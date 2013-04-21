Хобби. Кулинария.

Сделаем блог немного разнообразным, хобби бывают разные, одни приносят прибыль, другие удовольствия, а некоторые и то и другое. Хочется рассказать про приятное хобби, с далекого детства любил готовить выпечку, правда не сразу это получаться стало и чаще творения кушали только птички в кормушке. А теперь можно творить вместе с ребёнком и ему тоже нравится, сегодня как раз выпал холодный день и мы решили сделать пироги с черникой, к сожалению черника покупная и мороженая, но получилось вкусно., да и когда в наше время ходить за ягодами?Для желающих повторить эксперимент выкладываю рецепт.мука 500 граммсливочное масло 100 граммяйцо – две штукисметана – 100 млвода – 110 млдрожжи живые – столовую ложкусахар - пять столовых ложексоль - 1/2 ч. ЛожкиЗамешиваем миксером с насадкой для теста в течение 10-15 минут и оставляем на час в тёплом месте.Затем разделываем на мелкие шарики, раскатываем их, укладываем замороженную чернику по одной столовой ложке с горкой, можно добавить чуток сахара, пол чайной ложки, но мне больше нравится когда тесто сдобное, а начинка с кислинкой.Затем нужно ещё взбить желток и смазать пирожки, смазывал пирожки мелкий, поэтому они так по разному подрумянены.Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.Затем достаяём и даём остыть минут 5-10, аккуратно, начинка горячая.