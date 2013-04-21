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Хобби. Кулинария.

21.04.2013 23:31 1 1 306 просмотров
Сделаем блог немного разнообразным, хобби бывают разные, одни приносят прибыль, другие удовольствия, а некоторые и то и другое. Хочется рассказать про приятное хобби, с далекого детства любил готовить выпечку, правда не сразу это получаться стало и чаще творения кушали только птички в кормушке. А теперь можно творить вместе с ребёнком и ему тоже нравится, сегодня как раз выпал холодный день и мы решили сделать пироги с черникой, к сожалению черника покупная и мороженая, но получилось вкусно., да и когда в наше время ходить за ягодами? smile;) Для желающих повторить эксперимент выкладываю рецепт.
мука 500 грамм
сливочное масло 100 грамм
яйцо – две штуки
сметана – 100 мл
вода – 110 мл
дрожжи живые – столовую ложку
сахар - пять столовых ложек
соль - 1/2 ч. Ложки
Замешиваем миксером с насадкой для теста в течение 10-15 минут и оставляем на час в тёплом месте.
Затем разделываем на мелкие шарики, раскатываем их, укладываем замороженную чернику по одной столовой ложке с горкой, можно добавить чуток сахара, пол чайной ложки, но мне больше нравится когда тесто сдобное, а начинка с кислинкой.

Затем нужно ещё взбить желток и смазать пирожки, смазывал пирожки мелкий, поэтому они так по разному подрумянены.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Затем достаяём и даём остыть минут 5-10, аккуратно, начинка горячая.

Комментарии 1

Ольга Курочкина  (kha)
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Без прибыли, так хоть согреться! И ребёнку удовольствие. Да и Вам самим. Выглядит аппетитно smile:) .
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