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Крит. Панормо – Ретимно – Превели – Панормо

28.10.2011 23:44 2 2 590 просмотров
В первый день проката автомобиля, выбрали на первый взгляд простенький маршрут, но таковым он оказался на первый взгляд в итоге всё оказалось иначе. Перед поездкой сфоткались на фоне нашего супер авто.



Маршрут выглядел так:



До Ретимно добрались очень быстро, маршрут не занял более 20 мину, и мы уже припарковались на бесплатной парковке у крепости Фортеция и начали подъём ко входу. Вход в крепость платный, но в данном случае, не жалко заплаченных денег.



Вид из крепости потрясающий, а прохлада в башенках, приятно освежит.





После осмотра крепости, по рекомендации тур компания, которая проводит экскурсии, отправились покушать на набережную, но кроме красивого вида таверны не приготовили нам сюрприза, питания там хуже чем в отеле.



Затем включив навигатор отправились в Превели, и тут я первый раз пожалел что связался с ним, экскурсия по узким улочкам города заняла около 40 минут, конечно мы увидели быт и колорит местных жителей и чем-то он напомнил Россию, местные граждане любят поставить на дороге камушек, чтобы не было сквозного проезда через двор, а про эти камни GPS не в курсе, поэтому после получаса блуждания, выключил навигатор и воспользовался собственной навигационной системой. Дорога до Превели заняла почти час. И вот мы у платной парковке Пальм Бич.



Теперь нас ожидает 360 ступенек вниз и столько же вверх, с ребёнком это не очень легко сделать т.к. нести его нужно на руках.



Место конечно, красивое, пресная река впадает в море, создавая приятный контраст, берег каменистый, но ежей замечено не было, возможно спасает от них река.

Накупавшись, погуляли среди пальм и встретили диких гусей.



Нас ожидал тяжёлый подъём к машине из 360 ступеней. Только из-за них день оказался сложнее чем я думал вначале.



Нам на самый верх



20 минут и мы поднялись наверх и сразу отправились домой в Панормо. Дорога прошла не заметно, ещё бы после такого подъёма, так приятно сидеть в машине, которая везёт тебя, и тебе не нужно никого тащить на себе.

Комментарии 2

user135773  (user135773)
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Кажется, у Вас небольшой косяк с картинками...
Алексей Малышев  (alexag)
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Ага, тут внешние плохо принимает картинки, залил сюда
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