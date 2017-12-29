Воспользовался поиском, чтобы увидеть, что обрывочные упоминания о сабже есть, но нет предметного обзора..
В чем ценность voip операторов?
Сейчас, когда интернет есть в любом утюге, можно получить альтернативный или основной способ из любой точки мира звонить по приемлемой цене или даже бесплатно в другую точку мира.
1,5р на мобильный РФ, 46 копеек на городские Казахстана, 30 бесплатных минут в день на городские Москвы, Спб + 1 город и 1 страна, отсутствие платы за соединение как в Skype, возможность звонить на 8800 из-за рубежа, а также сохранение записей разговоров - и это далеко не все возможности и преимущества ip провайдеров.
Я на данный момент остановился на тройке: Sipnet, Siplink и Zadarma.
Начну с того, которым пользуюсь свыше 10 лет, это Sipnet. Он покрывает 90% моих потребностей.
Регистрация проходит в два этапа.
На первом вы придумываете логин и пароль и получаете тестовый доступ на 30 дней, который особой пользы не принесет. Так как с ним можно звонить только внутри Sipnet.
На втором этапе нужно добавить номер телефона, который будет выполнять роль АОНа и почты, после чего статус меняется на «стандартный» и начисляется 50р. - с этого момента доступно большинство функций сервиса.
Существует разнообразное кол-во способов звонить через Sipnet в том числе с компьютера, через sms-заказ, ну и, пожалуй, самое удобное - через мобильные приложения. Какого-то одного нет, годится любая voip-программа в которой сможете разобраться.
Я пробовал SipGo, Zoiper и Linphone и чаще пользуюсь последними двумя.
Настройки на примере последнего:
выбираем ассистента—> Использовать sip-пользователя, ну и далее по примеру.
Проверить что получилось, включить или выключить ползунки, настроить аудио и готово.
К слову, большинство софтфонов используют на открытых кодеках типа G.711 и G.722 и предлагают менее требовательный к скорости интернета G.729 за отдельную плату. Но в Linphone вроде как он в наличии. Со всей этой аудиопетрушкой экспериментируйте сами.
Настроить Zoiper даже проще. Правда у обоих программ есть недостатки, которым я пока особо не стремился найти решение. Первый не хочет набирать контакты из памяти, а второй, находясь в свернутом состоянии, уходит в спячку.
А теперь, пожалуй, самое интересное.. Sipnet щедр на всякого рода акции..
Удвоение платежа.. при оплате до 31 декабря от 300 до 500р Ваш платеж удваивается. Срок жизни бонусных рублей составляет 35 дней, после чего не проговоренный остаток сгорает.. Впереди праздники и проблемы проговорить бонусные минуты вроде бы не должно быть. При пополнении на бОльшие суммы = бонусы начисляются в другой кратности..
Бесплатные звонки.. уже много лет звонки на городские Москвы и СПб бесплатны при соблюдении несложных требований: от 500р. на счету = 30 минут в день/ 5 звонков - что наступит быстрее.. Кроме того каждый день добавляют еще по 1 городу и 1 стране.. Так например 1 и 2 января можно звонить на городские Казахстана по 30 минут бесплатно..
Городской номер в подарок.. услуга может пригодится для бизнеса или для обеспечения входящих, когда вы за рубежом.
Номер подключается бесплатно, но есть абонентская плата - 10р/сутки;
Тариф «Стандарт": мобильные РФ - 1,5р., стационарные РФ от 1р в среднем., стационарные Казахстан от 0,8р.(мобильные Kar-tel от 3.9р.), Таиланд мобильные от 2р., Италия стационарные от 0,2р.
Тарификация поминутная.
Проблем с пополнением быть не должно, вариантов целая куча. При оплате через Chronopay mcc 4814.
Прочие возможности.
Детализацию звонков можно видеть в личном кабинете, там же можно активировать функцию записи разговоров.
Контролировать баланс можно в программах AnyBalance или БалансИнфо, при условии, что вы таким софтинам доверяете. Мне кажется удобным.
Качество связи разное и зависит в первую очередь от качества входящего/исходящего траффика. На хорошем LTE более ровное соединение, чем с дрянным роутером.
Есть программа «приведи друга». Более подробно о ней в барахолке.
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