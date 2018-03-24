DrimSim и СWSim в Италии и Прибалтике

Небольшой отчет для статистики по последней поездке в Европы.

Трип состоял из нескольких частей: автомобильной через Эстонию, Латвию до Каунаса и самолетом оттуда в Неаполь и уже оттуда в Апулию.

У меня были DrimSim и ComfortWay, у друга только DrimSim. c 10/03 по 18/03.

Drim вставил сразу после пересечения границы. Работала везде без всяких танцев. Тариф одинаковый 0.01 цент за мб. Сomfort вставил в Италии и после проверки работоспособности (до этого на Кипре у сестры не завелась) купил пакет 500мб за 3,8 евро. Еще в прошлом году европейский тарифы Drim были на порядок лучше комфорта, сейчас если брать пакеты то цены КомфортВея лучше. Однако с последним не обходится без сюрпризов. После переезда из Кампании в Апулию симка перестала ловить сеть. Поддержка у CW не сравнится с поддержкой Дрима, можно сказать просто отсутствует и за оставшиеся 115мб было тревожно. Но по возвращению в Неаполь она заработала и за последний день остаток пакета ушел. Осадочек остался.

Из 7 дней в Италии wi-fi в апартах был только 3 дня, это сказалось на траффике.

Всего ушло:

DrimSim 1313,54 мб = 13,14 евро

Эстония 4,35 мб = 0,04 евро

Латвия 67,50 мб = 0,69 евро

Литва 86,62 мб = 0,86 евро

Италия 1154,961 мб = 11,55 евро

СomfortWay 506 мб = 3,8648 евро (пакет 500мб + 6 мб)

Итого: 1818,54 мб = 17 евро + 0,52 за смс



Кроме того чертов FaceTime и Imessage периодически отправляли смски которые обошлись в 0,52 евро. Эти штуки надо сразу отключать. Кроме того, не стоит как я пытаться раздавать интернет на не мобильные устройства. Я захотел скачать всего одну композицию для монтажа видео и мак тут же высосал 200 мб на всякие свои нужды smile:((



В целях экономии траффика ненужные приложения были отлучены от cellulare. Контроль осуществлялся при помощи My Data Mgr. Звонки в Россию и по Италии через Sipnet.



Если бы все апарты были с вафлей вариант с этими симками можно было бы считать оптимальным. А так приходилось экономить и немного диповать из-за невозможности посмотреть Лигу Европы. Не считая этого, в целом я доволен.



У друга Drim работал везде кроме Литвы, в обе стороны. Он за траффом не следил, потратил гораздо больше и каждый раз косился в сторону Тима или Водафона, оплата по факту определенно не то, что ему нужно.