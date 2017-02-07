Популярные сообщения

Многие клиенты авиакомпаний гоняются за статусами в оных. Сам я тоже увлекался данной темой, что означает маркетологи в авиакомпания не зря ели свой хлеб, основная задача выполнена, пассажир летит именно той компанией и никакой другой. Что же такое статус, он в основном бывает трёх типов, не считая стартового: Серебро: позволяет бесплатно выбрать места, дополнительный багаж и регистрацию на стойках бизнес класса. Шанс апгрейда. Золото: всё выше указанное плюс бизнес зал. Повышенный шанс апгрейда. При наличии карты Приорети пасс вряд ли данные льготы могут пригодится. Платина: всё выше указанное плюс ускоренный досмотр в аэропорту работает только при вылете, а обычно и так можно пройти все формальности достаточно быстро. Большой шанс апгрейда. Отсюда выходит, что смысл имеет только Серебро, но возникает вопрос стоит ли, если есть в данный момент билет на аэропорт поближе или расписание другой авиакомпании удобнее?

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