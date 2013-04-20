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«Соник-Дуо», «Самые умные», «Авангард», «Бизнес»

20.04.2013 23:14 11 3 130 просмотров
В далёком 2001 году на московский рынок пришла компания ЗАО "Соник-Дуо", которая сделала революцию в мире сотовой связи, за 7$, тогда, правда, они назывались уже «убитыми енотами», можно было получить безлимитную связь внутри сети, и это был переворот, несмотря на крупную сумму для студента, это было феноменально, общаться столько сколько хочется и там где хочется, да и находить, куда двинулась компания, стало проще. В 2002 году в компанию пришёл Элдар Разроев, который создал множество интересных продуктов, первый продукт был О лайт, а позже Ультралайт, которым сразу же воспользовались СУ (Самые умные) и успели в месяц проговорить 56000 минут - больше, чем есть физически. Вы спросите, откуда я это знаю? В эпоху расцвета сотовой связи был форум, он, кстати, и сейчас есть, Ячейки, и там собирались такие же фанаты сотовой связи, как тут банковские. И на форуме был открыт форум Мегафорум, в котором общались абоненты сети Мегафон Москва, и там присутствовал коммерческий директор сети, но был и ещё нюанс - раз в месяц были сборы друзей сотового оператора, где собирались форумчане и представитель Мегафона. На одной из таких встреч были озвучены проблемы нового тарифа и о том, что по нему проговорили больше, чем есть физ минут в месяц. И был задан вопрос - как это сделали? Даже не понадобилось размышлять, ответ был сразу: "конференц связь". И на следующий день после встречи данная услуга была закрыта на тарифе. Это маленький момент из прошлого, таких моментов было ещё много. Времена меняются, но суть остаётся - сотовая связь вошла в наш мир и стала доступна всем, и мой интерес к ней пропал, возможно, скоро и банки станут популярными. Приятно вспомнить былое, но написать данный пост меня подвигло другое. В 2004 году представители оператора ушли с ресурса Ячейки и создали свой форум на сайте, который стал просто рекламной площадкой с жестокой модерацией. Совсем недавно Авангард промолвил о создании своего форума и от этого снижения активности на Банки.Ру. Но форум на Мегафоне Москва недавно исчез с сайта Мегафона, он пока работает, но похоже исчезнет. Отсюда для меня складывается вывод, что Авангард, как и мегафон, поставит бизнес на первое место. Надеюсь, прогноз не сбудется. Хотя, даже если это произойдёт, я останусь клиентом банка, как и являюсь клиентом Мегафон, лишь за то, что мы вместе с самого начала пользования сотовой связью, пользования банковскими услугами.

Комментарии 11

Дмитрий  (progchief)
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Цитата
Отсюда для меня складывается вывод что Авангард, как и мегафон поставит бизнес на первое место.

Восхитительно! smile:D
То есть была мысль, что бизнес для банка или сотового оператора вещь... вторичная?!
Алексей Малышев  (alexag)
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Да не то что вторичное, просто есть бизнес на будущее и бизнес в карман и что потом пофиг.
@mike  (@mike)
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Тема любопытная. Так получилось, что многие активисты банковского сообщества некоторым известны по cells.ru. Или, если копнуть поглубже, то и по другим более узконаправленным ресурсам типа форума МСС (Московской Сотовой Связи, ныне Скайлинк). А вот знаковые фигуры некоторых банков тоже пришли из мира сотовой связи. Первым примером естественно сразу же большинство вспомнит представителей банка ТКС.

Время было другое... люди были другие. Но конвергенция мобильной связи и банкинга была, есть и ка мне представляется будет и дальше развиваться.

@.
Михаил  (Mikel)
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В те времена, Мегафон был еще NWGSM и имел на своем сайте собственный форум, причем весьма демократический, там бывали знатные баталии и оператору порой доставалось, за шалости smile:D
Это потом, после покупки Соник-Дуо и других операторов, был создан бренд Мегафон, для объединения под общим брендом smile;)
Алексей Малышев  (alexag)
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Nwgsm в Москве не было, а в Калининграде он начал активно развиваться, после прихода мтс и билайна причём билайн купил местного оператора, а мтс получил кусок частот за пропуск в Москву Соник дуо(мегафон)
Михаил  (Mikel)
#
Цитата
Nwgsm в Москве не было, а в Калининграде он начал активно развиваться, после прихода мтс и билайна
smile:D NWGSM был на всем северо-западе (Питер, Калиниград, Архангельск и т.д.), сейчас он называется Мегафон северо-запад, вот в обмен за допуск пчел и машино-тракторов на северо-запад, NWGSM позволили приобрести соника, для выхода в центр и далее smile;) До, этого момента соник был в Москве, чисто номинально и создавался под продажу вместе с частотами smile:yep:
Алексей Малышев  (alexag)
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Он не сразу был. 3 года у нас была сеть сотовых в Калининграде которую успешно продали евросети.
Михаил  (Mikel)
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В 2001 году, NWGSM уже 100% был в Калининграде в полный рост! То, что вы о нем знали, не значит, что его не было.
Тогда на северо-западе были еще Дельта Телеком (стандарт IMT-MC-450) сейчас это Скай Линк и Fora (но она по моему только в Питере была).
Алексей Малышев  (alexag)
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Может чуток ошибаюсь, но изначально был Экстел, который позже стал Билайном в 2002 году. Но в связи с тем что дилерство было с Мегафон у нас в сети, и он не так и быстро строился в Калинениграде, не самый приоритетный регион был, пока все операторы не пришли, и почти вся сеть была на GSM 900 построена, для экономии, это до появления крупных конкурентов, сейчас же все операторы в регионе остановили стройку, очень слабо оплачивают выполненные объекты.
Да точно, сейчас для интереса поднял документы Северозападный ЖСМ только в июле 2001 года начал продажу и покртыие было не самое лучшее, это точно.
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Первый мобильный появился у меня году в 2002-2003, тарифы были ужасно дорогие. Приходилось платить за входящие. Не могу сказать, что испытываю ностальгию по тому времени.
Vlad  (Vlad19)
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Было время и цены снижали.Времена меняются и все усложняется.
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