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Крит. Панормо – Ваи (Пляж Баунти) – Панормо

07.12.2011 19:12 5 5 076 просмотров
Второй день путешествия мы решились на самый сложный путь, поездку к пляжу Баунти, которой располагался от нас в 300км из них 120 км по очень горной дороге

Путь наш выглядел так:


Через 200 км пути, Кирюша захотел в туалет, и совершил свой подвиг на высоте 1500м над уровнем моря.




Далее дорога стала совсем трудной. И пассажиров начало укачивать.

В общей сложности путь занял целых 6.5 часов. Что для такой юной команды оказалось очень не легко. По дороге нам встретились козы, которыми командовал баран с горы, и не очень удачно т.к. долго они переходили дорогу, и мы решились сфоткаться на фоне боса.



И вот мы прибыли, как всегда на платную стоянку в деревушке Ваи, которую называют местом где снималась реклама Баунти.




Это конечно не похоже на рекламу, а может просто длинная дорога убирает всё райское наслаждение. На территории пляжа есть одно кафе, с приемлемыми ценами и не плохой кухней, и хорошим видом из кафе.




Подкрепившись и забыв о пути сюда, но помня, что ещё обратно, отправились на пляж. Разместились под пальмой т.к. за зонтик с лежаком платить не хотелось, да и под пальмой лучше, экзотика всё же.




На пляже достаточно много людей, и почти все русскоговорящие, и чуток итальяно




Сфотографировавшись вместе, мы отправились в долгий путь домой, и смотря сейчас фотографии мне вид всё этого нравится, но там после дороге, ощутить райское наслаждение не вышло.

Комментарии 5

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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То есть за день 600 км преодолели? Серьезно. А не было возможности на пару дней там задержаться?
Алексей Малышев  (alexag)
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Гостиниц вблизи нет, сплошные поля, а снимать домик на сутки супруга отказалась. Сказала если сможешь привезти сегодня обратно, то вези smile;)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Так я и знал. Все проблемы от женщин smile:))))
600 км. это само по себе серьезное расстояние. Но из Москвы в Минск, это одно, 600 км. по Польше - совсем другое. А уж по горным дорогам... Я бы это "баунти" просто возненавидел. smile:)
Orest  (Orest)
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Если честно, пейзажи на рекламу "Баунти" не тянут. Есть куда расти.
Katerina Ivanova  (kavmina)
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а если уж совсем честно,то и реклама "Баунти" снималась в других местах
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