слов?
Более того, напомню, я есть у Вас в друзьях как на Facebook, так и на Foursquare - если есть желание действительно разобраться, смело пишите. А если есть желание публично кого-то оболгать... Могу порекомендовать Вам НТВ.
Я готов с Вами дискутировать относительно стратегии и методов работы в социальных сетях.
Если Вы хотите того же - welcome. Я с удовольствием Вам расскажу о том, что думаю относительно эффективности затрат "Промсвязьбанка" на SMM.
А если нет - то попрошу, как минимум, разобраться в ситуации. А в идеале - ещё и извинитесь перед теми людьми, на кого наводите поклёп. И, правда, заканчивайте со своей публичной аналитикой - а то у вас денежка на контексте Fb закончилась, и уже "обсуждают это" не 500+, а всего лишь 200 человек. Ай-ай, эффективность SMM упала в 2.5 раза, руководство не отпустит на конференцию.
Прошу прощения за тон.
Но читать мерзости в очередной раз - крайне неприятно. По крайней мере, стараюсь держаться на Вы.
PS Гляньте, пожалуйста, пару ссылок: https://ru.foursquare.com/download/#android и http://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/224/1392500 - 4sq устанавливается на телефоны и за 4 000 рублей, не рассказывайте сказки про "дорогие смартфоны", пожалуйста.
у сообщества ЮК огромное число неактивных пользователей.
И откликов на новости от банка мало (зачастую нет вообще).
Это говорит о том, что на сообщество подписаны боты или люди, которые в facebook не заходят. Допустим, эти люди пришли в сообщество во время конкурса, но потом перестали пользоваться facebook. Зачем банку такие подписчики (они - те же самые мертвые души)?
У вас странный тон. Почему вы не подошли ко мне на конференции, не написали после?
Я вижу 24 5000 подписчиков у сообщества ЮК и минимальную активность. Выводы очевидны.
Вы можете позвонить мне, или написать или объяснить стратегию ЮК в соцсетях лично.
Я и ранее писал вам "Ок, мне понятно".
Мне и сейчас понятно, что стратегию ЮК достаточно странная (много неактивных подписчиков, плюс странная банерная реклама).
если "выводы очевидны", то "спасибо, кэп"!
Ну а если по делу, то это Вы берёте на себя роль арбитра или, если хотите, эксперта-обозревателя, публично делая однозначные выводы. Так что это Вы должны начать с изучения всестороннего, а не я - с объяснений.
На конференции я не был - подошёл бы, не сомневайтесь. А в онлайне - будьте добры вести себя корректно в первую очередь.
Итак, Вы обвинили ЮКБ в привлечении ботов. Я прав?
Если да - имейте мужество ответить за свои слова и доказать их чем-то.
А если нет ... "выводы очевидны"
PS А что Вы скажете относительно стратегии Банка вообще?
Вы же изучили, наверное. Очень интересно.
Или я Вам должен сначала рассказать, а потом объяснить её, чтобы Вы перестали считать меня лжецом?
Поэтому наперёд задам вопрос.
Как Вам сообщество http://vk.com/unicreditbank ?
Боты? Или "нормуль"?
Как Вы считаете?
Как это вписывается в Ваше представление о хорошей стратегии?
Если вы категорически против моей записи в блоге - ок, я согласен ее снять (напишите об этом ниже - удалю пост). Но от этого мое отношение к сообществу ЮК не поменяется (пока ЮК не станет вести более обдуманную работу в социальных сетях).
НО
в данной записи нет указания на субъективное мнение - там есть только утверждение и обвинение Банка (и его агентов) в некорректных методах ведения бизнеса.
Поэтому я прошу либо действительно удалить этот пост, либо внести в него оговорку - например, эпиграфом - о субъективности суждений.
Заранее спасибо.