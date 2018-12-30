Популярные сообщения

Удаленные модераторами сообщения ("гениальность" принимавших решение об удалении сложно переоценить): Ну да, со сложностями получения денег от АСВ у РИБА я не угадал... Далее шли ссылки на два видео с трубы. Точных ссылок я не помню, но это были отрывки из "Собачьего сердца" и скорее всего были такими (по смыслы того, что я хотел сказать): https://www.youtube.com/watch?v=noVCg85M0LA https://www.youtube.com/watch?v=o7Ee0j7iHKQ

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