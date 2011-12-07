Крит. Панормо – Ваи (Пляж Баунти) – Панормо

Второй день путешествия мы решились на самый сложный путь, поездку к пляжу Баунти, которой располагался от нас в 300км из них 120 км по очень горной дорогеПуть наш выглядел так:Через 200 км пути, Кирюша захотел в туалет, и совершил свой подвиг на высоте 1500м над уровнем моря.Далее дорога стала совсем трудной. И пассажиров начало укачивать.В общей сложности путь занял целых 6.5 часов. Что для такой юной команды оказалось очень не легко. По дороге нам встретились козы, которыми командовал баран с горы, и не очень удачно т.к. долго они переходили дорогу, и мы решились сфоткаться на фоне боса.И вот мы прибыли, как всегда на платную стоянку в деревушке Ваи, которую называют местом где снималась реклама Баунти.Это конечно не похоже на рекламу, а может просто длинная дорога убирает всё райское наслаждение. На территории пляжа есть одно кафе, с приемлемыми ценами и не плохой кухней, и хорошим видом из кафе.Подкрепившись и забыв о пути сюда, но помня, что ещё обратно, отправились на пляж. Разместились под пальмой т.к. за зонтик с лежаком платить не хотелось, да и под пальмой лучше, экзотика всё же.На пляже достаточно много людей, и почти все русскоговорящие, и чуток итальяноСфотографировавшись вместе, мы отправились в долгий путь домой, и смотря сейчас фотографии мне вид всё этого нравится, но там после дороге, ощутить райское наслаждение не вышло.