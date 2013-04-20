«Соник-Дуо», «Самые умные», «Авангард», «Бизнес»
20.04.2013 23:14
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В далёком 2001 году на московский рынок пришла компания ЗАО "Соник-Дуо", которая сделала революцию в мире сотовой связи, за 7$, тогда, правда, они назывались уже «убитыми енотами», можно было получить безлимитную связь внутри сети, и это был переворот, несмотря на крупную сумму для студента, это было феноменально, общаться столько сколько хочется и там где хочется, да и находить, куда двинулась компания, стало проще. В 2002 году в компанию пришёл Элдар Разроев, который создал множество интересных продуктов, первый продукт был О лайт, а позже Ультралайт, которым сразу же воспользовались СУ (Самые умные) и успели в месяц проговорить 56000 минут - больше, чем есть физически. Вы спросите, откуда я это знаю? В эпоху расцвета сотовой связи был форум, он, кстати, и сейчас есть, Ячейки, и там собирались такие же фанаты сотовой связи, как тут банковские. И на форуме был открыт форум Мегафорум, в котором общались абоненты сети Мегафон Москва, и там присутствовал коммерческий директор сети, но был и ещё нюанс - раз в месяц были сборы друзей сотового оператора, где собирались форумчане и представитель Мегафона. На одной из таких встреч были озвучены проблемы нового тарифа и о том, что по нему проговорили больше, чем есть физ минут в месяц. И был задан вопрос - как это сделали? Даже не понадобилось размышлять, ответ был сразу: "конференц связь". И на следующий день после встречи данная услуга была закрыта на тарифе. Это маленький момент из прошлого, таких моментов было ещё много. Времена меняются, но суть остаётся - сотовая связь вошла в наш мир и стала доступна всем, и мой интерес к ней пропал, возможно, скоро и банки станут популярными. Приятно вспомнить былое, но написать данный пост меня подвигло другое. В 2004 году представители оператора ушли с ресурса Ячейки и создали свой форум на сайте, который стал просто рекламной площадкой с жестокой модерацией. Совсем недавно Авангард промолвил о создании своего форума и от этого снижения активности на Банки.Ру. Но форум на Мегафоне Москва недавно исчез с сайта Мегафона, он пока работает, но похоже исчезнет. Отсюда для меня складывается вывод, что Авангард, как и мегафон, поставит бизнес на первое место. Надеюсь, прогноз не сбудется. Хотя, даже если это произойдёт, я останусь клиентом банка, как и являюсь клиентом Мегафон, лишь за то, что мы вместе с самого начала пользования сотовой связью, пользования банковскими услугами.
Комментарии 11
Восхитительно!
То есть была мысль, что бизнес для банка или сотового оператора вещь... вторичная?!
Время было другое... люди были другие. Но конвергенция мобильной связи и банкинга была, есть и ка мне представляется будет и дальше развиваться.
@.
Это потом, после покупки Соник-Дуо и других операторов, был создан бренд Мегафон, для объединения под общим брендом
Тогда на северо-западе были еще Дельта Телеком (стандарт IMT-MC-450) сейчас это Скай Линк и Fora (но она по моему только в Питере была).
Да точно, сейчас для интереса поднял документы Северозападный ЖСМ только в июле 2001 года начал продажу и покртыие было не самое лучшее, это точно.