Блог, время, Италия

Давненько не было времени написать в блог, да и всё же это банковский сайт, и нужно вести околобанковскую тематику. Новый проект заработал в полную силу, и теперь есть время написать о путешествиях, убрав из них деловую составляющую, и оставить вопросы, с которыми пришлось столкнуться, используя банковские карты за границей.

В конце прошлого года организовалась поездка в Италию, и для удобства была решено путешествовать на автомобиле. С собой были взяты карты 3 платёжных систем и соответственно 3 банков.

Основная карта - Альфабанк Visa s7 Platinum

Вторая карта - Русский стандарт British Airways Amex

И третья вспомогательная - Тинькофф Кредитные Системы Платинум, вспомогательная в связи с лимитом, и, как выяснилось, могла бы быть вполне основной, т.к. по ней проблем при оплатах не было в отличие от первых двух. Амекс принимали мало где, да и конвертация оказывалась самая невесёлая. А вот с Альфабанком несколько было сложных ситуаций на автобане, карта не проходила при оплате дороги, через 5-10 минут приходили смс с извинениями и что карта снова работает, но при выезде с платной дороги эти извинения не очень помогали, тем более там, где принимают карты, не принимают наличные и наоборот, есть места где можно оплатить и налом и картой, но их мало, и работают чаще далеко не все выезды. Карты были все кредитные, дебетовки по какой-то причине не принимаются на платной дороге. когда Альфы карты не прошла, оператор задал вопрос: вы уверены, что карта кредитная, а не дебетовая? При прокате авто понятно почему интересуются кредитной картой, т.к. есть множество ситуаций когда могут потребовать доплату, и в данной ситуации банк лучше выбирать более поворотливый, т.к. прокатчики хитрые ребята. По какой-то причине резерв и получения не состыковались, и не считая проката взяли штраф за не получения авто, который вернули после письма и отправки скана договора в суппорт, и, что самое интересное, номер договора и номер брони совпадал. Альфа банк плохой выбор, мне удалось решить вопрос с прокатчиками самостоятельно, но если бы ситуацию решить не удалось, банк бы стал помогать и, скорее всего, компания Авис ещё чуток заработала.