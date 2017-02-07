Популярные сообщения

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Алексей Малышев 07.02.2017 17:06 alexag
Бегом за статусом
Многие клиенты авиакомпаний гоняются за статусами в оных. Сам я тоже увлекался данной темой, что означает маркетологи в авиакомпания не зря ели свой хлеб, основная задача выполнена, пассажир летит именно той компанией и никакой другой. Что же такое статус, он в основном бывает трёх типов, не считая стартового: Серебро: позволяет бесплатно выбрать места, дополнительный багаж и регистрацию на стойках бизнес класса. Шанс апгрейда. Золото: всё выше указанное плюс бизнес зал. Повышенный шанс апгрейда. При наличии карты Приорети пасс вряд ли данные льготы могут пригодится. Платина: всё выше указанное плюс ускоренный досмотр в аэропорту работает только при вылете, а обычно и так можно пройти все формальности достаточно быстро. Большой шанс апгрейда. Отсюда выходит, что смысл имеет только Серебро, но возникает вопрос стоит ли, если есть в данный момент билет на аэропорт поближе или расписание другой авиакомпании удобнее?
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Алексей Малышев 21.04.2013 23:31 alexag
Хобби. Кулинария.
Сделаем блог немного разнообразным, хобби бывают разные, одни приносят прибыль, другие удовольствия, а некоторые и то и другое. Хочется рассказать про приятное хобби, с далекого детства любил готовить выпечку, правда не сразу это получаться стало и чаще творения кушали только птички в кормушке. А теперь можно творить вместе с ребёнком и ему тоже нравится, сегодня как раз выпал холодный день и мы решили сделать пироги с черникой, к сожалению черника покупная и мороженая, но получилось вкусно., да и когда в наше время ходить за ягодами? Для желающих повторить эксперимент выкладываю рецепт. мука 500 грамм сливочное масло 100 грамм яйцо – две штуки сметана – 100 мл вода – 110 мл дрожжи живые – столовую ложку сахар - пять столовых ложек соль - 1/2 ч. Ложки Замешиваем миксером с насадкой для теста в течение 10-15 минут и оставляем на час в тёплом месте. Затем разделываем на мелкие шарики, раскатываем их, укладываем замороженную чернику по одной столовой ложке с горкой, можно добавить чуток сахара, пол чайной ложки, но мне больше нравится когда тесто сдобное, а начинка с кислинкой. Читать далее
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Алексей Малышев 20.04.2013 23:14 alexag
«Соник-Дуо», «Самые умные», «Авангард», «Бизнес»
В далёком 2001 году на московский рынок пришла компания ЗАО "Соник-Дуо", которая сделала революцию в мире сотовой связи, за 7$, тогда, правда, они назывались уже «убитыми енотами», можно было получить безлимитную связь внутри сети, и это был переворот, несмотря на крупную сумму для студента, это было феноменально, общаться столько сколько хочется и там где хочется, да и находить, куда двинулась компания, стало проще. В 2002 году в компанию пришёл Элдар Разроев, который создал множество интересных продуктов, первый продукт был О лайт, а позже Ультралайт, которым сразу же воспользовались СУ (Самые умные) и успели в месяц проговорить 56000 минут - больше, чем есть физически. Вы спросите, откуда я это знаю? В эпоху расцвета сотовой связи был форум, он, кстати, и сейчас есть, Ячейки, и там собирались такие же фанаты сотовой связи, как тут банковские. И на форуме был открыт форум Мегафорум, в котором общались абоненты сети Мегафон Москва, и там присутствовал коммерческий директор сети, но был и ещё нюанс - раз в месяц были сборы друзей сотового оператора, где собирались форумчане и представитель Мегафона. Читать далее
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Алексей Малышев 18.04.2013 09:12 alexag
Блог, время, Италия
Давненько не было времени написать в блог, да и всё же это банковский сайт, и нужно вести околобанковскую тематику. Новый проект заработал в полную силу, и теперь есть время написать о путешествиях, убрав из них деловую составляющую, и оставить вопросы, с которыми пришлось столкнуться, используя банковские карты за границей. В конце прошлого года организовалась поездка в Италию, и для удобства была решено путешествовать на автомобиле. С собой были взяты карты 3 платёжных систем и соответственно 3 банков. Основная карта - Альфабанк Visa s7 Platinum Вторая карта - Русский стандарт British Airways Amex И третья вспомогательная - Тинькофф Кредитные Системы Платинум, вспомогательная в связи с лимитом, и, как выяснилось, могла бы быть вполне основной, т.к. по ней проблем при оплатах не было в отличие от первых двух. Амекс принимали мало где, да и конвертация оказывалась самая невесёлая. А вот с Альфабанком несколько было сложных ситуаций на автобане, карта не проходила при оплате дороги, через 5-10 минут приходили смс с извинениями и что карта снова работает, но при выезде с платной дороги эти извинения не очень помогали, тем более там, где принимают карты, не принимают наличные и наоборот, есть места где можно оплатить и налом и картой, но их мало, и работают чаще далеко не все выезды. Читать далее
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Алексей Малышев 07.12.2011 19:12 alexag
Крит. Панормо – Ваи (Пляж Баунти) – Панормо
Второй день путешествия мы решились на самый сложный путь, поездку к пляжу Баунти, которой располагался от нас в 300км из них 120 км по очень горной дороге Путь наш выглядел так: Через 200 км пути, Кирюша захотел в туалет, и совершил свой подвиг на высоте 1500м над уровнем моря. Далее дорога стала совсем трудной. И пассажиров начало укачивать. В общей сложности путь занял целых 6.5 часов. Что для такой юной команды оказалось очень не легко. По дороге нам встретились козы, которыми командовал баран с горы, и не очень удачно т.к. долго они переходили дорогу, и мы решились сфоткаться на фоне боса. И вот мы прибыли, как всегда на платную стоянку в деревушке Ваи, которую называют местом где снималась реклама Баунти. Это конечно не похоже на рекламу, а может просто длинная дорога убирает всё райское наслаждение. На территории пляжа есть одно кафе, с приемлемыми ценами и не плохой кухней, и хорошим видом из кафе. Читать далее
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Алексей Малышев 28.10.2011 23:44 alexag
Крит. Панормо – Ретимно – Превели – Панормо
В первый день проката автомобиля, выбрали на первый взгляд простенький маршрут, но таковым он оказался на первый взгляд в итоге всё оказалось иначе. Перед поездкой сфоткались на фоне нашего супер авто. Маршрут выглядел так: До Ретимно добрались очень быстро, маршрут не занял более 20 мину, и мы уже припарковались на бесплатной парковке у крепости Фортеция и начали подъём ко входу. Вход в крепость платный, но в данном случае, не жалко заплаченных денег. Вид из крепости потрясающий, а прохлада в башенках, приятно освежит. После осмотра крепости, по рекомендации тур компания, которая проводит экскурсии, отправились покушать на набережную, но кроме красивого вида таверны не приготовили нам сюрприза, питания там хуже чем в отеле. Затем включив навигатор отправились в Превели, и тут я первый раз пожалел что связался с ним, экскурсия по узким улочкам города заняла около 40 минут, конечно мы увидели быт и колорит местных жителей и чем-то он напомнил Россию, местные граждане любят поставить на дороге камушек, чтобы не было сквозного проезда через двор, а про эти камни GPS не в курсе, поэтому после получаса блуждания, выключил навигатор и воспользовался собственной навигационной системой. Читать далее
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