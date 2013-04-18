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Блог, время, Италия

18.04.2013 09:12 4 1 952 просмотра
Давненько не было времени написать в блог, да и всё же это банковский сайт, и нужно вести околобанковскую тематику. Новый проект заработал в полную силу, и теперь есть время написать о путешествиях, убрав из них деловую составляющую, и оставить вопросы, с которыми пришлось столкнуться, используя банковские карты за границей.
В конце прошлого года организовалась поездка в Италию, и для удобства была решено путешествовать на автомобиле. С собой были взяты карты 3 платёжных систем и соответственно 3 банков.
Основная карта - Альфабанк Visa s7 Platinum
Вторая карта - Русский стандарт British Airways Amex
И третья вспомогательная - Тинькофф Кредитные Системы Платинум, вспомогательная в связи с лимитом, и, как выяснилось, могла бы быть вполне основной, т.к. по ней проблем при оплатах не было в отличие от первых двух. Амекс принимали мало где, да и конвертация оказывалась самая невесёлая. А вот с Альфабанком несколько было сложных ситуаций на автобане, карта не проходила при оплате дороги, через 5-10 минут приходили смс с извинениями и что карта снова работает, но при выезде с платной дороги эти извинения не очень помогали, тем более там, где принимают карты, не принимают наличные и наоборот, есть места где можно оплатить и налом и картой, но их мало, и работают чаще далеко не все выезды. Карты были все кредитные, дебетовки по какой-то причине не принимаются на платной дороге. когда Альфы карты не прошла, оператор задал вопрос: вы уверены, что карта кредитная, а не дебетовая? При прокате авто понятно почему интересуются кредитной картой, т.к. есть множество ситуаций когда могут потребовать доплату, и в данной ситуации банк лучше выбирать более поворотливый, т.к. прокатчики хитрые ребята. По какой-то причине резерв и получения не состыковались, и не считая проката взяли штраф за не получения авто, который вернули после письма и отправки скана договора в суппорт, и, что самое интересное, номер договора и номер брони совпадал. Альфа банк плохой выбор, мне удалось решить вопрос с прокатчиками самостоятельно, но если бы ситуацию решить не удалось, банк бы стал помогать и, скорее всего, компания Авис ещё чуток заработала.

Комментарии 4

Ольга Курочкина  (kha)
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Прочитала весь Ваш блог, жалко, что не так часто пишете. Да Вы не заморачивайтесь по поводу банковской тематики. Тут есть топ-блог чисто о путешествиях. Главное - не о чём, а как. По банковской тематике тут есть кому написать из работающих в банках или имеющих к ним отношение. Хотя мы тоже можем писать с точки зрения клиентов.

Я вот как свою серию про banki.ru закончу, тоже опишу эпизод с банковскими картами за рубежом. А потом буду писать, о чём получится. О путешествиях и даже ещё не знаю, о чём. Смотрите, вот в "Новых" появился пост о Ленине. Информации у людей сейчас избыток. Пусть в каких-то блогах немножко развеются. А почему у Вас здесь фотографий нет? Или не прошли? Вот у Вас в первом посте какая-то проблема была, а теперь фотографии на месте. Здесь мало кто с фотографиями постит, а для блога изображения - это плюс. Я тут пока только дизайн банковских карт размещала, вчера почему-то не все были видны. Или это у меня браузер. Всё, заканчиваю, а то мой комментарий будет длиннее Вашего поста.
Алексей Малышев  (alexag)
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Фотки, будут, но в следующем посте, просто не такой фанат фотографий и когда езжу по делам не с семьёй, то делаю их немного, но обязательно на днях допишу про поездку в Италию, пока могу всё вспомнить по заметкам и некоторым фоткам. И размещу тут, из 7 дней, 4 были посвящены отдыху, о них и пойдёт речь. Если остаётся время, вопросы решились быстрее планируемого времени, всегда стараюсь на что-то съездить посмотреть, и это появилось с недавних пор, раньше шаг влево шаг вправо был не приемлем, а так получается отключиться на время от работы и взяться за неё с новыми силами.
Фото же не добавляются с других ресурсов, типа гугла плюс, надо отдельно закачивать именно на блог банки.ру.
Михаил Никандров  (mnikandrov)
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Мне понравилось и, ох как понимаю Вас, когда хочется поделиться своими мыслями и опытом...
Буквально сегодня, в преддверии очередного отпуска, разместил в своем блоге на LJ новый пост о выборе карт перед путешествием.
А годом ранее пост с подробным отчетом по расчетам во время путешествия по Хорватии.
Не сочтите за рекламу - просто все по Вашей теме...
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