Популярные сообщения

В далёком 2001 году на московский рынок пришла компания ЗАО "Соник-Дуо", которая сделала революцию в мире сотовой связи, за 7$, тогда, правда, они назывались уже «убитыми енотами», можно было получить безлимитную связь внутри сети, и это был переворот, несмотря на крупную сумму для студента, это было феноменально, общаться столько сколько хочется и там где хочется, да и находить, куда двинулась компания, стало проще. В 2002 году в компанию пришёл Элдар Разроев, который создал множество интересных продуктов, первый продукт был О лайт, а позже Ультралайт, которым сразу же воспользовались СУ (Самые умные) и успели в месяц проговорить 56000 минут - больше, чем есть физически. Вы спросите, откуда я это знаю? В эпоху расцвета сотовой связи был форум, он, кстати, и сейчас есть, Ячейки, и там собирались такие же фанаты сотовой связи, как тут банковские. И на форуме был открыт форум Мегафорум, в котором общались абоненты сети Мегафон Москва, и там присутствовал коммерческий директор сети, но был и ещё нюанс - раз в месяц были сборы друзей сотового оператора, где собирались форумчане и представитель Мегафона.
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