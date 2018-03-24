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DrimSim и СWSim в Италии и Прибалтике

24.03.2018 16:40 3 1 002 просмотра
Небольшой отчет для статистики по последней поездке в Европы.
Трип состоял из нескольких частей: автомобильной через Эстонию, Латвию до Каунаса и самолетом оттуда в Неаполь и уже оттуда в Апулию.
У меня были DrimSim и ComfortWay, у друга только DrimSim. c 10/03 по 18/03.
Drim вставил сразу после пересечения границы. Работала везде без всяких танцев. Тариф одинаковый 0.01 цент за мб. Сomfort вставил в Италии и после проверки работоспособности (до этого на Кипре у сестры не завелась) купил пакет 500мб за 3,8 евро. Еще в прошлом году европейский тарифы Drim были на порядок лучше комфорта, сейчас если брать пакеты то цены КомфортВея лучше. Однако с последним не обходится без сюрпризов. После переезда из Кампании в Апулию симка перестала ловить сеть. Поддержка у CW не сравнится с поддержкой Дрима, можно сказать просто отсутствует и за оставшиеся 115мб было тревожно. Но по возвращению в Неаполь она заработала и за последний день остаток пакета ушел. Осадочек остался.
Из 7 дней в Италии wi-fi в апартах был только 3 дня, это сказалось на траффике.
Всего ушло:
DrimSim 1313,54 мб = 13,14 евро
Эстония 4,35 мб = 0,04 евро
Латвия 67,50 мб = 0,69 евро
Литва 86,62 мб = 0,86 евро
Италия 1154,961 мб = 11,55 евро
СomfortWay 506 мб = 3,8648 евро (пакет 500мб + 6 мб)
Итого: 1818,54 мб = 17 евро + 0,52 за смс

Кроме того чертов FaceTime и Imessage периодически отправляли смски которые обошлись в 0,52 евро. Эти штуки надо сразу отключать. Кроме того, не стоит как я пытаться раздавать интернет на не мобильные устройства. Я захотел скачать всего одну композицию для монтажа видео и мак тут же высосал 200 мб на всякие свои нужды smile:((

В целях экономии траффика ненужные приложения были отлучены от cellulare. Контроль осуществлялся при помощи My Data Mgr. Звонки в Россию и по Италии через Sipnet.

Если бы все апарты были с вафлей вариант с этими симками можно было бы считать оптимальным. А так приходилось экономить и немного диповать из-за невозможности посмотреть Лигу Европы. Не считая этого, в целом я доволен.

У друга Drim работал везде кроме Литвы, в обе стороны. Он за траффом не следил, потратил гораздо больше и каждый раз косился в сторону Тима или Водафона, оплата по факту определенно не то, что ему нужно.

Комментарии 3

Роман  (pride4)
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"Кроме того, не стоит как я пытаться раздавать интернет на не мобильные устройства. Я захотел скачать всего одну композицию для монтажа видео и мак тут же высосал 200 мб на всякие свои нужды smile:("
У Винды беспроводное соединение можно пометить как "Metered". Это гарантирует, что сама Винда не будет качать через него свои обновления. Но, к сожалению, не гарантирует, что другие приложения не будут обновляться smile:(
Игорь Александрович  (larogi)
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Думал - смотрел и заказл у Олега карту . Перед поездкой на треху пополню 1G в подарок и 3 можно по 999 купить. Как то так ... Одноразово конечно .
Алекс Gambler  (alex_gambler)
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Цитата
Игорь Александрович пишет:
Думал - смотрел и заказл у Олега карту . Перед поездкой на треху пополню 1G в подарок и 3 можно по 999 купить. Как то так ... Одноразово конечно .

Пока есть такое предложение, почему не воспользоваться) Отзывы были, вроде все хорошо.
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